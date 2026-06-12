Lầu Năm Góc náo loạn vì báo động sinh học bất thường

Trục trặc kỹ thuật trong hệ thống giám sát không khí đã kích hoạt báo động sinh học tại Lầu Năm Góc, buộc nhiều khu vực phải phong tỏa tạm thời.

Lầu Năm Góc sau sự cố vật liệu nguy hiểm khiến tòa nhà phải phong tỏa trong khi các quan chức cứu hỏa điều tra vấn đề chất lượng không khí, tại Washington, DC (Mỹ) ngày 11/6. Ảnh: Reuters.

Lầu Năm Góc đã phải phong tỏa và sơ tán một phần trong ngày 11/6 sau khi hệ thống cảm biến phát hiện vật liệu nguy hiểm phát cảnh báo nhầm, theo các nguồn thạo tin được CNN dẫn lời.

Trước đó, nhiều tầng và hành lang bên trong tòa nhà đã bị phong tỏa, trong khi một số khu vực được sơ tán do một "sự cố liên quan đến vật liệu nguy hiểm", theo các nguồn tin và lực lượng cứu hỏa địa phương.

Đến 13h31 (giờ địa phương) cùng ngày, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell thông báo trên mạng xã hội X rằng các hoạt động bình thường đã được khôi phục.

"Sáng nay, nhân viên tại Lầu Năm Góc được cảnh báo về một vấn đề tiềm tàng liên quan đến chất lượng không khí, dẫn đến việc triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa và đánh giá an toàn", ông cho biết. "Kết quả kiểm tra sau đó xác nhận không tồn tại bất kỳ mối nguy nào".

Theo nguồn tin và dữ liệu liên lạc của lực lượng ứng phó khẩn cấp, cảnh báo được kích hoạt sau khi hệ thống cảm biến của Lầu Năm Góc phát hiện dấu hiệu có thể liên quan đến vi khuẩn bệnh than (anthrax). Tuy nhiên, một trong các nguồn tin cho biết hệ thống đã gặp trục trặc kỹ thuật, dẫn đến báo động giả.

Trước đó, ông Parnell cho biết các hệ thống giám sát bên trong Lầu Năm Góc đã phát hiện một vấn đề về chất lượng không khí và cơ quan này đang áp dụng các biện pháp phòng ngừa cho đến khi xác định được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã kích hoạt các quy trình bảo vệ tiêu chuẩn, bao gồm yêu cầu những người trong khu vực bị ảnh hưởng ở nguyên vị trí trong thời gian đánh giá tình hình. Các đội ứng phó cũng được triển khai để hỗ trợ nhân viên nếu cần thiết.

Thông báo nội bộ của lực lượng an ninh Lầu Năm Góc cho biết cần tiến hành thêm các xét nghiệm, quá trình này có thể kéo dài từ một đến hai giờ.

Lực lượng cứu hỏa quận Arlington đã điều động các đơn vị hỗ trợ đội ứng phó vật liệu nguy hiểm của Cơ quan Bảo vệ Lực lượng Lầu Năm Góc. Trên mạng xã hội, Sở Cứu hỏa và Cấp cứu Arlington cũng xác nhận đội ứng phó vật liệu nguy hiểm đang làm nhiệm vụ tại khu vực này.

Theo các nguồn tin, các tầng từ 2 đến 5 tại nhiều hành lang trong khu phức hợp Lầu Năm Góc đã bị phong tỏa. Những khu vực bị ảnh hưởng bao gồm văn phòng truyền thông chính của Hải quân Mỹ và văn phòng Bộ trưởng Lục quân.

Một nguồn tin khác cho biết cảnh sát bên trong tòa nhà đã được trang bị mặt nạ phòng độc và bộ đồ bảo hộ hóa học toàn thân trong quá trình ứng phó.

Ông Jake Jordan, chuyên gia phụ trách các chương trình an ninh sinh học tại tổ chức phi lợi nhuận Nuclear Threat Initiative, cho biết các cơ sở trọng yếu như Lầu Năm Góc thường sử dụng hệ thống giám sát không khí liên tục để phát hiện sự hiện diện của bào tử bệnh than và các tác nhân sinh học nguy hiểm khác.

Dù các đội ứng phó có thể thực hiện xét nghiệm nhanh tại hiện trường, việc xác nhận chính xác sự hiện diện của các tác nhân như bệnh than vẫn cần đến các phòng thí nghiệm chuyên biệt.

Bà Hayley Severance, cựu cố vấn cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ về giảm thiểu các mối đe dọa sinh học, cho biết từng có tiền lệ xảy ra các cảnh báo nhầm liên quan đến bệnh than. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh việc phản ứng nhanh và nghiêm túc với các tín hiệu cảnh báo như vậy là cần thiết do đây là những mối đe dọa có thể gây hậu quả nghiêm trọng.