Vũ Cát Tường lên tiếng sau khi Lâm Bảo Ngọc xin lỗi

Theo đại diện của Vũ Cát Tường, ở một số sự kiện, đêm nhạc phòng trà, Lâm Bảo Ngọc biểu diễn bài hát "If" nhưng chưa xin phép.

Tối 10/10, phía Vũ Cát Tường có bài viết dài để phản hồi thông báo trước đó của Lâm Bảo Ngọc. Liên quan đến việc Lâm Bảo Ngọc hát If do Vũ Cát Tường sáng tác nhiều lần, đại diện của ca sĩ đã thu thập và kiểm tra dữ liệu được cung cấp bởi VCPMC - Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, đơn vị được ủy quyền cấp phép đối với tác phẩm. Sau quá trình kiểm tra, đại diện Vũ Cát Tường xác nhận If đã được cấp phép phát hành trực tuyến trên kênh của Lâm Bảo Ngọc từ 16/01 tới 15/01/2026 và cấp phép biểu diễn tại mini concert Ngọc vào 12/2023.

Tuy nhiên, từ tháng 5/2019 đến nay, ngoại trừ chương trình Giọng hát Việt và một số chương trình tổ chức lớn đã được cấp quyền biểu diễn, phát hành trực tuyến, truyền hình, tại rất nhiều chương trình minishow, phòng trà có bán vé, tụ điểm ca nhạc mang tính thương mại, Lâm Bảo Ngọc biểu diễn tác phẩm của Vũ Cát Tường mà không có bất kỳ hợp đồng hay văn bản xác nhận cấp quyền biểu diễn nào do VCPMC ký.

“Ở cương vị là ca sĩ biểu diễn tác phẩm không thuộc sở hữu độc quyền của mình, ca sĩ không có sự kiểm tra đối chiếu việc cấp phép trước khi biểu diễn. Chúng tôi có danh sách các buổi diễn của ca sĩ có biểu diễn nhiều tác phẩm của tác giả (Vũ Cát Tường) trong vòng 5 năm qua không xin phép và không được cấp phép”, đại diện Vũ Cát Tường nhấn mạnh.

Vũ Cát Tường phản hồi bài đăng về vấn đề bản quyền của Lâm Bảo Ngọc. Ảnh: FBNV.

Theo đó, từ 9/10, ê-kíp Vũ Cát Tường quyết định rút toàn bộ ủy quyền đối với If từ VCPMC. Như vậy, sau 30 ngày từ khi VCPMC xác nhận, cụ thể là 8/11, VCPMC sẽ không còn là đơn vị cấp phép tác phẩm này trên mọi lĩnh vực.

Về việc Lâm Bảo Ngọc cho biết đã liên hệ với ê-kíp Vũ Cát Tường để giải quyết sự việc, giọng ca sinh năm 1992 phản hồi: “Sau khi kiểm tra số điện thoại, hộp thư bưu điện, email công khai làm việc, chúng tôi khẳng định từ 7/10 đến trước 20h 8/10 (thời điểm ca sĩ tự đăng tải nội dung trên truyền thông đại chúng đề cập đến tác giả và tác phẩm), chúng tôi không nhận được bất kỳ tin nhắn, thông báo hay email bằng văn bản nào được gửi từ ca sĩ”.

Chiều 9/10, đại diện của Vũ Cát Tường liên hệ với Lâm Bảo Ngọc để làm rõ thông tin.

“Đến 15h57 ngày 10/10, ca sĩ phản hồi liên lạc với số điện thoại cá nhân cũ của tác giả đã không sử dụng, không phải thông tin liên hệ công khai và chính thức. Vì vậy, chúng tôi không thể hồi âm khi không nhận được bất kỳ thông báo nào gửi đến chúng tôi. Trên tất cả phương tiện truyền thông đại chúng và đơn vị phát ngôn hợp pháp của tác giả, chúng tôi chưa bao giờ đề cập trực tiếp đến tên ca sĩ cũng như những vấn đề liên quan. Việc ca sĩ phát ngôn thông tin chưa kiểm chứng đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến tác giả và người đại diện”, phía Vũ Cát Tường thông tin thêm.

Tối 7/10, một bài đăng được cho là từ ê-kíp của Vũ Cát Tường lên tiếng việc bài hát của nhạc sĩ này bị sử dụng tràn lan mà không xin phép. Bài đăng không chỉ đích danh ai nhưng nhiều khán giả nhắc tên Lâm Bảo Ngọc và cho rằng cô chính là nhân vật được nhắc tên trong bài đăng.

Tối 8/10, Lâm Bảo Ngọc lên tiếng. Theo nữ ca sĩ, cô đã trực tiếp liên hệ với phía Vũ Cát Tường để giải quyết vấn đề nhưng chưa nhận được phản hồi. Nữ ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi tới Vũ Cát Tường cũng như khán giả đang theo dõi sự việc.

Lâm Bảo Ngọc khẳng định cô cùng ê-kíp luôn nhấn mạnh và yêu cầu thực hiện vấn đề tác quyền với các đơn vị tổ chức dù lớn hay nhỏ.

“Về If, ca khúc này đã được phía ca, nhạc sĩ Vũ Cát Tường ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) nên Ngọc và các đơn vị tổ chức luôn ý thức cũng như thực hiện đầy đủ trách nhiệm về tác quyền, xin phép và nộp phí tại VCPMC để biểu diễn ca khúc này. Cụ thể, trong show diễn cá nhân Ngọc Mini Concert diễn ra tháng 12/2023, Ngọc cùng ê-kíp đã xin tác quyền biểu diễn theo danh sách 16 bài, bao gồm ca khúc If. Danh sách nhạc mục cùng biên lai chi phí tác quyền đều được ê-kíp Lâm Bảo Ngọc đính kèm vào hồ sơ xin phép tổ chức biểu diễn nộp lên cơ quan ban ngành để được cấp phép biểu diễn”, Lâm Bảo Ngọc chia sẻ.