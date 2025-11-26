Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lê Giang trước khi ngừng diễn

Lê Giang là nữ chính tham gia nhiều phim trăm tỷ của điện ảnh Việt những năm qua. Mới đây, cô thông báo ngừng diễn để tập trung điều trị bệnh.

le giang anh 1

Lê Giang gặp vấn đề sức khỏe nhiều tháng qua. Diễn viên đang trong quá trình điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm. Do vậy, Lê Giang phải ngừng diễn trong khoảng một năm để tập vật lý trị liệu, nghỉ ngơi. Theo quản lý nghệ sĩ, hiện diễn viên chủ yếu ở nhà bán hàng online và chăm sóc mẹ bị tai biến liệt nửa người. Hai con của Lê Giang là Lê Lộc, Duy Phước cũng thường xuyên qua lại thăm nom và phụ giúp mẹ.
le giang anh 2le giang anh 3

Trước khi ngừng diễn vì vấn đề sức khỏe, Lê Giang chăm chỉ tham gia các dự án phim. Mỗi năm, nghệ sĩ đều có phim mới. Lê Giang được biết đến là "nữ chính nghìn tỷ đồng" của màn ảnh Việt. Cô góp mặt trong loạt phim có doanh thu cao ngoài phòng vé như Cua lại vợ bầu, Bố già, Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ

le giang anh 4le giang anh 5

Cát-xê từ việc đóng phim giúp Lê Giang thay đổi cuộc sống. Vài năm qua, trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thường chia sẻ hình ảnh sang chảnh, phủ hàng hiệu và đi du lịch ở nhiều địa điểm nổi tiếng. Lê Giang có bộ sưu tập túi xách của thương hiệu Louis Vuitton với nhiều kiểu dáng khác nhau. Các trang phục, phụ kiện của cô cũng đến từ những nhà mốt nổi tiếng. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ sở hữu nhiều bất động sản có giá trị ở TP.HCM.

le giang anh 6le giang anh 7

Ngoài thời gian dành cho công việc, gia đình, Lê Giang cũng thường xuyên có những chuyến nghỉ dưỡng cùng các đồng nghiệp thân thiết như Trấn Thành, Hari Won, Lê Dương Bảo Lâm... Họ thường ăn uống, mua sắm, tận hưởng cuộc sống ở nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

le giang anh 8

Khi dự sự kiện, Lê Giang chăm chút vẻ ngoài. Ở tuổi 53, nữ nghệ sĩ cho biết không đặt nặng tình yêu hay kết hôn. Cô tập trung cho công việc diễn xuất và buôn bán.
le giang anh 9

Hình ảnh Lê Giang trong một sự kiện phim ảnh ở TP.HCM. Hai con của Lê Giang là Lê Lộc, Duy Phước đã ổn định cuộc sống. Trong nhà, Lê Lộc "nối gót" mẹ tham gia phim ảnh. Gần đây, cô góp mặt trong tác phẩm điện ảnh Kính vạn hoa và tham gia lồng tiếng nhiều dự án phim.
le giang anh 10
Lê Giang còn một người con út tên Luke hiện đang học ở Australia. Mỗi khi có dịp rảnh rỗi, cô thường bay sang để thăm nom và chăm sóc con. Lê Giang sinh năm 1972, xuất thân từ đoàn cải lương Thanh Nga và được biết tới qua nhiều dự án truyền hình, điện ảnh như Vu quy đại náo, Cua lại vợ bầu, Bố già, Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ… Năm 1992, Lê Giang kết hôn với nghệ sĩ hài Duy Phương sau đó có 2 con chung là Duy Phước và Lê Lộc. Đến năm 1999, cả hai chia tay.

lê giang Trấn Thành Lê Giang lê giang diễn viên lê giang ngừng diễn

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

  • Nguyễn Lê Giang

    Nguyễn Lê Giang

    Lê Giang được biết đến là một nghệ sĩ hát cải lương và diễn viên hài. Năm 1990, cô gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và giành huy chương vàng "Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp" với vở "Dòng sông đầm lầy". Năm 1992, cô kết hôn với diễn viên hài Duy Phương rồi theo chồng tấu hài khắp các sân khấu TP. HCM. Cặp diễn viên chia tay vào năm 1999 sau khi có hai con chung. Tên tuổi Lê Giang được nhiều khán giả biết đến khi tham gia bộ phim "Cô gái xấu xí".

    • Năm sinh: 1972
    • Kịch tiêu biểu: Kén rể, Lọ Lem xó bếp, Tấm Cám, Chuyện tình trên mạng, Osin thời công nghệ, Khắc khẩu,...

