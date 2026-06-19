Ông Trump: Khoản thanh toán 300 tỷ USD cho Iran là 'tin giả'

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thỏa thuận với Iran là chiến thắng cho Mỹ, nói rằng "khoản thanh toán 300 tỷ USD từ Mỹ cho Iran" là tin giả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/6 ca ngợi văn kiện chấm dứt chiến sự với Iran, bác bỏ những chỉ trích nhắm vào thỏa thuận này, theo tờ USA Today.

“Không có khoản thanh toán 300 tỷ USD nào từ Mỹ cho Iran cả. Đó là tin giả! Điều duy nhất dành cho Mỹ là thành công, giá dầu thấp hơn và chiến thắng. Hãy nhìn thị trường chứng khoán. Trò tuyên truyền của đảng Dân chủ!!!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông cũng cho rằng những người chỉ trích thỏa thuận này là "ngu ngốc".

Cũng trong ngày 18/6, ông Trump nói rằng bản ghi nhớ đạt được với Iran thực chất tương đương với một sự “đầu hàng vô điều kiện” từ Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại thượng đỉnh G7 ở Pháp ngày 17/6. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng bản ghi nhớ thể hiện "sự thất bại" của Mỹ.

Bản ghi nhớ mà ông Trump ký với Iran ngày 17/6 đã làm dấy lên những câu hỏi về nguồn tài trợ cho quỹ tái thiết của Iran.

Tổng thống Trump khẳng định sẽ không có đồng nào của Mỹ được đưa vào quỹ, nhưng ông chưa nêu rõ những quốc gia hoặc tổ chức tư nhân nào sẽ chi trả khoản tiền này.

Theo nội dung bản ghi nhớ, Mỹ và các đối tác Trung Đông sẽ “xây dựng một kế hoạch cuối cùng được các bên đồng thuận với quy mô ít nhất 300 tỷ USD dành cho công cuộc tái thiết và phát triển kinh tế của Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Nội dung văn kiện khiến một số đồng minh của ông Trump lo ngại. Đài CNN đưa tin rằng khi các nghị sĩ Cộng hòa chủ chốt tại quốc hội lần đầu biết được chi tiết thỏa thuận, một số người đã sửng sốt đến mức từ chối bình luận.

Thượng nghị sĩ Cộng hoà Bill Cassidy nhận định rằng “Iran mạnh hơn sau thỏa thuận này, còn chúng ta yếu đi”.

“Thật khó để nói rằng đây là một thỏa thuận khiến Iran ở trong tình thế tồi tệ hơn, còn Mỹ ở trong vị thế tốt hơn”, Thượng nghị sĩ Cộng hoà Lisa Murkowski nói.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Roger Wicker ra tuyên bố chỉ trích nhiều nội dung của thỏa thuận, đặc biệt là quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD và quyết định dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

"Quỹ 300 tỷ USD dành cho tái thiết và phát triển kinh tế của Iran, dù không được tài trợ bằng tiền thuế của người dân Mỹ, sẽ khiến lợi ích mà Iran nhận được theo thỏa thuận năm 2015 nhỏ bé đến mức không đáng kể", ông Wicker nói.