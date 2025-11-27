Lật xe chở công nhân ở Tây Ninh, hơn 10 người nhập viện

Tối 26/11, một xe khách 25 chỗ chở hơn 20 công nhân lưu thông trên tỉnh lộ 826 qua xã Mỹ Lệ (Tây Ninh) thì bất ngờ mất lái và lật ngang khiến hơn 10 người bị thương phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 26/11, xe khách biển số 63E-018.95 chở khoảng 20 công nhân lưu thông trên tỉnh lộ 826 hướng từ xã Rạch Kiến đi xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa phận xã Mỹ Lệ, chiếc xe bất ngờ bị lật ngang giữa đường. Vụ tai nạn khiến hơn 10 công nhân bị thương, nhiều người mắc kẹt trong xe kêu cứu.

Người dân địa phương nhanh chóng chạy đến phá cửa kính, hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển hơn 10 người đến Trung tâm Y tế khu vực Cần Đước (cơ sở 2) cấp cứu.

Chiếc xe chở công nhân bị lật ngang trên đường tỉnh 826 qua xã Mỹ Lệ (Tây Ninh). Ảnh: Người dân chia sẻ.

Các nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cần Đước (cơ sở 2) để cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị lật chắn ngang một phần đường. Hai bên hông xe, kính chắn gió bị vỡ, vương vãi khắp nơi.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Mỹ Lệ đã phong toả hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.