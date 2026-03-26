Lầu Năm Góc chuẩn bị 'đòn giáng chí tử' vào Iran

Mỹ được cho là đang hoàn thiện hàng loạt phương án quân sự mang tính “định đoạt cục diện” nhằm giáng đòn chí tử vào Iran nếu các cuộc đàm phán không sớm mang lại kết quả.

Video Mỹ không kích mục tiêu Iran gần sân bay Bandar Abbas Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố đoạn video ghi lại các đợt không kích hôm 25/3 nhằm vào một mục tiêu tại Iran, được cho là nằm gần Sân bay Quốc tế Bandar Abbas ở miền nam nước này.

Theo tờ Axios, các quan chức và nguồn tin tiết lộ về 4 lựa chọn định đoạt cục diện ở Iran để ngỏ cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đầu tiên là chiếm đóng hoặc phong tỏa đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran.

Thứ 2 là kiểm soát đảo Larak, khu vực giúp Iran củng cố quyền quản lý eo biển Hormuz. Tiền đồn chiến lược này chứa các hầm trú ẩn, tàu tấn công có khả năng đánh chìm tàu ​​chở hàng và radar giám sát hoạt động trong eo biển.

Thứ 3 là chiếm giữ đảo Abu Musa và hai hòn đảo nhỏ hơn, nằm gần lối vào phía tây của eo biển. Khu vực này do Iran kiểm soát nhưng UAE cũng tuyên bố chủ quyền.

Cuối cùng là chặn hoặc bắt giữ các tàu xuất khẩu dầu của Iran ở phía đông eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ cũng chuẩn bị cho các hoạt động trên bộ sâu trong lãnh thổ Iran, với mục tiêu là lượng uranium được làm giàu trong các cơ sở hạt nhân. Tuy nhiên, thay vì tiến hành chiến dịch phức tạp và rủi ro như vậy, Mỹ có thể không kích quy mô lớn vào các cơ sở này ngăn chặn Iran tiếp cận uranium.

Ông Trump vẫn chưa quyết định theo đuổi bất kỳ kịch bản nào. Các quan chức Nhà Trắng mô tả mọi hoạt động trên bộ ở thời điểm này đều mang tính “giả định”.

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết Washington sẵn sàng leo thang nếu đàm phán với Iran không mang lại kết quả cụ thể trong thời gian ngắn. Ông Trump có thể thực hiện lời đe dọa ném bom nhà máy điện và cơ sở năng lượng Iran trước tiên, song Iran đã cảnh báo sẽ trả đũa mạnh mẽ khắp vùng Vịnh.

Một số quan chức Mỹ cho rằng phô trương sức mạnh áp đảo sẽ tạo đòn bẩy trong đàm phán, hoặc cho ông Trump một cái cớ tuyên bố chiến thắng.

Tuy nhiên, Iran cũng nắm quyền quyết định về cách kết thúc cuộc chiến. Những kịch bản trên có nguy cơ kéo dài và leo thang cuộc chiến hơn là kết thúc.

Trump: Quyền chấm dứt chiến tranh nằm ở phía Iran

Hôm thứ Năm, Tổng thống Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về triển vọng hòa bình với Iran, nhấn mạnh rằng việc thuyết phục ông dừng chiến tranh hoàn toàn phụ thuộc vào giới lãnh đạo nước này.

“Họ đang khẩn thiết cầu xin một thỏa thuận”, ông Trump nói. “Tôi không chắc chúng ta sẽ thực hiện, hay liệu chúng ta có sẵn lòng hay không”.

Mở đầu cuộc họp Nội các, ông Trump bác bỏ các thông tin cho rằng ông đang nóng lòng tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Ông khẳng định chính phía Iran mới là bên chủ động muốn tái khởi động đàm phán.

“Họ đang có cơ hội, nhưng quyền quyết định là ở họ”, ông Trump tuyên bố. “Để xem liệu chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận đúng đắn hay không”.

Tổng thống mô tả các nhà lãnh đạo Iran là “những nhà đàm phán cừ khôi” nhưng lại chế nhạo quân đội nước này là “những chiến binh tồi tệ”.

Ông Trump nhấn mạnh trách nhiệm ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột thuộc về Iran. “Cứ chờ xem họ có muốn làm vậy không”, ông nói. “Trong lúc đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công áp đảo họ mà không gì ngăn cản được”.

Iran phản hồi đề xuất 15 điểm của Mỹ

Hãng thông tấn Tasnim của Iran trích dẫn một nguồn tin cho biết Iran đã phản hồi đề xuất 15 điểm của Mỹ trong đêm 26/3 thông qua các trung gian. Iran đã nêu rõ các điều kiện riêng để chấm dứt xung đột.

Tasnim cho biết những yêu cầu này khác với đề xuất trong vòng đàm phán thứ 2 tại Geneva trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28/2.

Trước đó, truyền thông đã đưa tin về 5 điểm của Iran: Chấm dứt tấn công, đảm bảo cụ thể ngăn giao tranh tái diễn, bồi thường thiệt hại, chấm dứt toàn diện chiến sự trên tất cả mặt trận và tất cả “nhóm kháng chiến” ở Trung Đông, và công nhận chủ quyền của Iran với eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, nguồn tin nhấn mạnh giới lãnh đạo Iran hiểu rõ tuyên bố đàm phán của Mỹ là “dự án lừa dối thứ 3”, và Washington đang theo đuổi một số mục tiêu dưới vỏ bọc “đàm phán”.

Người này cho rằng Mỹ muốn thể hiện “bộ mặt yêu chuộng hòa bình và chấm dứt chiến tranh”, “giữ giá dầu thấp trên toàn cầu” và “câu giờ chuẩn bị cho kế hoạch gây hấn mới ở miền Nam Iran thông qua điều động bộ binh”.

Iran cảnh báo sẽ “vô hiệu hóa” Mỹ và Israel nếu điều bộ binh

Thiếu tướng Ali Jahanshahi - chỉ huy lực lượng mặt đất của quân đội Iran - cảnh báo Mỹ và Israel không được tiến hành bất cứ chiến dịch trên bộ nào.

Ông Jahanshahi khẳng định bước đi này là sai lầm “nguy hiểm và tốn kém” hơn gấp bội với Mỹ và Israel.

“Lực lượng quân đội Iran đang đứng vững và kiên cường trên tiền tuyến phòng thủ. Họ sẵn sàng vô hiệu hóa kẻ thù”, ông nói, nhấn mạnh “mọi tấc đất trên lãnh thổ Iran đều được bảo vệ nghiêm ngặt bởi những người dõi theo mọi động thái của kẻ thù và sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào”.

Trung Quốc thấy tia hy vọng khi Iran xác nhận đang đối thoại với trung gian hòa giải

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận Tehran duy trì liên lạc với trung gian hòa giải từ những quốc gia “thân thiện”, nhưng khẳng định chưa đàm phán với Mỹ.

Trung Quốc cho rằng những nỗ lực ngoại giao hiện tại “mang lại tia hy vọng về hòa bình”. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran “tuyệt vọng” muốn đạt thỏa thuận nhưng không dám thừa nhận.

Theo RT, Mỹ và Israel được cho là "tạm thời" loại bỏ Ngoại trưởng Iran Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf khỏi danh sách mục tiêu ám sát để có người đối thoại.

Trong khi đó, Iran cho biết kẻ thù của họ - được một quốc gia giấu tên hậu thuẫn - đang chuẩn bị chiếm đóng một hòn đảo.

“Chúng tôi đang theo dõi mọi động thái của kẻ thù. Nếu họ vượt lằn ranh, toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia đó trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu, bị tấn công không ngừng nghỉ, không hạn chế nào”, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf nói.

Tổng thống Putin: Xung đột Trung Đông có thể tác động ngang Covid-19

Phát biểu trước giới lãnh đạo doanh nghiệp tại thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết xung đột ở Trung Đông đã và đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng, sản xuất và hậu cần quốc tế, đồng thời gây áp lực nặng nề lên các công ty sản xuất hydrocacbon, kim loại và phân bón.

“Rất khó dự đoán hệ quả từ xung đột ở Trung Đông. Theo tôi, dường như ngay cả những bên tham gia vào xung đột cũng không thể biết trước điều gì, nhưng với chúng ta chuyện đó còn khó khăn hơn nữa”, ông Putin nói thêm.

Ông Putin cho rằng tác động trên diện rộng có thể rất nghiêm trọng. “Tuy nhiên, một số người dự đoán (xung đột) có thể được so sánh với đại dịch Covid-19. Giao tranh kìm hãm đáng kể sự phát triển của tất cả khu vực và châu lục, không có ngoại lệ”, ông nhấn mạnh.

Lối thoát nào cho xung đột ở Trung Đông?

Cả Mỹ và Iran đều khẳng định mình nắm ưu thế trong xung đột còn đối phương đang tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi bế tắc. Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt chương trình hạt nhân, đồng thời mở hoàn toàn eo biển Hormuz cho thương mại toàn cầu.

Trong khi đó, một quan chức Iran khẳng định Tehran không cho phép Tổng thống Mỹ Donald Trump “quyết định thời điểm kết thúc chiến tranh”, nhấn mạnh xung đột chỉ có thể dừng lại nếu yêu cầu được đáp ứng.

Iran đưa ra năm điều kiện: Chấm dứt tấn công, đảm bảo cụ thể ngăn giao tranh tái diễn, bồi thường thiệt hại, chấm dứt toàn diện chiến sự trên tất cả mặt trận và công nhận chủ quyền của Iran với eo biển Hormuz.

Theo New York Times, quan chức Iran và Mỹ xem xét gặp nhau tại Pakistan để thảo luận về hòa bình. Islamabad đề xuất gặp mặt ngay trong cuối tuần này.

Ông Trump cho biết sẽ cử Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio làm đại diện. Tuy nhiên, không rõ ai sẽ đại diện cho Iran khi Israel đã ám sát phần lớn lãnh đạo nước này.

Các quan chức Iran và Pakistan cho biết Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã nói chuyện với Pakistan.

Eo biển Hormuz sẽ là trung tâm của mọi cuộc thảo luận. Mỹ đang tìm kiếm tuyến đường an toàn qua eo biển Hormuz cho chính mình và các đồng minh như Saudi Arabia và Qatar. Iran đã gửi thư cho Liên Hợp Quốc nói các tàu “không thù địch” có thể an toàn đi qua eo biển.

Chứng khoán giảm, giá dầu tăng khi Phố Wall lại hoài nghi về Iran

Sự hoài nghi lại bao trùm Phố Wall sau khi hy vọng nhen nhóm về khả năng kết thúc cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran. Chứng khoán lại giảm điểm khi giá dầu tăng.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,8%, xóa sạch mức tăng của ngày hôm trước. Tính đến 9h35 sáng (giờ miền Đông Mỹ), chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 256 điểm, tương đương 0,6%, và chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,1%.

Thị trường chứng khoán giảm mạnh hơn ở phần lớn châu Á và châu Âu. Đây là những biến động liên tục mới nhất trong một tuần căng thẳng, bắt đầu bằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các cuộc thảo luận hiệu quả nhằm chấm dứt chiến tranh, nhưng sau đó chỉ dẫn đến sự bác bỏ công khai từ phía Iran.

Iran đã đưa ra kế hoạch riêng cho một lệnh ngừng bắn, bao gồm cả bồi thường chiến tranh.

Quốc gia nghèo sẽ 'trả giá đắt nhất' từ hệ lụy kinh tế chiến tranh

Giới phân tích cảnh báo, an ninh lương thực toàn cầu đang đối mặt với mối đe dọa cực lớn do hệ lụy từ cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran, trong bối cảnh tuyến vận tải qua Eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa nghiêm trọng.

Ông Sultan Barakat, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha, nhận định rằng mặc dù nguồn cung năng lượng đang là tâm điểm chú ý, nhưng phân bón phục vụ sản xuất lương thực cũng đang bị tắc nghẽn, không thể chuyển tới các quốc gia đang cần để nuôi sống người dân.

Chia sẻ với Al Jazeera, ông Barakat nhấn mạnh yếu tố tâm lý thị trường: “Điều cốt lõi trong cuộc chiến này nằm ở cách nhìn nhận và những thông điệp được truyền đi. Nếu 'thông điệp về sự bất định' lan rộng, mọi lĩnh vực từ bảo hiểm đến du lịch quốc tế đều sẽ chịu ảnh hưởng. Sự bất ổn này đang tác động tiêu cực đến toàn cầu”.

“Những quốc gia nghèo nhất, vốn luôn phụ thuộc vào mức giá cạnh tranh, sẽ là bên phải trả giá đắt nhất. Họ sẽ là những đối tượng đầu tiên bị gạt ra khỏi thị trường”, ông nói.

Ông Trump thúc giục Iran 'nghiêm túc' trong đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng thông điệp trên mạng xã hội, chỉ trích các quan chức Iran đang tham gia các nỗ lực trung gian, cho rằng họ thiếu thiện chí trong đàm phán.

Ông Trump khẳng định các nhà đàm phán Iran đang “cầu xin đạt được thỏa thuận”, trái ngược với tuyên bố công khai rằng họ “chỉ đang xem xét đề xuất” từ phía Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, Pakistan cho biết đã chuyển tới Tehran bản kế hoạch 15 điểm của Washington và Iran hiện đang cân nhắc nội dung này. Tuy nhiên, như đã đưa tin, một nguồn ngoại giao cấp cao nhận định với Al Jazeera rằng kế hoạch nói trên mang tính “tối đa hóa cực đoan và thiếu hợp lý”.

Chiến sự vẫn đang diễn ra ác liệt. Hai nguồn tin tiết lộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh đẩy mạnh chiến dịch trong vòng 48 giờ để tiếp tục phá hủy ngành công nghiệp vũ khí Iran. Nhà Trắng điều khoảng 2.000 lính nhảy dù đến Trung Đông. Iran phóng tên lửa hành trình tấn công tàu USS Abraham Lincoln của Mỹ.

Thủ tướng Israel tuyên bố tiếp tục tấn công “toàn lực” vào Iran

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào các mục tiêu tại Iran. Đêm qua, chúng tôi đã loại bỏ Tư lệnh hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong một video ngắn, nhắc tới ông Alireza Tangsiri.

“Đây là một ví dụ khác về sự hợp tác giữa chúng tôi và người bạn Mỹ, hướng tới mục tiêu chung là đạt được kế hoạch đề ra trong cuộc chiến”, ông Netanyahu nói thêm.

Mỹ và Iran hiện chưa bình luận về cái chết của ông Tangsira. Ông Tangsiri được xem là kiến trúc sư chủ chốt đứng sau chiến lược phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới.

Trung Quốc cảnh báo hậu quả 'không thể đo đếm' nếu tấn công hạt nhân

Ngày 26/3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đưa ra cảnh báo trên trong cuộc gặp với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Mariano Grossi.

Theo ông Vương Nghị, việc tấn công các cơ sở hạt nhân trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang có thể gây ra những hậu quả “không thể đo đếm”, đẩy khu vực vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, lịch sử đã cho thấy chủ nghĩa quân phiệt không phải là con đường đúng đắn, và chỉ có việc chấm dứt xung đột ngay lập tức, nối lại đối thoại và đàm phán mới có thể giải quyết tận gốc các nguyên nhân của khủng hoảng.

Ông Vương Nghị cũng cho rằng trật tự quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, trong đó hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm đang rơi vào khủng hoảng niềm tin.

Ông cảnh báo nguy cơ thế giới quay trở lại “luật rừng” nếu các quy tắc bị thay thế bằng sức mạnh và hành vi áp đặt. Về phía IAEA, Tổng Giám đốc Grossi nhận định thế giới đang đối mặt với nhiều bất định sâu sắc và khó dự báo, đòi hỏi các quốc gia phải tăng cường hợp tác để ứng phó. Ông Grossi cho biết IAEA sẵn sàng tăng cường phối hợp với Trung Quốc trong việc xử lý các điểm nóng quốc tế.

Israel tuyên bố hạ sát 'kiến trúc sư' làm tê liệt Eo biển Hormuz

Chuẩn Đô đốc Alireza Tangsiri - Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào thành phố cảng Bandar Abbas, theo nguồn tin từ Times of Israel.

Ông Tangsiri được xem là nhân vật chủ chốt đứng sau chiến lược kiểm soát và có thể phong tỏa Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, sau đó đã chính thức thông báo ông Alireza Tangsiri sau một cuộc không kích của Israel. Tuy nhiên, phía Iran vẫn chưa chính thức lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, hồi tháng 1/2026, từng xuất hiện tin đồn về cái chết của ông nhưng đã bị phía Iran bác bỏ. Nếu được xác nhận, đây sẽ là diễn biến mới nhất trong chuỗi tấn công nhằm vào các quan chức cấp cao Iran kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát.

Iran phóng tên lửa nhằm vào cơ sở hạt nhân Israel

Theo hãng tin Tasnim của Iran, từ rạng sáng 26/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã bắt đầu đợt tấn công mới nhằm vào Mỹ và Israel.

Theo IRGC, các cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV và tên lửa nhằm vào trung tâm kiểm soát quân sự của Israel và các cơ sở công nghiệp liên quan đến lĩnh vực hạt nhân của nước này ở phía nam Biển Chết.

Tính đến trưa ngày 26/3, Israel cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn 5 đợt tên lửa kể từ rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, Israel tuyên bố hoàn tất loạt không kích quy mô lớn vào hạ tầng Iran, trong khi các mảnh vỡ rơi xuống nhiều khu vực tại Israel và Tehran báo cáo thương vong dân thường.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết: “Các đội tìm kiếm và cứu hộ thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa đang trên đường tới hiện trường sau khi nhận được thông tin về một vụ va chạm tại khu vực miền trung Israel”.

Ở chiều ngược lại, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hai thiếu niên nằm trong số những người thiệt mạng trong một vụ tấn công xảy ra hôm 25/3 tại thành phố Shiraz, miền nam nước này, đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau vụ việc.

Iran công bố 5 quốc gia được đặc cách lưu thông qua eo Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa chính thức công bố danh sách 5 quốc gia “thân thiện” được phép tiếp tục vận chuyển thương mại qua Eo biển Hormuz, gồm: Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Iraq và Pakistan.

Trong bối cảnh chiến sự leo thang từ ngày 28/2, Tehran khẳng định Hormuz hiện là vùng chiến sự. Do đó, Iran tuyệt đối cấm tàu thuyền của “kẻ thù” (Mỹ - Israel) và các bên liên minh, chỉ ưu tiên các đối tác chiến lược để đảm bảo dòng chảy hàng hóa.

Động thái này diễn ra khi eo biển Hormuz - nơi trung chuyển 20% lượng dầu và LNG toàn cầu - gần như bị phong tỏa hoàn toàn, khiến giá năng lượng thế giới leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Iran về “hậu quả nghiêm trọng” nếu không mở cửa toàn diện. Ngược lại, các nước như Ấn Độ đang ráo riết ngoại giao để cứu vãn an ninh nhiên liệu và phân bón. Việc biến yết hầu năng lượng thành công cụ mặc cả chính trị của các bên đang đẩy thế giới sát bờ vực một cuộc khủng hoảng mới.

Khu chợ ở Isfahan tan hoang sau khi bị Israel không kích Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran đăng tải quang cảnh tại một khu chợ ở thành phố Isfahan (Iran) sau khi hứng đòn không kích của Israel.

Ngoại trưởng Pakistan xác nhận Mỹ và Iran đang đàm phán gián tiếp

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ishaq Dar xác nhận Pakistan đang làm cầu nối chuyển các thông điệp giữa Mỹ và Iran như một phần của nỗ lực hòa giải. Ông Dar cho biết thêm các bên tham chiến hiện “đàm phán gián tiếp”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi có báo cáo Pakistan - một bên trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran - đã chuyển đề xuất ngừng bắn 15 điểm của Washington cho Tehran.

Theo ông Dar, Iran đang xem xét đề xuất này, song chưa có quan chức Iran nào công khai xác nhận thông tin.

Đại sứ Iran tại Nhật: Mỹ không thể áp đặt kế hoạch hòa bình đơn phương

Đại sứ Iran tại Nhật Bản Peiman Seadat khẳng định Washington không thể đơn phương áp đặt một kế hoạch hòa bình lên Tehran, trong bối cảnh hai bên vẫn giằng co về triển vọng đàm phán và chưa có dấu hiệu chấm dứt xung đột.

Phát biểu tại Tokyo sau cuộc gặp với các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Nhật Bản, ông Seadat dường như ám chỉ Tổng thống Mỹ Donald Trump khi nói: “Không thể có chuyện một bên đưa ra kế hoạch hòa bình rồi tuyên bố sẽ áp đặt nó”. “Không có chuyện áp đặt đơn phương. Điều đó là không thể chấp nhận”, ông nhấn mạnh.

Chạy đua cứu nạn sau không kích ở tây Iran Lực lượng Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran đang làm việc xuyên đêm để tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát tại tỉnh Lorestan sau các cuộc không kích, trong bối cảnh nhiều khu vực bị san phẳng và nguy cơ thương vong tiếp tục gia tăng.

Israel bị cáo buộc rải phốt pho trắng xuống Lebanon

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết họ đã thu thập được bằng chứng cho thấy Israel tiếp tục sử dụng đạn chứa phốt pho trắng tại miền nam Lebanon, làm dấy lên lo ngại về khả năng vi phạm luật pháp quốc tế.

Theo các nhà nghiên cứu, khi đạn pháo 155mm dòng M825 phát nổ trên không, các khối chứa phốt pho trắng sẽ phát tán, tạo ra luồng khói đặc trưng hình “đốt ngón tay”. Dấu hiệu này được sử dụng để xác minh việc loại vũ khí gây tranh cãi này đã được triển khai tại khu vực.

Tổ chức có trụ sở tại New York cho biết đã xác thực và định vị được 8 hình ảnh ghi lại các vụ nổ phốt pho trắng trên không tại khu dân cư ở thị trấn Yohmor, miền nam Lebanon, trong giai đoạn đầu chiến dịch quân sự của Israel liên quan đến xung đột Gaza.

Kể từ đó, thêm nhiều video xuất hiện, được cho là ghi lại các vụ nổ tương tự tại khu vực này. Các nhà nghiên cứu nhận định, với khoảng 800.000 người dân Lebanon phải rời bỏ nhà cửa sau khi quân đội Israel yêu cầu sơ tán, nhiều vụ việc có thể chưa được ghi nhận đầy đủ.

Trong tuần qua, lực lượng Israel được cho là vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các tay súng Hezbollah tại miền nam Lebanon, bất chấp các đợt không kích dữ dội. Những ngày gần đây, quân đội Israel đã tấn công nhiều mục tiêu hạ tầng như đường sá, trạm xăng, cầu và cơ sở y tế, nhằm cô lập khu vực này với phần còn lại của đất nước.

Lực lượng Houthi sẵn sàng tham chiến cùng Tehran

Hãng tin Tasnim, có liên hệ với nhà nước Iran, dẫn nguồn tin “thạo tin” cho biết các lực lượng nổi dậy do Iran hậu thuẫn đã sẵn sàng tham gia cuộc chiến chống Mỹ và Israel.

Theo nguồn tin này, lực lượng Houthi - còn gọi là phong trào Ansarullah tại Yemen - có thể nhanh chóng kiểm soát eo biển Bab al-Mandab, và đây được coi là “nhiệm vụ dễ dàng”.

Eo biển Bab al-Mandab đang được giới quan sát đánh giá là quân bài chiến lược Iran sẽ tung ra tiếp theo.

Kể từ tháng 10/2023, nhóm này đã gây gián đoạn nghiêm trọng tại Biển Đỏ khi tiến hành hàng trăm vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Israel, nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Tel Aviv tại Gaza.

Ngoài ra, Houthi cũng nhắm vào các tàu có liên hệ với Mỹ và Anh, làm gián đoạn dòng chảy thương mại toàn cầu. Các nỗ lực ngăn chặn từ bên ngoài đến nay vẫn chưa thể chấm dứt các cuộc tấn công này.

Dù Mỹ và các nước phương Tây đã triển khai lực lượng hải quân hộ tống tàu qua khu vực, kịch bản Houthi kiểm soát eo biển Bab al-Mandab có thể khiến các lựa chọn ứng phó bị thu hẹp đáng kể.

Eo biển Bab al-Mandab là tuyến hàng hải chiến lược nối Địa Trung Hải với Biển Ả Rập, đóng vai trò huyết mạch kết nối thương mại giữa châu Âu, châu Phi và châu Á.

Tàu chở dầu Thổ Nhĩ Kỳ bị UAV tấn công trên Biển Đen

Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu cho biết một tàu chở dầu thô do nước này vận hành, với 27 thủy thủ người Thổ Nhĩ Kỳ trên tàu, đã bị máy bay không người lái (UAV) tấn công trên Biển Đen.

Theo hãng tin Anadolu, vụ việc không gây thương vong.

Kênh truyền hình NTV đưa tin con tàu thuộc sở hữu của công ty Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas, treo cờ Sierra Leone. Dữ liệu theo dõi hành trình cho thấy tàu vừa rời cảng Novorossiysk của Nga, chở khoảng 1 triệu thùng dầu thô trước khi bị tấn công.

Nỗi đau của lao động Nam Á kẹt giữa làn đạn

Khi tên lửa dội xuống các quốc gia vùng Vịnh, những người chịu tác động trực diện nhất không phải là giới tinh hoa, mà là hàng triệu lao động nghèo đến từ Nam Á.

Với họ, chiến tranh không chỉ là nỗi lo mất mạng, mà còn là sự sụp đổ của những giấc mơ thoát nghèo. Kuna Khuntia (25 tuổi), một thợ lắp ống nước đến từ bang Odisha (Ấn Độ), đã qua đời tại Doha (Qatar) vào ngày 7/3.

Nguyên nhân không phải do trúng đạn trực tiếp, mà là một cơn đau tim dữ dội sau khi nghe tiếng nổ kinh hoàng của tên lửa và các mảnh vỡ đánh chặn rơi ngay sát nơi ở. Cái chết của Kuna đã dập tắt hy vọng duy nhất của gia đình Khuntia.

Họ đang gánh khoản nợ 300.000 rupee (khoảng 3.200 USD ) vay để tổ chức đám cưới cho hai con gái. Với mức lương 35.000 rupee tại Qatar, Kuna là "chiếc phao cứu sinh" cuối cùng.

Trong số những thường dân thiệt mạng tại UAE, Oman và Saudi Arabia do các cuộc tấn công của Iran, phần lớn là người Nam Á (Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh và Nepal).

Họ làm việc tại các nhà máy lọc dầu, bến cảng, sân bay và các công trường xây dựng - vốn là những mục tiêu trọng yếu trong chiến dịch oanh tạc của Iran. Có khoảng 21 triệu lao động Nam Á tại vùng Vịnh, chiếm tới 1/3 tổng dân số khu vực.

Tại 6 nước Ả Rập vùng Vịnh, người nước ngoài thậm chí chiếm đa số với 35 triệu người trên tổng số 62 triệu dân. Cuộc chiến không chỉ làm rung chuyển các gia đình mà còn đe dọa nền kinh tế của cả một châu lục. Kiều hối từ vùng Vịnh gửi về Nam Á lên tới 103 tỷ USD /năm (tương đương GDP của Oman).

Iran tung video 'bắn hạ' tiêm kích F/A-18 Mỹ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn trúng một tiêm kích F/A-18 của Mỹ trên bầu trời Chabahar. Video IRGC công bố cho thấy tên lửa phòng không lao về phía tiêm kích đang lượn trên bầu trời và phát nổ gần mục tiêu, dường như do ngòi nổ cận đích được kích hoạt.