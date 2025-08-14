Lãnh đạo phương Tây đồng lòng trước thượng đỉnh Alaska

Các lãnh đạo châu Âu, Ukraine và Mỹ đồng thuận nguyên tắc không thay đổi biên giới bằng bạo lực, yêu cầu bảo đảm an ninh cho Kyiv trước cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cùng Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Sebastien Lecornu đã tham dự hội nghị trực tuyến với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo Liên minh châu Âu về cuộc gặp sắp tới giữa ông Trump và ông Putin liên quan đến vấn đề Ukraine, tại pháo đài Fort de Brégançon ở Bormes-les-Mimosas (Pháp) ngày 13/8. Ảnh: Reuters.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Alaska vào ngày 15/8 tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu, khẳng định họ là “những con người tuyệt vời” và “muốn thấy một thỏa thuận được hoàn tất”.

Theo Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông Trump nói với các đối tác châu Âu rằng ông muốn đạt được một lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lãnh đạo Mỹ cũng trấn an rằng mọi vấn đề liên quan đến lãnh thổ Ukraine sẽ không được bàn bạc nếu thiếu sự tham gia của Kyiv - quan điểm nhận được sự ủng hộ từ các đồng minh châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các nhà lãnh đạo cũng ủng hộ việc đẩy mạnh trao đổi tù binh và trả lại trẻ em Ukraine. Ông nhấn mạnh bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào cũng phải gắn liền với các cam kết an ninh rõ ràng cho Ukraine.

Trong khi đó, Moscow khẳng định lập trường về việc chấm dứt xung đột vẫn giữ nguyên từ hơn một năm trước, bao gồm yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực trọng yếu và từ bỏ ý định gia nhập NATO - những điều kiện bị phương Tây coi là “tối đa” và Kyiv nhiều lần bác bỏ.

Phát biểu sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Đức Friedrich Merz lạc quan rằng cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin sẽ thành công tốt đẹp, đồng thời cho biết châu Âu quyết tâm “đặt đường ray” để hội nghị Alaska đạt kết quả, Guardian cho biết.

Ông nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn phải là bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình bền vững, đồng thời khẳng định nguyên tắc “biên giới không thể thay đổi bằng bạo lực” và cần có những bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine.

“Chiến lược của chúng tôi là vừa hỗ trợ Ukraine, vừa gia tăng sức ép với Nga. Nếu tại Alaska không có chuyển biến từ phía Moscow, Mỹ và châu Âu cần tăng cường áp lực”, ông Merz nói, đồng thời đánh giá cuộc trao đổi với ông Trump là “rất tốt và mang tính xây dựng”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng khẳng định “mọi vấn đề liên quan đến Ukraine phải được thảo luận với Ukraine” và bày tỏ ủng hộ ý tưởng về một hội nghị ba bên giữa ông, ông Trump và ông Putin.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng gọi cuộc điện đàm là “rất tuyệt vời”, nhấn mạnh sự thống nhất trong khối trong việc thúc đẩy chấm dứt “cuộc chiến tàn khốc” ở Ukraine và đạt được hòa bình công bằng, bền vững.

“Quả bóng giờ đã ở sân của ông Putin”, ông Rutte viết trên mạng xã hội.