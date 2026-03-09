Lao mình giữa sóng lớn cứu du khách bị chuột rút ở Cửa Lò

Một du khách khi đang tắm tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) bất ngờ bị chuột rút, chới với giữa dòng nước trong điều kiện sóng lớn.

Ngày 9/3, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò, cho biết một nhân viên của trung tâm vừa kịp thời cứu sống một du khách gặp nạn trên biển Cửa Lò.

Theo đó, ngay khi phát hiện du khách gặp nạn giữa biển, anh Đặng Văn Tư (nhân viên cứu hộ của trung tâm) đã nhanh chóng bơi ra tiếp cận nạn nhân.

Hình ảnh anh Tư lao ra biển cứu du khách gặp nạn.

Trao đổi với phóng viên, anh Đặng Văn Tư cho biết, khoảng 17h chiều 8/3, trong lúc đang làm nhiệm vụ quan sát tại khu vực bãi tắm, anh phát hiện một nhóm khoảng 4 – 5 du khách xuống tắm biển dù thời tiết khá lạnh.

Thời điểm đó khu vực biển xuất hiện dòng chảy xa bờ khá mạnh, tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm cho người tắm. Nhận thấy tình hình không an toàn, anh lập tức thổi còi cảnh báo, yêu cầu nhóm du khách nhanh chóng lên bờ. “Khi nghe còi, mọi người bắt đầu bơi vào. Tuy nhiên, do dòng nước kéo mạnh nên có một người bị cuốn ra xa nhất và không thể tự bơi vào bờ”, anh Tư kể.

Trước tình huống khẩn cấp, anh Tư nhanh chóng lao xuống biển, bơi ra tiếp cận nạn nhân. Khi đến nơi, nam du khách đã thấm lạnh và có dấu hiệu kiệt sức do sóng lớn liên tục đánh dồn. Anh Tư vừa động viên để nạn nhân giữ bình tĩnh, vừa giữ cho người này nổi trên mặt nước rồi từ từ dìu vào phía bờ.

Sau một thời gian vật lộn với sóng biển, anh Tư đã đưa được du khách vào khu vực nước nông. Khi gần vào bờ, những người xung quanh tiếp tục hỗ trợ đưa nạn nhân lên bãi cát an toàn.

Sự việc sau đó được một số người ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm và lời khen ngợi dành cho hành động nhanh nhạy, dũng cảm của nam nhân viên cứu hộ.

Với hơn 20 năm làm công việc cứu hộ, anh Tư đã nhiều lần trực tiếp tham gia cứu người gặp nạn trên biển. Có những thời điểm, anh phải cùng lúc hỗ trợ nhiều người bị sóng cuốn. “Tôi cũng không nhớ mình đã cứu bao nhiêu người. Làm cứu hộ điều quan trọng nhất là trách nhiệm. Khi thấy người gặp nạn giữa biển phải lao ra ngay”, anh Tư chia sẻ.

Anh Đặng Văn Tư, người đã kịp thời bơi ra biển cứu du khách gặp nạn.

Ngoài kỹ năng bơi lội và cứu nạn thành thạo, anh Tư còn được đào tạo bài bản về các phương pháp sơ cứu người bị ngạt nước như hô hấp nhân tạo, bấm huyệt... Nhờ đó, nhiều trường hợp du khách gặp sự cố trên biển đã được hỗ trợ kịp thời.

Qua vụ việc này, anh Tư khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển cần chú ý theo dõi điều kiện thời tiết, sóng gió, không nên bơi ra xa bờ hoặc xuống biển khi cơ thể không đảm bảo sức khỏe. Khi gặp sự cố như chuột rút hoặc bị sóng cuốn, cần bình tĩnh phát tín hiệu kêu cứu để lực lượng cứu hộ kịp thời hỗ trợ, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.