Xác định 6 thiếu niên liên quan vụ ném đá vào ôtô trên cao tốc

Cơ quan chức năng xác định 6 thanh thiếu niên 13-15 tuổi liên quan vụ ném đá vào ôtô trên cao tốc Bắc - Nam tối 21/3, khiến nhiều phương tiện hư hỏng kính chắn gió, gây nguy hiểm cho giao thông.

Liên quan đến vụ việc nghi ném đá khiến nhiều ôtô chạy trên cao tốc đoạn qua tỉnh Quảng Trị bị vỡ kính chắn gió, hư hỏng vào tối 21/3, đại diện lãnh đạo xã Bắc Trạch (Quảng Trị) cho biết, cơ quan chức năng bước đầu đã xác định có 6 thanh thiếu nhi liên quan đến vụ việc.

Theo đó, 6 thanh thiếu nhi có độ tuổi 13-15, trú tại 2 xã Bố Trạch và Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan chức năng cũng xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 21/3, tại Km 619+500 trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa phận thôn Liên Thủy, xã Bắc Trạch.

Công an triệu tập 6 thiếu niên liên quan vụ ném đá làm vỡ kính lái xe ôtô chạy trên cao tốc. Ảnh: VOV.

Tuy không gây thiệt hại về người, hành động ném đá đã làm 4 phương tiện, gồm 2 ôtô tải và 2 xe đầu kéo bị hư hỏng kính chắn gió.

Việc ném đá trên cao tốc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em mình, tránh dẫn đến các hành vi sai trái.

Như TTXVN đã thông tin, tối 21/3, nhiều phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc-Nam, qua địa phận tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị đá văng trúng cabin, kính chắn gió, nghi do bị ném đá, buộc phải dừng khẩn cấp.

Vụ việc được một số tài xế quay lại, đăng tải clip lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ Cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã phối hợp Công an các xã Bố Trạch và Bắc Trạch (Quảng Trị) nơi tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua để điều tra, làm rõ vụ việc.