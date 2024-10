Lê Dương Bảo Lâm bị chỉ trích

Trong livestream mới đây, Lê Dương Bảo Lâm có hành động gây tranh cãi với Võ Tấn Phát. Cụ thể, diễn viên hài nhai đồ ăn sau đó nhả ra rồi bón cho Võ Tấn Phát. Hành động này lập tức được chia sẻ và bị phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Các tài khoản mạng cho rằng hành động nói trên không chỉ mất vệ sinh mà còn phản cảm.

"Không hiểu hai người này đang làm cái gì trên livestream nữa, quá mất vệ sinh"; "Lại cố tình tạo miếng để gây chú ý"; "Xem mà buồn nôn quá, thật phản cảm"; "Không biết bao giờ Lê Dương Bảo Lâm dừng những trò lố lăng này"... là những bình luận từ người dùng mạng xã hội.

Lê Dương Bảo Lâm đã nhiều lần gây tranh cãi trên mạng xã hội. Hồi tháng 5, anh vướng tranh cãi quá chiều chuộng, dạy hư con gái. Sau đó, diễn viên hài lên tiếng xin lỗi.

"Tôi thấy mọi người nói đúng. Tôi có ba con rồi mà chưa có kinh nghiệm gì. Tôi ít có thời gian cho con, đi cả tháng mới về nên thương con quá. Tôi xin lỗi và hứa nghiêm khắc với con hơn, mong mọi người bỏ qua", Lê Dương Bảo Lâm cho biết.

Đầu năm, khi lên tiếng phản pháo việc giỏ quà Tết do nhà anh bán bị chê đắt, Lê Dương Bảo Lâm cũng bị chỉ trích ngạo mạn, trịch thượng. Cụ thể, thời điểm đó, Dê Dương Bảo Lâm nói: “Làm phải cho người ta lời với chứ. Bữa có mấy cái clip tôi không có lên tiếng vì sợ mọi người nói tôi thách thức dư luận nên thôi chỉ bán ở quán” hay “Ai rảnh tag những người review quà vô đây giúp tôi. Tiktoker giờ quậy quá vì phải dính tên tôi mới lên view”.

Ngoài ra, Lê Dương Bảo Lâm vướng một số tranh cãi khác, chẳng hạn quay, đăng tải gần 40 clip của Ca sĩ mặt nạ lên kênh cá nhân dù nhà sản xuất quy định những người tham gia chương trình không được quay phim, chụp hình, livestream các tiết mục biểu diễn dưới mọi hình thức. MV Oải cả chưởng được Lê Dương Bảo Lâm phát hành năm 2023 cũng bị chê không có yếu tố nghệ thuật, chỉ là dạng ăn theo xu hướng và theo kiểu gây sốc, gây phản cảm để tăng view, đạt mục đích lợi nhuận.

