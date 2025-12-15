Lãnh đạo tập đoàn Nhật Bản: Nhân sự Việt Nam luôn dám nghĩ, dám làm

Lãnh đạo Tập đoàn Aureole nhấn mạnh điểm nổi bật nhất của đội ngũ nhân sự Việt Nam nằm ở tinh thần dám thử thách, tư duy chủ động và khả năng vươn lên các vị trí lãnh đạo.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh và lực lượng lao động công nghiệp trở thành yếu tố then chốt của cạnh tranh quốc gia, yêu cầu về đào tạo nhân lực chất lượng cao đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nhận diện được vấn đề này, từ năm 2015, Tập đoàn Aureole quyết định khởi xướng Aureole Conference như một diễn đàn quy tụ đại diện Chính phủ, các bộ ngành, trường đại học và doanh nghiệp trong - ngoài nước nhằm trao đổi các mô hình phát triển nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Sự kiện này không chỉ góp phần tháo gỡ những vướng mắc giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo mà còn tạo thêm động lực để củng cố quan hệ hợp tác Việt - Nhật trong lĩnh vực công nghiệp.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Miura Shuhei, Thành viên HĐQT phụ trách kinh doanh quốc tế tại Aureole Group, cho biết tinh thần xuyên suốt của hội nghị là tạo ra một điểm tựa chung để hai quốc gia cùng nuôi dưỡng thế hệ nhân lực mới - những người có thể chủ động mở lối và kiến tạo tương lai phát triển bền vững.

Ông Miura Shuhei, Thành viên HĐQT phụ trách kinh doanh quốc tế tại Aureole Group.

Một thập kỷ theo đuổi mục tiêu phát triển nguồn nhân lực Việt Nam

Theo ông Miura Shuhei, Aureole Conference lần đầu được tổ chức vào năm 2015 tại Hà Nội với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực”, và đây chính là dấu mốc quan trọng khởi đầu cho nỗ lực dài hạn của tập đoàn trong việc đồng hành cùng sự phát triển nhân lực tại Việt Nam.

Ngay trong kỳ đầu tiên, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã từng nhấn mạnh rằng “10 năm nữa, dân số Việt Nam sẽ vượt 100 triệu người và trở thành quốc gia cung ứng nguồn nhân lực tiềm năng nhất ASEAN”. Đến thời điểm hiện tại, theo ông Miura Shuhei, thực tế đã chứng minh nhận định đó hoàn toàn chính xác.

Ông cho biết những thay đổi mạnh mẽ của Việt Nam trong suốt 10 năm qua được phản ánh rất rõ qua chủ đề của từng kỳ hội nghị. Giai đoạn 2015-2019, Aureole Conference tập trung vào các nội dung nền tảng như năng lực tổ chức, thái độ làm việc, tinh thần hợp tác cũng như tăng cường mối liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp, đây vốn là một yêu cầu cấp thiết khi thị trường lao động Việt Nam bắt đầu chuyển sang giai đoạn phát triển mới.

Từ năm 2020 trở đi, nội dung hội nghị được mở rộng sang những thảo luận sâu hơn về phát triển đội ngũ lãnh đạo, năng lực quản trị và khả năng thích ứng trước thay đổi.

Aureole Conference 2025 có chủ đề “Phát triển thế hệ lãnh đạo kế cận và phong cách lãnh đạo hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản”.

Ông nhận định ý nghĩa lớn nhất của hội thảo nằm ở việc tạo ra một diễn đàn để Aureole Group cùng doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý tại Việt Nam tìm kiếm mô hình tối ưu cho phát triển nhân lực và xây dựng tổ chức. Qua từng kỳ tổ chức, sự thấu hiểu và tôn trọng giá trị văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản được củng cố, tạo nền tảng quan trọng cho hợp tác dài hạn.

Chính sự đồng hành đó giúp cả nhân viên người Việt lẫn người Nhật của tập đoàn cảm thấy tự hào, tìm thấy niềm vui trong công việc, đồng thời vun đắp tình cảm dành cho cả hai quốc gia. “Nếu phải chọn ra một giá trị lâu dài nhất mà Aureole Conference mang lại, tôi tin đó chính là nền tảng tinh thần bền vững này”, ông nhận định.

Nhân sự Việt Nam luôn dám nghĩ, dám làm

Trong quá trình làm việc cùng đội ngũ nhân viên người Việt tại Aureole Group, điều khiến vị lãnh đạo ấn tượng nhất chính là tinh thần dám nghĩ, dám làm và luôn sẵn sàng thử thách bản thân. Ông cho biết ở nhiều công ty thành viên, không ít nhân sự người Việt đã đảm nhiệm vị trí trong ban lãnh đạo, trực tiếp tham gia vào công tác quản trị doanh nghiệp.

“Họ tự tin trình bày chiến lược kinh doanh trước ban điều hành tại Nhật Bản, thậm chí bằng tiếng Nhật, một cách chuyên nghiệp và đầy thuyết phục”, ông Miura Shuhei chia sẻ.

Dẫn thêm nhiều ví dụ cụ thể để minh họa cho năng lực và sự tiến bộ của đội ngũ Việt Nam, ông cho biết trong các dự án xây dựng quy mô lớn tại Nhật Bản, kỹ sư Việt Nam đã đảm nhiệm vai trò quan trọng trong xây dựng dữ liệu BIM; các quản lý người Việt có thể trao đổi trực tiếp và ngang hàng với lãnh đạo kỹ thuật của những tập đoàn xây dựng hàng đầu Nhật Bản.

Ở khối sản xuất, các hoạt động cải tiến được trưởng nhóm và quản lý người Việt chủ động vận hành theo quy trình bài bản, mang lại lợi nhuận thực chất và nhận được đánh giá rất cao từ khách hàng.

Nhiều nhân sự Việt Nam được trao giải và vinh danh nhờ có thành tích xuất sắc.

Một minh chứng tiêu biểu khác là tại sự kiện Mitani Award - nơi toàn bộ tập đoàn cùng trình bày những thành quả nổi bật nhất trong năm - đã có trường hợp nhân viên Việt Nam đạt giải cao nhất. Điều này phản ánh tinh thần học hỏi không ngừng và quyết tâm cải tiến liên tục của lực lượng lao động Việt Nam trong tập đoàn.

Ông Miura Shuhei cho rằng những thành tựu ấy không phải ngẫu nhiên, mà đến từ việc mỗi nhân viên người Việt đều chủ động suy nghĩ về sự bền vững và tương lai của chính doanh nghiệp mình. Họ không ngại thử thách bản thân, chấp nhận rủi ro, biến thất bại thành bài học và kiên trì áp dụng những gì học được vào công việc hàng ngày.

Bình luận về sự khác biệt giữa lớp nhân sự kỳ cựu và lực lượng trẻ hiện nay, ông Miura Shuhei cho rằng trong những doanh nghiệp có lịch sử phát triển lâu dài, khoảng cách thế hệ là điều khó tránh khỏi. Mitani Sangyo đã gần 100 năm tuổi, trong khi Aureole Group cũng vừa tròn 31 năm hoạt động. “Những nhân sự từ giai đoạn khởi đầu đều đã trên 50 tuổi, nên sự khác biệt trong cách nghĩ và cách làm là điều rất bình thường”, ông nói.

Tuy vậy, theo ông, tinh thần “doanh nghiệp khởi nghiệp ở năm thứ 98” luôn tồn tại trong văn hóa tập đoàn, giúp kinh nghiệm của lớp kỳ cựu và góc nhìn mới mẻ của thế hệ trẻ hòa quyện, tạo nên sinh khí mới cho tổ chức.

Ông Miura Shuhei cho biết quá trình xây dựng “Aureole Way” nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn là ví dụ rõ nhất cho sự hòa hợp đó. Tại đây, các nhân sự trên 50 tuổi và những nhân viên trẻ có thâm niên dưới 5 năm đã cùng nhau thảo luận rất tích cực. Đội ngũ kỳ cựu nhìn lại chặng đường phát triển với cả thành công lẫn thất bại, từ đó xác định những giá trị cốt lõi và yếu tố không thể thay thế. Trong khi đó, thế hệ trẻ đề xuất những cải tiến cần thiết để tạo ra môi trường làm việc bền vững hơn, đồng thời đóng góp những giá trị phù hợp với tương lai.

Sự ra đời của “Aureole Way” nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn là “điểm tựa chung” giúp toàn bộ nhân sự có cùng chuẩn mực suy nghĩ và hành động trong những giai đoạn thử thách của tương lai.

Tương lai của Aureole Group sẽ được định hình bởi đội ngũ người Việt

Sau hơn 3 thập kỷ hiện diện và phát triển tại Việt Nam, Aureole Group đã xây dựng được một lực lượng quản lý người Việt trưởng thành, giàu kinh nghiệm và ngày càng giữ vai trò then chốt trong hệ thống.

Ông Miura Shuhei cho rằng sở dĩ đội ngũ này có thể vươn lên mạnh mẽ như vậy là bởi họ đã đồng hành cùng các thế hệ lãnh đạo Nhật Bản ngay từ những ngày đầu thành lập, cùng chia sẻ áp lực, khó khăn lẫn những thành công bước ngoặt. Chính quá trình “vào sinh ra tử” đó đã tạo nên sự gắn kết bền chặt và tinh thần đồng đội đặc biệt trong toàn tập đoàn.

Vị lãnh đạo thẳng thắn bày tỏ kỳ vọng rằng trong tương lai, nhân sự người Việt sẽ không chỉ tiếp tục giữ vai trò trung tâm mà còn chủ động định hình những hướng đi mới cho tập đoàn. Theo ông, thế hệ quản lý Việt Nam hôm nay đã đủ bản lĩnh, chuyên môn và tư duy để tự mình phát triển các mô hình kinh doanh mới, thậm chí mở ra những lĩnh vực hoàn toàn khác so với trước đây.

“Tôi tin thời điểm họ có thể tự tay tạo dựng một tương lai rực rỡ, đúng như ý nghĩa tên gọi ‘Aureole’, đang đến rất gần”, ông nhận định.

Lãnh đạo Aureole tin tưởng đội ngũ nhân sự tại Việt Nam sẽ cùng kiến tạo một thời kỳ phát triển mới, vững chắc và đẩy triển vọng cho tập đoàn.

Nhìn về hành trình phát triển 10 năm tới, ông Miura Shuhei cho biết sự ra đời của “Aureole Way” đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Bộ giá trị này được hình thành sau gần một năm làm việc liên tục, với sự tham gia của cả các cán bộ quản lý kỳ cựu và đội ngũ nhân viên trẻ đến từ 7 công ty thành viên. Đây không chỉ là một văn bản định hướng mà là “điểm tựa chung” giúp toàn bộ nhân sự có cùng chuẩn mực suy nghĩ và hành động trong những giai đoạn thử thách của tương lai.

Ông Miura Shuhei cho rằng trong 10, 20 hay 100 năm nữa, tập đoàn chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều bước ngoặt quan trọng. Khi đó, điều quyết định nằm ở việc mỗi nhân viên đều có thể bám vào một nền tảng giá trị thống nhất để cùng tìm hướng đi.

Ông kỳ vọng rằng dưới sự dẫn dắt của Aureole Way, các nhân sự người Việt sẽ tiếp tục trở thành lực lượng chủ động kiến tạo mô hình kinh doanh mới, mở ra những con đường phát triển riêng và đóng góp vào sức mạnh chung của tập đoàn, cũng như mối quan hệ Việt - Nhật ngày càng bền chặt.

Ông Miura Shuhei đặc biệt nhấn mạnh rằng Việt Nam sở hữu một nguồn lực vô hình nhưng rất mạnh mẽ là tinh thần đoàn kết, được hun đúc qua lịch sử vượt qua nhiều cuộc chiến tranh. Chính sức mạnh “nhất trí đồng lòng” này sẽ giúp nhân viên Aureole Group, đặc biệt là đội ngũ người Việt, tự tin mở lối và cùng nhau kiến tạo một thời kỳ phát triển mới, vững chắc và đầy triển vọng cho tập đoàn.