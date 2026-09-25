Lan tỏa tình yêu TP.HCM từ những điều bình dị

Từ hơn 1.000 bài dự thi, cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố" tôn vinh những ký ức đời thường, lan tỏa tình yêu và sự gắn kết với TP.HCM qua nhiều thế hệ.

Từ hơn 1.000 bài dự thi, 100 tác phẩm nổi bật được lựa chọn để vinh danh và trưng bày tại Công viên 23/9. Ảnh: BTC.

Nằm trong chuỗi sự kiện Our Beloved Ho Chi Minh City do Tạp chí điện tử Tri thức phối hợp cùng One Central Saigon tổ chức, cuộc thi Viết câu chuyện, một thành phố không chỉ vinh danh các tác phẩm nổi bật mà còn tạo thêm một không gian để người dân và du khách cùng nhìn lại thành phố qua những ký ức, trải nghiệm và câu chuyện đời thường.

Sự kiện diễn ra ngày 12/9 tại Công viên 23/9, giữa Chợ Bến Thành, ga ngầm Metro số 1 và công trình One Central Saigon đang dần thành hình. Hàng trăm người dân và du khách đã đến xem triển lãm Top 100 tác phẩm, theo dõi phần trao giải và giao lưu cùng các tác giả, Hội đồng Giám khảo. Qua những trang viết và phần chia sẻ tại sự kiện, hình ảnh một TP.HCM cởi mở, kết nối và bao dung tiếp tục hiện lên từ nhiều góc nhìn khác nhau.

Hội đồng Giám khảo cuộc thi gồm đại diện Tạp chí điện tử Tri thức và các nhà văn, phụ trách lựa chọn những tác phẩm nổi bật từ hơn 1.000 bài dự thi. Ảnh: Duy Hiệu.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi cho rằng cuộc thi đã tạo ra một không gian để người dân trực tiếp tham gia vào quá trình lưu giữ và kể lại câu chuyện về nơi mình sinh sống, qua đó góp phần tạo nên ký ức chung và diện mạo văn hóa của thành phố.

“TP.HCM không chỉ được tạo nên từ những công trình, những dấu mốc lịch sử hay các thành tựu phát triển, mà thành phố hôm nay còn được tạo nên bằng những hành động cụ thể, bằng cả tình cảm của hàng triệu người đã sinh sống, học tập, làm việc và gắn bó với nơi đây. Vì vậy, việc tạo điều kiện để cộng đồng kể lại những câu chuyện của mình cũng là một cách để chúng ta nhận diện, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa của thành phố”, ông Nguyễn Ngọc Hồi chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo ông, giá trị của những hoạt động như vậy còn nằm ở khả năng kết nối các thế hệ. Một câu chuyện về con đường, khu phố, ngôi trường hay mối quan hệ giữa người với người có thể bắt đầu từ trải nghiệm rất riêng, nhưng khi được chia sẻ, lại trở thành một phần của ký ức đô thị. Đây cũng là cách để thế hệ hôm nay hiểu hơn về thành phố và tiếp tục gìn giữ những giá trị đã được hình thành qua nhiều năm.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi cũng cho rằng TP.HCM cần thêm những không gian và hoạt động văn hóa có sự tham gia chủ động của cộng đồng, nơi người dân không chỉ thụ hưởng mà còn trực tiếp sáng tạo và gìn giữ văn hóa. Những hoạt động được duy trì thường xuyên, có khả năng kết nối nhiều thế hệ và cộng đồng khác nhau, sẽ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa và nuôi dưỡng tình cảm dành cho thành phố.

Giải Nhất thuộc về Nhật Đông với Chúng tôi nhìn nhau lớn, tác phẩm ghi lại hành trình trưởng thành của tác giả song song với sự thay đổi của TP.HCM. Ảnh: BTC.

Từ phía Tạp chí điện tử Tri Thức, ông Nguyễn Thanh Hưng, Ủy viên Ban Biên tập, Phó tổng thư ký tòa soạn, cho rằng bản sắc của TP.HCM không chỉ được tạo nên bởi những công trình lớn hay dấu mốc lịch sử, mà còn từ chính trải nghiệm của những người đã sống và gắn bó với thành phố.

Theo ông, giá trị của cuộc thi nằm ở sự chân thực và đa dạng trong cách mỗi tác giả kể về TP.HCM. “Không nhất thiết phải sinh ra ở đây mới là người Sài Gòn. Suốt hàng trăm năm qua, TP.HCM vẫn giữ trọn sự bao dung, mở rộng vòng tay đón nhận và trở thành quê hương thứ hai của biết bao thế hệ từ khắp nẻo đường tìm đến”, ông Hưng chia sẻ.

Nhìn lại cuộc thi, điều đọng lại là những câu chuyện về con người, ký ức và sự thay đổi của TP.HCM qua góc nhìn của nhiều thế hệ. Mỗi tác giả mang đến một trải nghiệm và cách cảm nhận riêng về thành phố.

Qua tác phẩm Sài Gòn - Ánh sáng từ những bàn tay vô danh, Trần Trung Đức kể về TP.HCM bằng những ký ức gắn với lòng tốt và sự sẻ chia. Ảnh: BTC.

Đó là ký ức 37 năm của tác giả Nhật Đông, người giành Giải Nhất với tác phẩm Chúng tôi nhìn nhau lớn, cùng album ảnh #Saigon1989 ghi lại đường chân trời Sài Gòn từ những ngày công trường ngổn ngang đến khi các tòa tháp hiện đại mọc lên, để rồi nhận ra trong suốt những năm tháng ấy, thành phố cũng lặng lẽ đứng đó nhìn anh trưởng thành.

Đó là góc nhìn đầy chiêm nghiệm trong Chấm phẩy của Hoàng Bảo, tác phẩm đoạt Giải Nhì. Bài viết kể về TP.HCM qua những món “quà quê” và hàng quán tứ xứ, nơi tác giả ví như những dấu “chấm phẩy” của đô thị: không hoàn toàn là điểm dừng, cũng chẳng phải sự tiếp nối khiên cưỡng, mà là khoảng nghỉ nơi những hương vị và mảnh đời khác biệt cùng hòa hợp. Qua những chi tiết đời thường như ly trà đá, chén nước mắm, phần giá trụng thêm hay lời nhắn “mai ghé trả sau”, tác giả khắc họa một TP.HCM cởi mở, hào sảng và luôn đủ bao dung cho những người xa quê tìm thấy sự thân thuộc.

Đó còn là lát cắt đầy xúc động qua bài viết Sài Gòn - Ánh sáng từ những bàn tay vô danh của Trần Trung Đức, tác giả khiếm thính đoạt giải Ba. Với anh, tình yêu Sài Gòn được cảm nhận qua sự tử tế của những người xa lạ giúp đỡ lúc nằm viện, sự chăm sóc của các Quý Sơ, cô thợ cắt tóc miễn phí hay những tô phở ấm lòng bên đường.

Không chỉ là một cuộc thi viết, chương trình còn tạo cơ hội để tác giả và công chúng cùng chia sẻ những ký ức về thành phố. Ảnh: Duy Hiệu.

Câu chuyện đoạt Giải Ba Một góc của Sài Gòn của tác giả Lộc Trần đã chạm đến trái tim nhiều người đọc qua hành trình 15 năm gắn bó với ngành xây dựng. Từ cậu học sinh Quảng Ngãi 18 tuổi bước xuống Công viên 23/9 với tấm vé tàu ghế cứng và chiếc vali sờn, anh choáng ngợp trước mái chợ Bến Thành cùng dòng người hối hả.

15 năm sau, chính anh lại trực tiếp xuống lòng đất thi công ga ngầm Metro số 1 Bến Thành, thức trắng đêm dưới công trường ngầm và ngước nhìn các tòa tháp vươn cao. Từ một người ngơ ngác trước "một góc Sài Gòn", anh còn cùng người bạn đời gây dựng mái nhà riêng tại đây, để rồi nhận ra trong lúc mình xây dựng thành phố, thành phố cũng âm thầm xây nên con người mình.

Qua những câu chuyện được chia sẻ, chuỗi sự kiện cho thấy tình yêu với TP.HCM có thể bắt đầu từ những điều rất gần gũi, như một ký ức, một hành trình trưởng thành hay sự tử tế giữa người với người. Chính những giá trị đó góp phần đưa TP.HCM tự tin bước vào kỷ nguyên mới.