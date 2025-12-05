Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi hai nạn nhân vụ cháy ở phường Cầu Ông Lãnh

Hai nạn nhân nặng trong vụ cháy ở quận 1 được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định sáng 5/12. Lãnh đạo TP.HCM đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Nạn nhân vụ cháy đang được tích cực điều trị. Ảnh: Minh Toàn.

Sáng 5/12, sau vụ hỏa hoạn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ), 6 nạn nhân được Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu thảm họa, huy động ê-kíp hồi sức và phối hợp với đội ECMO ngoại viện của Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhi đồng 2 để xử trí ban đầu.

Đến 8h, hai trường hợp nặng được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục hồi sức chuyên sâu, gồm T.T.T.T. (nữ, 21 tuổi) và T.T.T.N.K. (nữ, 18 tuổi).

Đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ tiến hành chụp X-quang, MSCT, thăm khám và hội chẩn đa chuyên khoa. Bệnh nhân K. bị tổn thương phổi nhẹ do khói, không gãy xương, có vết thương phần mềm vùng trán - mặt.

Người bệnh được nội soi phế quản để đánh giá tổn thương đường thở trước khi chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc theo dõi.

Nạn nhân T. bị gãy xương sườn khi nhảy từ tầng cao xuống đất để thoát khỏi đám cháy. Ảnh: Minh Toàn.

Bệnh nhân T. bị tổn thương phổi do muội than nặng hơn, gãy xương sườn 4-5 bên phải và tràn khí màng phổi nhẹ. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi tràn khí màng phổi và điều trị giãn phế quản tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Trong buổi sáng cùng ngày, ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm hỏi, động viên gia đình hai nạn nhân. Trước đó, đại diện UBND phường Cầu Ông Lãnh và Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện đã có mặt hỗ trợ tinh thần cho người nhà.