Lê Giang trước khi ngừng diễn

Cát-xê từ việc đóng phim giúp Lê Giang thay đổi cuộc sống. Vài năm qua, trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thường chia sẻ hình ảnh sang chảnh, phủ hàng hiệu và đi du lịch ở nhiều địa điểm nổi tiếng. Lê Giang có bộ sưu tập túi xách của thương hiệu Louis Vuitton với nhiều kiểu dáng khác nhau. Các trang phục, phụ kiện của cô cũng đến từ những nhà mốt nổi tiếng. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ sở hữu nhiều bất động sản có giá trị ở TP.HCM.