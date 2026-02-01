Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Mỹ

Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào Iran sẽ kích hoạt một “cuộc chiến tranh tầm khu vực” tại Trung Đông.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei phát biểu tại Tehran, Iran, ngày 22/4/2023. Ảnh: Reuters.

Theo AP, đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Khamenei: “Người Mỹ cần biết rằng nếu họ khơi mào chiến tranh, lần này sẽ có một cuộc chiến tranh tầm khu vực”.

Ông Khamenei nhấn mạnh Iran không phải bên chủ động tấn công, song “dân tộc Iran sẽ giáng đòn đáp trả mạnh mẽ đối với bất kỳ bên nào có hành động tấn công hoặc quấy nhiễu”.

Nhà lãnh đạo tối cao Iran cũng đưa ra những quan điểm cứng rắn về các cuộc biểu tình xảy ra thời gian gần đây: “Những vụ kích động biểu tình gần đây tương tự một cuộc đảo chính. Tất nhiên, âm mưu đảo chính đã bị dập tắt”.

Tuyên bố được ông Ayatollah Ali Khamenei đưa ra trong ngày 1/2 giữa bối cảnh căng thẳng đang leo thang, sau khi Tổng thống Trump đe dọa sử dụng biện pháp quân sự đối với Iran.

Việc ông Khamenei gọi các cuộc biểu tình tại Iran thời gian qua “tương tự một cuộc đảo chính” làm cứng rắn thêm lập trường của giới chức Iran.

Ở Iran, các cáo buộc mang tính “kích động lật đổ” có thể bị tuyên án tử hình. Tuyên bố của ông Khamenei hiện làm dấy lên lo ngại về khả năng tiến hành các vụ hành quyết, trong khi đây là điều mà ông Trump coi là “lằn ranh đỏ”.

Đây được xem là những tuyên bố cứng rắn nhất của ông Khamenei kể từ khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu chiến Mỹ hiện diện tại Biển Arab. Nhóm tàu này được Washington điều động sau chiến dịch trấn áp biểu tình tại Iran.

Iran hiện còn có kế hoạch tiến hành tập trận bắn đạn thật trong hai ngày 1 và 2/2 tại eo biển Hormuz, cửa ngõ chiến lược của Vịnh Ba Tư, nơi khoảng 1/5 lượng dầu giao dịch toàn cầu đi qua. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã cảnh báo Iran không đe dọa tàu chiến hay máy bay Mỹ, cũng như không được làm gián đoạn hoạt động thương mại tại khu vực.

Trong các tiếp xúc của Tổng thống Trump với giới báo chí Mỹ ngày 31/1, ông Trump từ chối cho biết đã đưa ra quyết định cuối cùng về Iran hay chưa. Ông cũng nhiều lần nói Iran muốn đàm phán, đồng thời nhắc tới chương trình hạt nhân của Tehran như một vấn đề cần được giải quyết dứt điểm bằng thỏa thuận chính thức.