An Giang khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Hội thi Thanh thiếu niên tuyên truyền, giới thiệu sách tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2026 tạo sân chơi để học sinh giới thiệu sách bằng nhiều hình thức sáng tạo.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội thi.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang vừa tổ chức khai mạc Hội thi Thanh thiếu niên tuyên truyền, giới thiệu sách tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2026, với chủ đề “Sách - Tri thức - Vững bước tương lai”.

Hội thi dành cho học sinh THCS và THPT được tuyển chọn từ các cơ sở giáo dục thuộc các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Mỗi địa phương thành lập một đội từ 8 đến 15 thành viên tham gia tranh tài.

Đến với hội thi, mỗi đội lựa chọn một cuốn sách hoặc tác phẩm phù hợp với chủ đề để giới thiệu. Thay vì chỉ thuyết trình về nội dung cuốn sách, các thí sinh có thể kết hợp sân khấu hóa, kể chuyện, diễn xuất, hát, múa, hình ảnh, video và nhiều hình thức sáng tạo khác.

Hội thi gồm 4 phần, bắt đầu với “Dấu ấn từ trang sách”, nơi các đội giới thiệu tác phẩm, lý do lựa chọn, những giá trị nổi bật và ý nghĩa giáo dục của cuốn sách.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi

Ở phần “Nhân vật bước ra từ trang sách”, những nhân vật, sự kiện, tình huống hoặc phân đoạn tiêu biểu trong tác phẩm được học sinh tái hiện trên sân khấu, qua đó làm nổi bật giá trị tư tưởng, ý nghĩa nhân văn và thông điệp của tác phẩm.

Không gian giới thiệu sách tiếp tục được mở rộng qua phần “Đối thoại cùng nhân vật”. Bằng hình thức giao lưu, phỏng vấn giữa người dẫn chương trình và nhân vật, các đội có cơ hội khai thác sâu hơn những câu chuyện và giá trị được gửi gắm trong từng tác phẩm.

Phần thi của đội xã Vĩnh An.

Đặc biệt, ở phần “Tri thức vững bước tương lai”, học sinh vận dụng những giá trị, bài học từ sách để phân tích, tuyên truyền về các vấn đề trong đời sống thông qua tiểu phẩm, xử lý tình huống, thuyết trình hoặc những cách thể hiện phù hợp.

Ban Tổ chức cũng khuyến khích các đội ứng dụng công nghệ số, hình ảnh, âm thanh, video và các hình thức truyền thông hiện đại, giúp phần giới thiệu sách thêm sinh động, hấp dẫn.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội đến từ xã Vĩnh An, Châu Phú và Hòa Lạc bước vào phần thi với nhiều cách thể hiện phong phú, thu hút sự theo dõi của khán giả.

Phần thi của đội xã Hòa Lạc

Thông qua hội thi, học sinh không chỉ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về những cuốn sách mình lựa chọn mà còn được rèn luyện kỹ năng thuyết trình, diễn xuất, làm việc nhóm và sáng tạo. Qua đó, góp phần hình thành thói quen đọc sách, đưa những giá trị tích cực từ sách đến gần hơn với học sinh và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.