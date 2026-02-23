Lãnh tụ tối cao Iran chuẩn bị kịch bản kế nhiệm giữa 'bão lửa'

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei được cho là đang khẩn trương xây dựng kịch bản kế nhiệm, đồng thời kích hoạt kế hoạch nhiều tầng để bảo vệ chế độ.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: Reuters.

Theo tiết lộ của New York Times, trong cao điểm làn sóng biểu tình hồi tháng 1, ông Khamenei đã trao quyền điều hành trên thực tế cho đồng minh thân cận Ali Larijani. Động thái này phản ánh sức ép quân sự ngày càng lớn nhằm từ Washington vào Tehran.

Ông Larijani, một chính khách kỳ cựu và cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), từ lâu đã là thành viên tin cậy trong “vòng tròn quyền lực” của lãnh tụ tối cao.

Hiện ông giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran và kể từ khi được bổ nhiệm, đã trực tiếp đảm nhiệm vai trò ra quyết định ở nhiều hồ sơ then chốt.

Theo các nguồn tin trong IRGC và giới chính trị Iran được New York Times dẫn lại, ông Larijani đang xây dựng các phương án dự phòng để điều hành đất nước trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Mỹ, đặc biệt khi lực lượng quân sự Mỹ vẫn hiện diện dày đặc tại khu vực.

Sau đợt tấn công bằng tên lửa hồi tháng 5/2025 nhằm vào chuỗi chỉ huy quân sự cấp cao của Iran, ông Khamenei được cho là đã đẩy nhanh tiến trình chuẩn bị kế nhiệm.

Lãnh tụ tối cao đã chỉ thị cho ông Larijani cùng một nhóm nhỏ các nhân vật chính trị - quân sự thân tín xây dựng cơ chế bảo đảm sự tồn tại của Cộng hòa Hồi giáo trong trường hợp bị tấn công quân sự hoặc bản thân ông bị ám sát.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin thân cận tiết lộ ông Khamenei đã vạch ra kế hoạch kế nhiệm theo mô hình “bốn tầng” cho từng vị trí chủ chốt trong quân đội và chính phủ, với mỗi chức danh có tối đa bốn người được chỉ định thay thế. Đồng thời, một số cá nhân được trao quyền ra quyết định trong tình huống đứt gãy liên lạc hoặc nếu lãnh tụ tối cao thiệt mạng.

Trước đó, một số nguồn tin Mỹ tiết lộ Washington đang xem xét các phương án quân sự nhằm vào Iran. Hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết trong trường hợp phát động chiến dịch thay đổi chế độ, quân đội Mỹ có thể nhắm tới các lãnh đạo cấp cao của Tehran, dù không nêu cụ thể cá nhân nào.

Reuters và New York Times cũng dẫn các nguồn thạo tin cho biết rằng ông Trump đang nghiêng về phương án tiến hành một đòn tấn công ban đầu trong những ngày tới, với mục tiêu buộc Iran từ bỏ năng lực phát triển vũ khí hạt nhân. Các mục tiêu tiềm năng bao gồm trụ sở Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), các cơ sở hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo.

Nếu biện pháp quân sự hạn chế không đạt hiệu quả, ông Trump được cho là để ngỏ khả năng mở rộng chiến dịch trong năm nay, thậm chí nhằm làm suy yếu vai trò của ông Khamenei.

Tuy nhiên, ngay trong nội bộ chính quyền Mỹ cũng tồn tại hoài nghi về việc liệu chỉ không kích có đủ để đạt được mục tiêu đó hay không.

Ngày 18/2, ông Trump đã chủ trì cuộc họp tại Phòng Tình huống Nhà Trắng với sự tham dự của Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine, Giám đốc CIA John Ratcliffe và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles.

Nhà Trắng hiện từ chối bình luận về thông tin trên.