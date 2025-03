Tiểu thương chợ truyền thống TP.HCM livestream 'chốt' chục nghìn đơn

Lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM đánh giá mô hình chợ trực tuyến và tập huấn livestream bán hàng đã hỗ trợ tiểu thương thoát cảnh ế ẩm.

Tiểu thương chợ dân sinh chốt hơn chục nghìn đơn qua livestream. Ảnh: Quang Thông.

Chia sẻ về các giải pháp hỗ trợ tiểu thương chợ dân sinh tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM mới đây, bà Trần Như Quỳnh, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM cho biết thời gian qua đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp triển khai mô hình chợ trực tuyến và tập huấn livestream bán hàng cho tiểu thương.

Bà Quỳnh đánh giá mô hình chợ trực tuyến giúp người tiêu dùng dễ dàng “tương tác” với hàng hóa thông qua các nền tảng số, đồng thời hỗ trợ tiểu thương có thêm khách hàng, thoát cảnh ế ẩm. Hiện, mô hình này đã được triển khai tại 33 chợ dân sinh trên địa bàn TP.HCM, tạo ra khoảng 16.000 đơn hàng online.

Bên cạnh các giải pháp chuyển đổi kênh bán hàng, Sở Công Thương đã triển khai thanh toán không tiền mặt tại các chợ dân sinh. Đối với các chợ đang là điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, phương thức thanh toán trực tuyến và giao hàng tận nơi thông qua ứng dụng cũng được đẩy mạnh.

Mặt khác, bà cho rằng kinh doanh tự phát xung quanh chợ cũng là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các tiểu thương. Theo Nghị định 60 về phát triển và quản lý chợ đã ban hành, TP.HCM cần giải quyết dứt điểm tình trạng kinh doanh tự phát xung quanh chợ.

“Sở Công Thương đề nghị các quận, huyện có giải pháp, kế hoạch cụ thể, kiên quyết giải quyết tình trạng này để chỉnh trang khu vực kinh doanh xung quanh chợ”, bà Quỳnh nói.

Hơn hết, đại diện Sở Công Thương TP.HCM nhấn mạnh một trong những yếu tố then chốt giúp chợ dân sinh giữ chân khách hàng là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Sở An toàn thực phẩm cùng Sở Công Thương đã triển khai 2 đề án để quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ dân sinh, bao gồm đề án chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm, hiện nay đã triển khai tại 46 chợ trên địa bàn và đề án truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa dành riêng cho chợ đầu mối và chợ dân sinh”, bà chia sẻ.

Ngoài ra, Sở Công Thương TP cũng phối hợp các quận, huyện rà soát các quy định đã ban hành để làm nền tảng sửa đổi, điều chỉnh giải pháp nâng cấp chợ cho phù hợp với đặc trưng ở mỗi nơi. Các tiểu thương cũng chủ động nâng cao chất lượng hàng hóa, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự nhằm tạo niềm tin từ người tiêu dùng.

Theo bà Quỳnh, thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tổ chức chương trình tập huấn, đào tạo tổ chức cho đối tượng quản lý chợ và tiểu thương.

“Chương trình tập huấn sẽ giúp tiểu thương có những giải pháp kịp thời để thích nghi, chuyển đổi với các xu hướng trong môi trường kinh doanh, tiếp cận đa dạng tệp khách hàng hơn. Ngoài ra, chương trình còn giúp tự bản thân thương nhân có những giải pháp chuyển đổi kịp thời để tăng sức cạnh tranh với các kênh bán hàng trực tuyến”, bà Quỳnh cho biết.