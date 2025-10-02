'Lãnh chúa' Thung lũng Silicon lọt mắt xanh Lầu Năm Góc

Công ty Allen Control Systems của cựu "lãnh chúa" thung lũng Silicon Steven Simoni vừa cho ra hệ thống vũ khí sử dụng AI mang tên Bullfrog.

Doanh nhân Steven Simoni nhà đồng sáng lập công ty công nghệ Allen Control Systems. Ảnh: Reuters.

Allen Control Systems cho biết đã huy động được 40 triệu USD trong đó vòng gọi vốn gần đây do Craft Ventures dẫn đầu. Công ty cũng có các hợp đồng thử nghiệm với quân đội Mỹ và Lực lượng tác chiến đặc biệt, theo Reuters.

Vũ khí sử dụng AI mang tên Bullfrog do công ty này sản xuất được chào bán với giá khoảng 350.000 USD một chiếc, có thể gắn trên phương tiện tự lái, tàu không người điều khiển hoặc bố trí cố định để bảo vệ biên giới hay căn cứ quân sự.

Trong một buổi trình diễn thử nghiệm gần Austin, Texas, một sản phẩm mẫu của Bullfrog dùng súng M240 gắn trên thùng xe bán tải đã khai hỏa vào một số drone. Một trong những drone rơi cháy sau khi trúng loạt đạn, nhưng súng cũng xuất hiện hiện tượng kẹt đạn khiến một số drone vượt qua.

Allen Control Systems mô tả thiết bị đang ở giai đoạn phát triển tiếp theo, và dự kiến tiến hành thử nghiệm thêm trước cuối năm nay.

Tướng James Rainey, chỉ huy Army Futures chịu trách nhiệm hiện đại hóa lực lượng lục quân Mỹ, từng tham gia chương trình podcast của Simoni để thảo luận về hợp tác giữa Lầu Năm Góc và các công ty công nghệ. Trong văn bản gửi Reuters, quân đội Mỹ xác nhận "đang trong quá trình trao một hợp đồng cho Allen Control Systems" nhằm đánh giá khả năng tích hợp Bullfrog vào nền tảng hiện có.

Nhà sáng lập Allen Control Systems, ông Steven Simoni và đồng sáng lập Luke Allen chuyển hướng sang phát triển các sản phẩm quân sự sau thành công bán Bbot, một công ty phần mềm phục vụ ngành nhà hàng, cho DoorDash với giá 125 triệu USD vào năm 2022.

Simoni được biết đến với vai trò "influencer" cho công ty, xuất hiện trên truyền thông và tổ chức các hoạt động gây quỹ, trong khi Allen sẽ tập trung vào phát triển kỹ thuật.

Ông còn nêu rõ mục tiêu của công ty là cung cấp sản phẩm cho chính phủ Mỹ. Đồng thời, thừa nhận quan điểm thực dụng về an ninh: "Tôi ghét chiến tranh, nhưng chiến tranh vẫn sẽ xảy ra và sớm muộn cũng sẽ có người chế tạo những sản phẩm thế này".

Sản phẩm Bullfrog được thiết kế xoay nhanh và tích hợp cảm biến, một số nguyên mẫu mang tên Eminem và Bob. Các chi tiết kỹ thuật đặc biệt như mạch in có in hình hai nhà sáng lập từng được giới thiệu, khiến một số quan sát viên nhận xét công ty rất chú trọng tới yếu tố hình ảnh.

Những chuyên gia và nhà nghiên cứu bày tỏ quan ngại về tốc độ thương mại hóa vũ khí công nghệ cao. Roberto Gonzalez, nhà nghiên cứu về quân sự hóa tại Đại học Bang San Jose, nhắc lại nguyên tắc thận trọng khi thử nghiệm hệ thống vũ khí chưa hoàn chỉnh, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Sự cố kẹt đạn trong buổi thử nghiệm tại Texas được nhắc tới như một ví dụ cụ thể cho rủi ro còn hiện hữu.

Một số người trong ngành công nghệ cũng phản đối ý tưởng các startup tiêu dùng chuyển sang sản xuất vũ khí.

Về phía Allen Control Systems, công ty đang phát triển thêm các sản phẩm phụ trợ, gồm thiết bị gây chói bằng laze có thể làm hỏng cảm biến và video của drone đối thủ, cũng như phiên bản Bullfrog trên không mang tên Scourge. Công ty cũng cân nhắc phương án niêm yết thông qua giao dịch sáp nhập SPAC trong 12 tháng tới.