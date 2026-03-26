Lê Thị Bằng tăng cường thể lực trước mùa giải mới.

Ngày 25/3 tại Tổng Lãnh sự quán New Zealand ở TP.HCM, võ sĩ boxing Lê Thị Bằng tham dự lễ ký kết hợp tác tài trợ dinh dưỡng với Lazu Việt Nam. Cô đồng thời được công bố là đại sứ thương hiệu của đơn vị này trong thời gian tới.

Sự kiện đánh dấu việc Lê Thị Bằng trở lại các hoạt động truyền thông sau quãng thời gian tập trung cho chuyên môn. Theo đại diện ban tổ chức, chương trình hợp tác nhằm hỗ trợ vận động viên trong quá trình tập luyện, phục hồi thể lực và duy trì phong độ thi đấu. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng hướng đến việc nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng trong thể thao thành tích cao.

Lê Thị Bằng là một trong những gương mặt tiêu biểu của boxing nữ Việt Nam. Cô từng giành nhiều thành tích ở các giải trong nước và quốc tế. Việc đồng hành cùng doanh nghiệp dinh dưỡng được xem là bước đi phù hợp trong bối cảnh thể thao đang đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực.

Chia sẻ tại sự kiện, nữ võ sĩ cho biết dinh dưỡng và hồi phục là yếu tố quan trọng giúp duy trì cường độ tập luyện cao. Đây cũng là nền tảng để cô hướng đến những mục tiêu thành tích mới trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, ngoài việc hỗ trợ chuyên môn, chương trình hợp tác còn gắn với các hoạt động truyền thông về sức khỏe. Qua đó, ban tổ chức kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức chăm sóc thể lực trong cộng đồng, đặc biệt với người chơi thể thao phong trào.