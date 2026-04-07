Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm

  • Thứ ba, 7/4/2026 10:20 (GMT+7)
Sáng 7/4, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Quốc hội sáng 7/4 thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước sáng 7/4.
495/495 đại biểu có mặt (99,00% tổng số đại biểu Quốc hội) sau đó tán thành thông qua nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031
Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.
"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri, Tôi - Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ.
Phát biểu nhậm chức sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tin cậy giới thiệu ông đảm nhận cương vị Chủ tịch nước và Quốc hội đã tín nhiệm bầu, giao trọng trách.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội khoá XVI tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
"Trong bối cảnh tình hình với nhiều thách thức mang tính thời đại, trong nước triển khai nhiều chủ trương chiến lược với các mục tiêu lớn có ý nghĩa lịch sử, ưu tiên hàng đầu của tôi trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững; nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, để nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của phát triển; gia tăng đóng góp của Việt Nam cho hòa bình ổn định, phát triển, sự tiến của khu vực và trên thế giới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.
Sau khi kiện toàn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 có 18 thành viên, gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó chủ tịch và 11 Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm thường trực các Ủy ban.

