Thẻ Pokemon giá 5 triệu USD, có giá trị thứ hai mọi thời đại

Một thẻ Pikachu Illustrator đã được bán với giá 5 triệu đôla tại phiên đấu giá của Heritage Auctions, Mỹ diễn ra vào ngày 18-19 tháng 9.

Việc buôn bán thẻ bài Pokemon đã thay đổi mạnh mẽ trong 30 năm qua, từ một thú vui tương đối rẻ tiền dành cho trẻ em trở thành một ngành kinh doanh trị giá hàng triệu đôla dành cho những nhà sưu tập người lớn sẵn sàng chi mạnh tay để sở hữu những tấm thẻ hiếm nhất.

Trong phiên đấu giá thẻ bài phi thể thao gần đây của Heritage Auctions, thẻ bài Pokemon một lần nữa dẫn đầu. Mặc dù không có tấm thẻ nào có thể sánh được với mức giá bán phi lý 16 triệu đôla của tấm thẻ Pikachu Illustrator phiên bản quảng cáo năm 1998 do Logan Paul bán hồi đầu năm nay, nhưng một tấm thẻ tương tự khác đã trở thành tấm thẻ Pokemon có giá trị thứ hai sau một cuộc đấu giá gay cấn.

Đối với một thú vui bắt đầu từ những năm 1990, khi mọi người mua thẻ chỉ với vài đôla rồi công khai trao đổi giữa bạn bè ở sân trường, thì việc bỏ ra hàng triệu đôla cho một mảnh bìa cứng nhỏ bé rõ ràng đang thu hút nhiều người hơn bao giờ hết.

Trong phiên đấu giá này, tấm thẻ Pikachu Illustrator được rao bán đã trở thành điểm thu hút lớn nhất trong số các lô thẻ hiếm và bộ sưu tập được đấu giá.

Đối với bất kỳ tấm thẻ nào được chấm điểm PSA 9, đây là mức giá cao nhất từng được trả tại đấu giá và chỉ có vụ bán tấm thẻ tương tự được chấm điểm PSA 10 của Logan Paul là vượt trội hơn trong lịch sử sưu tầm thẻ. Tất nhiên, Pikachu là biểu tượng đặc trưng của thương hiệu Pokemon, bất kỳ tấm thẻ nào có hình ảnh chú Pokemon màu vàng nhỏ bé này đều sẽ là "chén thánh" hấp dẫn nhất đối với người sưu tầm.

Với trường hợp tấm thẻ này, câu chuyện đằng sau sự tồn tại nâng tầm giá trị của nó so với những tấm thẻ bạn có thể tìm thấy trong các gói bài tăng cường.

Vì sao tấm thẻ Pikachu này là báu vật Pokemon quý hiếm nhất?

Có rất nhiều thẻ Pokemon hiếm trên thị trường , nhưng khi nói đến những "báu vật" thực sự của giới sưu tầm, thì những thẻ chưa từng được bán ở các cửa hàng mới có giá trị cao nhất.

Thẻ Pikachu Illustrator chỉ dành cho những người chiến thắng trong cuộc thi vẽ tranh minh họa được đăng trên tạp chí CoroCoro Comics, với tổng cộng 39 thẻ được trao. Trong số đó, chỉ có 15 bản được chấm điểm PSA Mint 9 và chỉ có một thẻ được chấm điểm PSA 10.

Điều đó có nghĩa là thẻ Pikachu Illustrator được bán trong tuần qua là một trong số rất ít thẻ như vậy trên thị trường, điều đó khiến người mua phát cuồng khi một thẻ như thế được rao bán.

Tuy nhiên, có vẻ như giá của thẻ này sẽ còn tăng lên nữa vào lần tới khi thẻ này - hoặc một thẻ tương tự - được đưa ra đấu giá.

Nếu cần bằng chứng về việc giá trị của một tấm thẻ có thể tăng lên nhanh chóng như thế nào, thì tấm thẻ Pikachu Illustrator PSA 10 của Logan Paul chính là ví dụ điển hình nhất. Ngôi sao YouTube này nổi tiếng vì đã trả một khoản tiền tưởng chừng như phi lý là 5,275 triệu đôla cho tấm thẻ của mình vào năm 2022.

Sau khi đeo nó quanh cổ tại WrestleMania nhiều lần và bàn luận về nó trong nhiều năm trên kênh YouTube của mình, Paul đã bán chính tấm thẻ đó vào năm nay với giá đáng kinh ngạc là 16,5 triệu đôla, lập kỷ lục Guinness thế giới là tấm thẻ giao dịch đắt nhất mọi thời đại.

Chỉ với một thương vụ đó, giới hạn về giá trị của thẻ Pokemon đã được nâng lên một tầm cao mới. Sự tăng giá chóng mặt phản ánh trường hợp tấm thẻ được bán trong tuần này. Khi một tấm thẻ PSA 9 cũng được bán vào năm 2022 với giá 840.000 đôla, cho thấy giá của những tấm thẻ này đã tăng vọt như thế nào. Ai biết được chúng sẽ có giá trị bao nhiêu trong những năm tới.