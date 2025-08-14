Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lãnh đạo phương Tây đồng lòng trước thượng đỉnh Alaska

  • Thứ năm, 14/8/2025 08:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Các lãnh đạo châu Âu, Ukraine và Mỹ đồng thuận nguyên tắc không thay đổi biên giới bằng bạo lực, yêu cầu bảo đảm an ninh cho Kyiv trước cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cùng Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Sebastien Lecornu đã tham dự hội nghị trực tuyến với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo Liên minh châu Âu về cuộc gặp sắp tới giữa ông Trump và ông Putin liên quan đến vấn đề Ukraine, tại pháo đài Fort de Brégançon ở Bormes-les-Mimosas (Pháp) ngày 13/8. Ảnh: Reuters.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Alaska vào ngày 15/8 tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu, khẳng định họ là “những con người tuyệt vời” và “muốn thấy một thỏa thuận được hoàn tất”.

Theo Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông Trump nói với các đối tác châu Âu rằng ông muốn đạt được một lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lãnh đạo Mỹ cũng trấn an rằng mọi vấn đề liên quan đến lãnh thổ Ukraine sẽ không được bàn bạc nếu thiếu sự tham gia của Kyiv - quan điểm nhận được sự ủng hộ từ các đồng minh châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các nhà lãnh đạo cũng ủng hộ việc đẩy mạnh trao đổi tù binh và trả lại trẻ em Ukraine. Ông nhấn mạnh bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào cũng phải gắn liền với các cam kết an ninh rõ ràng cho Ukraine.

Trong khi đó, Moscow khẳng định lập trường về việc chấm dứt xung đột vẫn giữ nguyên từ hơn một năm trước, bao gồm yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực trọng yếu và từ bỏ ý định gia nhập NATO - những điều kiện bị phương Tây coi là “tối đa” và Kyiv nhiều lần bác bỏ.

Phát biểu sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Đức Friedrich Merz lạc quan rằng cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin sẽ thành công tốt đẹp, đồng thời cho biết châu Âu quyết tâm “đặt đường ray” để hội nghị Alaska đạt kết quả, Guardian cho biết.

Ông nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn phải là bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình bền vững, đồng thời khẳng định nguyên tắc “biên giới không thể thay đổi bằng bạo lực” và cần có những bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine.

“Chiến lược của chúng tôi là vừa hỗ trợ Ukraine, vừa gia tăng sức ép với Nga. Nếu tại Alaska không có chuyển biến từ phía Moscow, Mỹ và châu Âu cần tăng cường áp lực”, ông Merz nói, đồng thời đánh giá cuộc trao đổi với ông Trump là “rất tốt và mang tính xây dựng”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng khẳng định “mọi vấn đề liên quan đến Ukraine phải được thảo luận với Ukraine” và bày tỏ ủng hộ ý tưởng về một hội nghị ba bên giữa ông, ông Trump và ông Putin.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng gọi cuộc điện đàm là “rất tuyệt vời”, nhấn mạnh sự thống nhất trong khối trong việc thúc đẩy chấm dứt “cuộc chiến tàn khốc” ở Ukraine và đạt được hòa bình công bằng, bền vững.

“Quả bóng giờ đã ở sân của ông Putin”, ông Rutte viết trên mạng xã hội.

Châu Âu họp khẩn về Ukraine

Ngay trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại Alaska, Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo châu Âu cũng tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Berlin, Đức.

16 giờ trước

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế tại đàm phán Nga - Mỹ về Ukraine

Ukraine và các đồng minh lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đạt được một thỏa thuận song phương mà không có sự tham gia của họ, sau đó tìm cách áp đặt lên Kyiv.

13:43 11/8/2025

Phương Linh

hội nghị thượng đỉnh Alaska Donald Trump Mỹ Pháp Đức Emmanuel Macron ông Trump ông Zelensky Nga NATO điện đàm Mỹ châu Âu xung đột Ukraine hội nghị Trump Putin

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Đức

    Đức
    • Thủ đô: Berlin
    • Diện tích: 357.400 km2
    • Dân số: 82,7 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 3.677 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +49
    • Ngôn ngữ: Tiếng Đức

