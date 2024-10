Huỳnh Thánh Y muốn ly hôn

Tờ Epochtimes đưa tin nữ diễn viên Huỳnh Thánh Y thừa nhận đằng sau những clip khoe tổ ấm gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội, vợ chồng cô chất chồng mâu thuẫn. Thậm chí, cô nhiều lần nghĩ đến việc ly hôn. Nữ diễn viên cùng chồng là CEO Dương Tử mới đây tham gia chương trình tạp kỹ về đề tài gia đình Goodbye Lover để nỗ lực hàn gắn cuộc hôn đang đứng trước bờ vực tan vỡ.

Trong video giới thiệu của chương trình, Huỳnh Thánh Y tiết lộ cuộc hôn nhân này khiến cô thấy bản thân bị gò bó, ngột ngạt.

Dương Tử cũng tâm sự người ngoài nhìn vào thì thấy cuộc hôn nhân của anh có vẻ ngọt ngào nhưng bên trong trái ngược. Dương Tử thừa nhận: “Cuộc hôn nhân của tôi và Thánh Y rất lãng mạn trong mắt người ngoài nhưng thực tế nó rạn nứt rồi”.

Anh cũng đề cập có nhiều yếu tố phức tạp trong cuộc hôn nhân của họ khiến cả 2 còn đắn đo chuyện ly hôn, chẳng hạn yếu tố tài chính và hai con trai.

Cuộc hôn nhân của Huỳnh Thánh Y và Dương Tử luôn thu hút nhiều sự chú ý. Do đó, việc cả hai tiết lộ góc khuất hôn nhân đã khiến công đồng mạng bàn tán.

Epochtimes cho biết Dương Tử, trước đây gọi là Dương Kiến Dân, có gia cảnh tốt, đang giữ chức phó chủ tịch kiêm chủ tịch điều hành một tập đoàn lớn tại Trung Quốc cùng nhiều công ty con. Phạm vi kinh doanh của tập đoàn này bao gồm bất động sản, đầu tư tài chính, phim ảnh và truyền hình… Huỳnh Thánh Y là vợ thứ hai của Dương Tử.

Cách đây 3 năm khi cùng tham gia chương trình Chuyến du lịch lãng mạn của người vợ, Dương Tử đã liên tục chỉ trích Huỳnh Thánh Y thiếu khả năng tư duy, thậm chí chê bai vợ trước mặt gia đình.

Huỳnh Thánh Y cố gắng làm việc chăm chỉ để làm hài lòng mẹ chồng nhưng cô dường như không nhận được nhiều sự công nhận. Thay vào đó, cô thường xuyên bị Dương Tử chỉ trích, khiến cư dân mạng đồn đoán về mối quan hệ thực sự của cặp đôi.

Huỳnh Thánh Y sinh năm 1983, được vua hài Châu Tinh Trì o bế và nổi tiếng qua các phim Biệt thự táo đỏ, Tuyệt đỉnh Kung Fu, Truyền thuyết Bạch xà, Thiên hạ đệ nhất…

Những cuốn sách hay về Kpop: Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.