Hành trình Nintendo trở thành người khổng lồ trong giới game

Cuốn “Super Nintendo” chia sẻ hành trình của Nintendo, từ một công ty sản xuất thẻ bài thủ công trở thành một ông lớn trò chơi toàn cầu, theo Financial Times.

Ảnh: The Guardian/EPA.

Ít có tập đoàn nào lại dễ gần với công chúng như Nintendo. Các trò chơi của họ tinh tế, thân thiện với toàn bộ thành viên gia đình và lấy cảm hứng từ môi trường tự nhiên. Họ tập trung vào các trò chơi phát triển sự khéo léo, sự sáng tạo, tư duy đột phá, thậm chí cả chủ nghĩa nhân văn.

Sự thú vị của Nintendo

Cách tiếp cận của Nintendo dường như thể hiện chủ nghĩa tối giản, nhưng trên thực tế, các trò chơi của họ có lồng nhiều chi tiết phức tạp và khéo léo để người chơi khám phá và mang lại niềm vui cho họ.

Cuốn sách ra mắt tháng 2/2026. Ảnh: Amazon.

Triết lý này đã giúp công ty Nhật Bản luôn dẫn đầu trong ngành, với doanh thu hàng năm hơn 1 nghìn tỷ yên ( 6,5 tỷ USD ), trong khi các đối thủ cũ như Sega và Atari đã dần biến mất khỏi thị trường trò chơi phần cứng.

Tuy nhiên, sự dễ gần của Nintendo lại gây khó khăn cho người viết tiểu sử, do độc giả thường hứng thú với điều gì đó giật gân và căng thẳng.

Keza MacDonald, biên tập viên mảng trò chơi điện tử của The Guardian, đã cố bù đắp điều đó bằng cách tập trung vào chi tiết và chia sẻ hành trình của Nintendo một cách chân thực.

MacDonald đã đề cập đến nhiều trò chơi của Nintendo, các nhà phát triển và nhân vật chính trong trò chơi của công ty này, như Mario, Zelda, Donkey Kong, v.v.

Theo Financial Times, MacDonald đã thành công trong việc tiếp cận được một tổ chức nổi tiếng là kín đáo. Đã có nhiều khoảnh khắc cá nhân cảm động, chẳng hạn như những lời tưởng nhớ đến các nhà phát triển đã khuất được giấu trong các trò chơi.

MacDonald thậm chí còn phát hiện ra nhiều điều thú vị trong các trò chơi như những chiếc nắp cống cũng được in Pokémon hay các khối Tetris rơi xuống được đồng bộ với nhịp tim của người chơi.

Nhiều diễn biến chính của Nintendo bị lu mờ

Tuy nhiên, một số chi tiết quan trọng chưa được MacDonald trình bày chi tiết, đó là nguồn gốc những lá bài chơi bài, sản phẩm thủ công đầu tiên của công ty và mối liên hệ của Nintendo với yakuza. Ngoài ra, các sản phẩm của Nintendo cũng chịu ảnh hưởng của văn hóa dân gian Nhật Bản và thuyết vật linh Shinto.

Cũng không có nhiều nội dung về cuộc canh tranh khốc liệt giữa Nintendo và Sega, hoặc những bi kịch đời thực mà người dùng Pokémon Go gặp phải.

Trong khi đó, MacDonald lại có những tuyên bố táo bạo như: “Năm 2020, trò chơi Animal Crossing: New Horizons đã cứu cả thế giới khỏi sự cô đơn”, tuy nhiên, bà chưa chú ý đến việc sử dụng màn hình điện tử quá nhiều có thể làm trầm trọng thêm sự cô lập xã hội.

Trong khi quan điểm "văn hóa game thủ đã trở thành văn hóa đại chúng" của MacDonald là đúng, tuy nhiên, tác giả không hề phân tích về sự hoài nghi và mệt mỏi phát sinh sau khi chìm trong thế giới trò chơi.

Có lẽ Nintendo đã đi một con đường nhân văn hơn so với Thung lũng Silicon, khi niềm vui của người chơi được ưu tiên hơn "các thuật toán chỉ hướng đến thu hút sự chú ý". Nhà sáng tạo và thiết kế trò chơi nổi tiếng của Nintendo, Shigeru Miyamoto, luôn giữ niềm tin rằng "nếu khách hàng không hiểu phải làm gì với trò chơi, thì [Miyamoto] đã thất bại".

Trong khi niềm tin đó đã giúp Nintendo mang lại niềm vui cho hàng triệu người thì dường như công ty này càng ngày càng lo sợ vượt ra khỏi vùng an toàn.

Trong khi MacDonald tuyên bố các trò chơi Mario thời kỳ đầu "rất kỳ lạ", đây chính là một phẩm chất quan trọng để các trò chơi của họ chiếm được vị trí quan trọng trong lòng người chơi. Tuy nhiên, Nintendo càng ngày càng lo sợ sự thay đổi và lo sợ sẽ mất đi những người chơi đã có.

Theo Financial Times, đây là một cuốn sách ca ngợi được viết khá tốt, nhưng xét đến hành trình tràn đầy thăng trầm của Nintendo, tác giả đã bỏ lỡ cơ mang đến một góc nhìn thú vị hơn. Tác phẩm là một đoạn phim hoạt hình đầy nắng, không gây khó chịu nhưng cũng không có điểm nhấn.