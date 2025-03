Bạn gái kém 19 tuổi của Uông Phong đáp trả tin mang thai

Lý Xảo không ngần ngại đáp trả người theo dõi trước tin đồn mang thai với Uông Phong.

Theo Sinchew, Lý Xảo (nghệ danh Lâm Bắc) gây chú ý khi có động thái bác bỏ tin đồn mang thai với Uông Phong. Cụ thể, cô đăng tải video diện trang phục thể thao bó sát, tự mình thực hiện nhiều bài tập nặng nhằm phủ nhận thông tin mang thai.

Lý Xảo đáp trả tin đồn mang thai bằng video tập thể dục. Ảnh: Guang Ming Daily.

Đáng nói, Lý Xảo thẳng thắn đáp trả người theo dõi trong phần mô tả: "Gửi tới những người theo dõi, tôi đang tập tạ này. Có cách nào khác để xua tan tin đồn không?".

Trước động thái từ Lý Xảo, nhiều người không khỏi bức xúc để lại bình luận: "Tại sao cô lại đội mũ khi tập luyện?", "Ai theo dõi bạn vậy, tại sao bạn lại xóa tan tin đồn", "Một buổi tập luộm thuộm"...

Ngoài ra, không ít tài khoản mạng tiếp tục so sánh ngoại hình của Lý Xảo và Chương Tử Di - vợ cũ của Uông Phong.

Lý Xảo sinh năm 1990, nhỏ hơn bạn trai 19 tuổi. Cô đến từ Tân Cương, làm việc trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. Trước khi yêu Uông Phong, Lý Xảo đã trải qua đổ vỡ hôn nhân và có một con gái. Cô còn từng đăng ký tham gia chương trình hẹn hò If You Are the One.

Uông Phong ly hôn Chương Tử Di vào tháng 10/2023, sau 8 năm làm vợ chồng. Họ có con chung và Chương Tử Di được kể vẫn rất yêu thương Uông Mạn Hy - con riêng của Uông Phong và người mẫu Cát Hội Tiệp. Ngoài Cát Hội Tiệp và Chương Tử Di, sao nhạc rock người Trung Quốc còn có cuộc hôn nhân khác với Khang Tác Như vào năm 2007. Họ có một con gái nhưng sớm ly hôn vì Uông Phong ngoại tình.