Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm

"Trong bối cảnh tình hình với nhiều thách thức mang tính thời đại, trong nước triển khai nhiều chủ trương chiến lược với các mục tiêu lớn có ý nghĩa lịch sử, ưu tiên hàng đầu của tôi trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững; nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, để nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của phát triển; gia tăng đóng góp của Việt Nam cho hòa bình ổn định, phát triển, sự tiến của khu vực và trên thế giới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.