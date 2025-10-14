Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lee Kang-in giúp Hàn Quốc quên đi thảm bại 0-5

  • Thứ ba, 14/10/2025 20:16 (GMT+7)
Hai bàn thắng của Eom (phút 15) và Oh Hyeon-gyu (phút 75) giúp Hàn Quốc đánh bại Paraguay 2-0, khép lại loạt giao hữu tháng 10 bằng một chiến thắng xứng đáng.

Lee Kang-in tiếp tục có màn trình diễn xuất sắc.

Với đội bóng xứ kim chi, đây không chỉ là trận thắng đơn thuần - mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ sau thảm bại 0-5 trước Brazil cách đó ít ngày.

Trận đấu tối 14/10 diễn ra với thế trận giằng co. Paraguay, đội từng gây nhiều khó khăn cho Nhật Bản trong chuyến du đấu tại Tokyo hôm 11/10, tiếp tục cho thấy lối chơi rắn và tổ chức tốt. Tuy nhiên, chính Hàn Quốc mới là đội nhập cuộc chủ động hơn. Sau cú ngã đau trên sân nhà, họ ra sân với quyết tâm phục hận và tinh thần chiến đấu mãnh liệt.

Bàn mở tỷ số của Eom ở phút 15 giúp đoàn quân của HLV Hong Myung-bo giải tỏa áp lực, đồng thời lấy lại nhịp chơi quen thuộc. Nhưng điểm nhấn lớn nhất của trận đấu lại đến ở hiệp hai, từ cái chân trái tinh tế của Lee Kang-in - dù không đá chính, vẫn là linh hồn sáng tạo khi vào sân.

Phút 75, ngôi sao PSG tung đường chuyền dài tuyệt đẹp xé toang hàng thủ Paraguay, đặt Oh Hyeon-gyu vào thế đối mặt thủ môn. Tiền đạo của Celtic lạnh lùng rê bóng qua người gác đền rồi dứt điểm vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0. Pha kiến tạo ấy - vừa tinh tế, vừa có tầm nhìn hiếm có - lập tức trở thành chủ đề nóng trên truyền thông Hàn Quốc.

Trong phần còn lại, Paraguay dồn lên tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng phòng ngự kỷ luật của Hàn Quốc, nơi thủ môn Kim Seung-gyu chơi chắc chắn và nhiều lần cứu thua.

Chiến thắng trước Paraguay không chỉ giúp Hàn Quốc rũ bỏ ám ảnh từ trận thua Brazil, mà còn cho thấy bản lĩnh của một đội tuyển lớn biết đứng dậy đúng lúc. Với phong độ phục hồi cùng sự thăng hoa trở lại của Lee Kang-in, đội bóng xứ kim chi tiếp tục chứng minh họ vẫn là ngọn cờ đầu của bóng đá châu Á.

