Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Lắp camera ngăn chặn ném đá xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

  • Thứ tư, 13/5/2026 11:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trước tình trạng xe khách bị ném đá trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua Phú Thọ, chính quyền địa phương đã triển khai lắp camera, đẩy mạnh tuần tra ngăn chặn.

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách phản ánh việc xe bị ném đá khi lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đặc biệt tại khu vực Km87 qua xã Tiên Lương (tỉnh Phú Thọ). Các vụ việc chủ yếu xảy ra vào ban đêm và rạng sáng, khiến tài xế, hành khách hoang mang.

nem da xe khach anh 1

Nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách phản ánh việc xe bị ném đá khi lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua Km 87 địa phận xã Tiên Lương. Ảnh: Tiền Phong.

Theo phản ánh từ các hãng xe như Sao Việt, Interbus Line, HK Bus hay Futa Hà Sơn, tình trạng ném đá xảy ra khá thường xuyên tại đoạn từ Km85 đến Km90, trong đó điểm nóng là khu vực Km87.

Đại diện hãng xe Sao Việt cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, khoảng 6 xe của doanh nghiệp bị ném đá. Riêng đêm 30/4 và rạng sáng 1/5, 3 xe bị tấn công liên tiếp.

Trước thực trạng trên, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Phú Thọ, Cục Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan đề nghị khẩn trương vào cuộc xử lý.

Không chỉ gây thiệt hại tài sản, hành vi ném đá vào phương tiện đang lưu thông trên cao tốc còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đe dọa an toàn của tài xế và hành khách.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã Tiên Lương và Công an xã đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự.

Chính quyền địa phương cho biết, lực lượng chức năng đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các vị trí trọng điểm dọc tuyến cao tốc và khu vực cầu vượt dân sinh để theo dõi, phát hiện các hành vi vi phạm.

Cùng đó, địa phương tăng cường tuyên truyền tại các khu dân cư ven tuyến cao tốc, đặc biệt đối với thanh thiếu niên, nhằm nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả pháp lý của hành vi ném đá vào phương tiện đang lưu thông.

Xác định 6 thiếu niên liên quan vụ ném đá vào ôtô trên cao tốc

Cơ quan chức năng xác định 6 thanh thiếu niên 13-15 tuổi liên quan vụ ném đá vào ôtô trên cao tốc Bắc - Nam tối 21/3, khiến nhiều phương tiện hư hỏng kính chắn gió, gây nguy hiểm cho giao thông.

20:36 22/3/2026

Nhiều ôtô vỡ kính khi chạy trên cao tốc qua Quảng Trị, nghi bị ném đá

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang xác minh, làm rõ việc nhiều ôtô bị hư hại nghi do bị ném đá khi đi qua cao tốc Vũng Áng - Bùng.

08:37 22/3/2026

Bắt giam nam thanh niên ném đá làm hư hỏng ôtô

Đinh Văn Hải (20 tuổi) bị bắt tạm giam do có hành vi ném đá làm vỡ kính ôtô đang đỗ bên đường tại Sơn La vào đêm 14/2.

20:32 11/3/2026

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/lap-camera-ngan-chan-nem-da-xe-tren-cao-toc-noi-bai-lao-cai-post1842864.tpo

Theo Đức Anh/Tiền Phong

ném đá xe khách tai nạn giao thông ném đá ô tô phú thọ

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý