Người mẫu Trung Quốc khóc lóc, đòi ly hôn

Người mẫu Hàn An Nhiễm livestream và khóc lóc. Cô chia sẻ muốn ly hôn Tống Hạo Nhiên.

Sohu đưa tin ngày 20/3, Tống Hạo Nhiên phản hồi tin đồn ly hôn người mẫu Hàn An Nhiễm. Trên tài khoản cá nhân, Tống Hạo Nhiên bày tỏ: "Trong nhà đúng là đã xảy ra mâu thuẫn lớn nhất trong 3 năm qua, nhưng tôi sẽ không ly dị vợ".

Tống Hạo Nhiên cho biết anh và vợ đã nói chuyện với nhau rất lâu, tình cảm 3 năm qua vẫn luôn rất tốt, mong khán giả yên tâm.

Gia đình Tống Hạo Nhiên - Hàn An Nhiễm. Ảnh: Sohu.

Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng vấn đề mẹ chồng - nàng dâu trong nhà đang căng thẳng.

Theo Tống Hạo Nhiên, Hàn An Nhiễm đã phải chịu nhiều uất ức, tất cả đều là vì con cái riêng của cô. Giữa Hàn An Nhiễm và mẹ chồng có những khúc mắc, đó cũng là lý do người mẫu muốn ly hôn.

Tống Hạo Nhiên lần nữa nhấn mạnh rằng không ly hôn vợ, cũng không có chuyện ai nhường nhịn ai. Ngược lại, Hàn An Nhiễm mới là người bao dung và tha thứ cho anh nhiều hơn.

Ngược lại, có cư dân mạng đoán rằng Hàn An Nhiễm càng yêu thương Tống Hạo Nhiên hơn sau mỗi lần căng thẳng, đồng thời Tống Hạo Nhiên cũng sẽ xử lý tốt mối quan hệ giữa mẹ và vợ.

Trước đó, Hàn An Nhiễm khóc lóc, đòi ly hôn trong buổi phát sóng trực tiếp, đồng thời công khai đoạn ghi âm của Tiểu Trư Muội, con riêng của cô. Nội dung là Tiểu Trư Muội cảm thấy mẹ mình bị phía nhà chồng ức hiếp.

QQ cho biết Hàn An Nhiễm và Tống Hạo Nhiên hẹn hò từ đầu tháng 12/2022. Sau khoảng 2 tháng, họ đi đến hôn nhân. Cả hai thường thể hiện tình cảm với nhau trên mạng xã hội.

Hàn An Nhiễm sinh năm 1999, được biết đến sau khi tham gia chương trình thẩm mỹ Biến hình kế. Với danh xưng ngôi sao truyền hình thực tế, Hàn An Nhiễm lấn sân sang showbiz với tư cách người mẫu.