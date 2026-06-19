Iran cảnh báo hậu quả nặng nề nếu Mỹ bội ước

Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo rằng Iran sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu thỏa thuận với Mỹ bị vi phạm.

Ngày 18/6, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo rằng Iran sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu thỏa thuận với Mỹ bị vi phạm hoặc nếu Washington đưa ra những yêu sách quá mức, theo hãng thông tấn Anadolu Agency.

“Trong trường hợp có bất kỳ sự vi phạm cam kết nào, phá vỡ thỏa thuận hoặc đưa ra những yêu sách quá đáng từ phía bên kia, chúng tôi sẽ không ngần ngại giáng cho đối phương một đòn đáp trả mang tính hủy diệt. Họ đã từng bị tát một lần trong cuộc chiến; nếu tiếp tục đi theo con đường đó một lần nữa, họ sẽ phải nhận một cái tát còn nặng nề hơn", ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.

Nhấn mạnh rằng nhiệm vụ được Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei giao phó là "theo đuổi việc thực hiện các điều kiện và điều khoản của thỏa thuận", ông Ghalibaf tái khẳng định rằng Iran đang hành động theo chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tehran (Iran) ngày 27/11/2024. Ảnh: WANA/Reuters

Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký điện tử bản ghi nhớ vào ngày 17/6 nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz.

Bản ghi nhớ mang lại sự nới lỏng đáng kể về kinh tế cho Iran, trong khi để lại một số vấn đề hạt nhân khó khăn nhất cho một thỏa thuận cuối cùng sẽ được đàm phán trong 60 ngày tới.

Theo kế hoạch gồm 14 điểm được một quan chức cấp cao của Mỹ công bố, Washington đồng ý bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân, phối hợp với các đối tác trong khu vực triển khai kế hoạch tái thiết và phát triển Iran trị giá 300 tỷ USD , đồng thời chấm dứt các lệnh trừng phạt của Mỹ, Liên Hợp Quốc và các bên khác theo một lộ trình đã được thống nhất như một phần của thỏa thuận cuối cùng.

Bản ghi nhớ cũng nêu rõ rằng Mỹ sẽ cấp toàn bộ giấy phép, miễn trừ và chấp thuận cần thiết cho các giao dịch tài chính liên quan.

Đổi lại, Iran tái khẳng định rằng nước này "sẽ không tìm kiếm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân", đồng thời hai bên nhất trí giải quyết số vật liệu đã được làm giàu mà Iran đang dự trữ thông qua một cơ chế trong tương lai. Phương án tối thiểu là pha loãng ngay tại chỗ dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.