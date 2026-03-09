Truyền hình nhà nước Iran xác nhận tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đã bị thương trong cuộc chiến hiện nay.

Tên lửa Patriot bị nghi đánh chặn hụt, rơi xuống Bahrain Video mới xuất hiện cho thấy một tên lửa phòng không, được cho là Patriot, rơi khi đánh chặn mục tiêu trên không. Các tài khoản theo dõi chiến sự cho rằng tên lửa Patriot được phóng để chặn UAV Iran nhắm tới cơ sở BAPCO, nhưng không tiêu diệt mục tiêu và rơi xuống khu dân cư ở đảo Sitra.

Tổng thống Putin chúc mừng tân Lãnh tụ Tối cao Iran

Tổng thống Vladimir Putin đã gửi thư chúc mừng tân Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Mojtaba Khamenei, theo thông báo từ Điện Kremlin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

“Trong thời điểm Iran đang đối mặt với sự xâm lược vũ trang, việc đảm nhận cương vị cao nhất này chắc chắn đòi hỏi lòng dũng cảm và sự tận tâm lớn lao”, ông Putin viết.

“Chúng tôi tin tưởng rằng ông sẽ tiếp nối xứng đáng di sản của cha mình và đoàn kết người dân Iran trước những thử thách khắc nghiệt”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng tái khẳng định sự “ủng hộ liên tục của Moscow đối với Tehran và tình đoàn kết với những người bạn Iran”, đồng thời nhấn mạnh Nga “đã, đang và sẽ tiếp tục là đối tác đáng tin cậy của Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran bị thương

Trong các bản tin về việc ông Mojtaba Khamenei lên nắm quyền lãnh đạo tối cao, các phát thanh viên mô tả ông là một “janbaz” - thuật ngữ dùng để chỉ người bị thương do kẻ thù gây ra trong chiến tranh.

Truyền thông Iran gọi cuộc xung đột đang diễn ra là “chiến tranh Ramadan”. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước không cung cấp thêm chi tiết về mức độ thương tích của ông.

Tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei của Iran. Ảnh: Reuters.

Trước đó, cựu Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng con gái, con rể và cháu gái của ông Khamenei đã bị hạ sát trong các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel ngày 28/2.

Cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công là vợ của ông Mojtaba, bà Zahra Haddad Adel, người xuất thân từ một gia đình từ lâu gắn bó với nền thần quyền của Iran.

Kể từ khi chiến sự nổ ra, Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng. Ông được công bố trở thành lãnh tụ tối cao mới của Iran trong thông báo phát đi vào đêm 8/3 (giờ địa phương).

Iran: Không muốn chiến tranh nhưng buộc phải đánh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tehran vẫn “kiên định duy trì quan hệ hữu nghị và tốt đẹp” với các quốc gia trong khu vực, dù nhiều nước trong số đó đã trở thành mục tiêu của các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran kể từ khi chiến sự bùng phát.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 9/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh Iran có “quyền tự vệ” nếu lãnh thổ của các quốc gia khác bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

“Những hành động phòng vệ của chúng tôi không nên bị diễn giải là hành động thù địch đối với bất kỳ quốc gia nào trong khu vực”, ông nói.

Tại buổi họp báo, ông Baghaei cũng bác bỏ các thông tin cho rằng đạn dược hoặc tên lửa Iran đã được phóng về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Cyprus và Azerbaijan trong tuần qua.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, “không có cuộc tấn công nào được phát động từ lãnh thổ Iran nhằm vào các quốc gia này”.

Ông đồng thời cho rằng một số vụ tấn công được báo cáo có thể đã bị “dàn dựng”, cảnh báo rằng “đối phương có thể tạo ra những vụ việc như vậy nhằm chia rẽ Iran với các nước khác trong khu vực”.

Khi được hỏi về khả năng trung gian hòa giải nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, ông Baghaei cho rằng việc bàn về vấn đề này “hiện chưa phù hợp”.

“Ngay lúc này, các cuộc đối đầu quân sự vẫn đang diễn ra”, ông nói tại cuộc họp báo ở Tehran. “Ở thời điểm này, mọi vấn đề ngoài việc bảo vệ Tổ quốc đều không còn ý nghĩa”.

Ông nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi không phải là bên khởi đầu cuộc chiến này. Đây không phải là cuộc chiến do chúng tôi lựa chọn, mà là một cuộc chiến buộc phải tiến hành”.

Trung Quốc phản đối mọi hành động nhằm vào tân Lãnh tụ Tối cao Iran

Trung Quốc khẳng định việc bổ nhiệm lãnh tụ tối cao mới là vấn đề nội bộ của Iran, đồng thời phản đối mọi hành động nhắm vào nhà lãnh đạo mới của quốc gia này.

Phát biểu tại họp báo ngày 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối việc can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia dưới bất kỳ lý do nào, đồng thời kêu gọi tôn trọng chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. Ảnh: SCMP

Theo ông, việc lựa chọn lãnh tụ tối cao mới “là quyết định của Iran, được thực hiện theo quy định trong hiến pháp của nước này”.

Bắc Kinh cũng bày tỏ phản đối mọi hành động nhằm vào tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Trước đó một tuần, Trung Quốc đã chỉ trích các cuộc không kích của United States và Israel khiến lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng, cho rằng đây là hành động “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Iran”.

Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Iran thông báo ông Mojtaba Khamenei sẽ kế nhiệm cha mình, cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Làn sóng tấn công mới trên khắp Trung Đông

Nhiều quốc gia Trung Đông ghi nhận thêm các đợt tấn công đường không mới vào sáng 9/3 (giờ địa phương).

Iran: Chỉ vài giờ sau khi Iran công bố lãnh tụ tối cao mới, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thông báo phóng thêm loạt tên lửa.

Trong khi đó, Israel tiến hành một “làn sóng không kích” mới nhằm vào các bệ phóng tên lửa và cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran, theo tuyên bố của quân đội nước này. Phóng viên CNN tại Tehran cho biết nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp thủ đô, được cho là từ các cuộc không kích.

Tên lửa Iran tách nhiều đầu đạn, trút 'mưa hỏa lực' xuống Israel Đoạn video do kênh Telegram của RT công bố cho thấy cảnh các đầu đạn tách ra từ tên của Iran trên bầu trời Israel trong cuộc tập kích, trước khi dội hỏa lực xuống các mục tiêu.

Lebanon: Quân đội Israel cũng tuyên bố đã tấn công các cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại thủ đô Beirut. Video do hãng tin Reuters ghi lại cho thấy những cột khói bốc cao từ khu ngoại ô phía nam thành phố.

Các đoạn video riêng rẽ cũng ghi lại cảnh hỏa hoạn tại khách sạn Ramada ở Beirut và một căn hộ trong khu khách sạn bị hư hại sau cuộc không kích của Israel. Trước đó, quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành một cuộc tấn công trong đêm tại Beirut khiến một số chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds thuộc IRGC thiệt mạng.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel nhằm vào các khu ngoại ô phía nam Beirut (Lebanon), ngày 9/3. Ảnh: Reuters.

Bahrain: Những video lan truyền trên mạng xã hội và được CNN xác định vị trí cho thấy một đám cháy lớn cùng cột khói dày đặc bốc lên từ khu công nghiệp nơi đặt trụ sở công ty dầu khí quốc gia BAPCO. Sau đó, công ty này thông báo tình trạng bất khả kháng đối với hoạt động của mình.

Trước đó, giới chức cho biết ít nhất 32 người bị thương khi các máy bay không người lái của Iran tấn công thị trấn Sitra, cách khu công nghiệp khoảng 6 km. Theo Trung tâm Truyền thông Quốc gia, các cuộc tấn công nhằm vào khu dân cư gần cơ sở năng lượng, và trong số những người bị thương có cả trẻ em.

Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu quốc doanh của Bahrain Lửa lớn và khói đen dày đặc bốc lên từ trụ sở của công ty dầu khí quốc gia Bahrain, BAPCO, trong ngày 9/3.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE): Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, được mô tả là những âm thanh mạnh nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Bộ Quốc phòng UAE sau đó cho biết các tiếng nổ xuất phát từ hoạt động của hệ thống phòng không khi đánh chặn “tên lửa đạn đạo”, đồng thời máy bay chiến đấu đã chặn các máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Saudi Arabia: Bộ Quốc phòng cho biết 4 máy bay không người lái hướng về mỏ dầu Shaybah - một trong những mỏ dầu lớn nhất khu vực - đã bị đánh chặn và phá hủy tại sa mạc Rub’ al Khali.

Kuwait: Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait bắn hạ một máy bay không người lái “tại một địa điểm đang được bảo vệ”. Cơ quan này cho biết việc đánh chặn được thực hiện “nhằm bảo vệ các cơ sở trọng yếu”.

Qatar: Bộ Quốc phòng Qatar thông báo lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa.

Khói tiếp tục bốc lên từ kho chứa dầu tại Tehran Lửa và khói bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu ở Tehran. Quân đội Israel cho biết các mục tiêu bị tấn công là những cơ sở phân phối nhiên liệu phục vụ nhiều đối tượng, trong đó có các đơn vị quân sự của Iran.