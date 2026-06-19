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Thế giới

Lễ ký thỏa thuận Mỹ - Iran đổ bể vào phút chót

  • Thứ sáu, 19/6/2026 15:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thụy Sĩ cho biết các cuộc đàm phán dự kiến giữa Mỹ và Iran về thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đã bị hủy.

Tấm áp phich trên đường phố Tehran vẽ cảnh tàu sân bay của Mỹ bị tấn công. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 19/6 giữa MỹIran về việc thực hiện thỏa thuận 14 điểm chấm dứt chiến tranh đã bị hủy bỏ, theo hãng tin Reuters.

Thông báo trên được đưa ra sau khi người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ không đến Thụy Sĩ vào tối 18/6 như kế hoạch ban đầu.

“Khâu hậu cần của các cuộc đàm phán này chưa bao giờ đơn giản hay có thể dự đoán được”, người phát ngôn nói, cho biết ông Vance và phái đoàn Mỹ đã sẵn sàng lên đường ngay khi các kế hoạch được hoàn tất.

Theo truyền thông Mỹ, việc ông Vance hủy bỏ chuyến đi là khá bất ngờ.

Các trợ lý của ông cùng một nhóm nhỏ phóng viên thậm chí đã tập trung tại Căn cứ Liên hợp Andrews, nằm bên ngoài thủ đô Washington D.C, để chờ lên đường.

Hàng chục quan chức Nhà Trắng, nhân viên tiền trạm và các cơ quan truyền thông cũng đã có mặt tại Thụy Sĩ nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Vance.

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Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại Nhà Trắng ngày 1/4. Ảnh: Reuters.

Iran chưa bình luận về diễn biến trên. Trước đó, Tehran cho biết nước này sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật sau khi đạt được thỏa thuận gồm 14 điểm với Mỹ.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin rằng các nhà đàm phán Iran trước hết cần thấy những dấu hiệu cho thấy Mỹ đang thực hiện thỏa thuận tạm thời, đồng thời chưa có xác nhận rằng phái đoàn Iran sẽ tới Thụy Sĩ.

Các quan chức Mỹ cũng từng cho biết sẽ tổ chức một lễ ký kết chính thức cho thỏa thuận Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran đã bày tỏ hoài nghi về kế hoạch này, cho rằng điều đó là không cần thiết sau khi tổng thống hai nước đã ký thỏa thuận.

Trước đó, ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến sự tại Iran. Theo kế hoạch ban đầu, các cuộc đàm phán giữa hai nước sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng trên núi Bürgenstock (Thụy Sĩ) vào ngày 19/6.

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