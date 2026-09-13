Trao giải cuộc thi ‘Viết câu chuyện, một Thành phố’ tại TP.HCM

Từ một không gian lịch sử, 100 câu chuyện về ký ức, đời sống và sự thay đổi của TP.HCM được giới thiệu đến công chúng trong lễ trao giải cuộc thi “Viết câu chuyện, một Thành phố”.

Tối 12/9, lễ trao giải cuộc thi Viết câu chuyện, một Thành phố chính thức diễn ra tại Công viên 23/9. Cuộc thi do Tạp chí điện tử Tri thức - Znews và One Central Saigon đồng tổ chức, nhằm ghi lại những ký ức, tạo thành một kho lưu trữ kỷ niệm quý giá về thành phố.

Công viên 23/9 nằm giữa trung tâm TP.HCM, trên khu vực từng là ga xe lửa Sài Gòn. Từ một đầu mối giao thông quan trọng, khu vực này trải qua nhiều thay đổi trước khi trở thành không gian công cộng như hiện nay. Tên gọi công viên gắn với một dấu mốc lịch sử của Thành phố năm 1945.

Trong không gian ấy, những câu chuyện về một TP.HCM của nhiều thế hệ được đưa đến gần hơn với công chúng.

Tập thể tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng ban giám khảo và ban tổ chức cuộc thi.

Những câu chuyện về thành phố giữa không gian lịch sử

Khu vực tổ chức sự kiện được bố trí với hệ thống màn hình LED và không gian giới thiệu Top 100 tác phẩm. Những câu chuyện bắt đầu từ nhiều điểm nhìn khác nhau: Ký ức tuổi thơ, những năm tháng học tập, hành trình lập nghiệp, nhịp sống đời thường hay những thay đổi của đô thị.

Sau phần trình diễn ánh sáng (lighting show), chương trình bước vào phần vinh danh các tác phẩm xuất sắc. Giải Nhất thuộc về tác giả Nhật Đông với tác phẩm Chúng tôi nhìn nhau lớn.

Ba Giải Nhì được trao cho Hoàng Bảo, Bảo Huyền và Cao Viết Khoa. Sáu Giải Ba thuộc về Kim Quyên, Phạm Thị Ngọc, Lộc Trần, Trần Trung Đức, Huỳnh Ngọc Huy Tùng và Nguyễn Xuân Kiệt. Bên cạnh đó, 90 tác giả nhận Giải Khuyến khích.

Tác giả Nhật Đông (giữa) nhận giải Nhất cuộc thi Viết câu chuyện, một Thành phố.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Thi Anh Đào, Giám đốc khối Marketing thuộc tập đoàn Masterise Group, đại diện đơn vị tổ chức, chia sẻ về hành trình đồng hành cùng cuộc thi và việc đưa những câu chuyện cá nhân đến với không gian công cộng.

“Trong 2 tuần diễn ra cuộc thi, chúng tôi rất xúc động khi nhận được hơn một nghìn bài dự thi từ các tác giả thuộc nhiều thế hệ, nhiều ngành nghề, với nhiều góc nhìn khác nhau”, bà Thi Anh Đào chia sẻ trên sân khấu.

Theo bà, mỗi bài viết là một lát cắt ký ức, một câu chuyện đời, một tình cảm riêng, cùng góp phần khắc họa hình ảnh một TP.HCM kiên cường, sâu nặng nghĩa tình và luôn vươn mình mạnh mẽ.

Bà Thi Anh Đào, Giám đốc khối Marketing thuộc tập đoàn Masterise Group, tại lễ trao giải ở Công viên 23/9 (TP.HCM).

Từ phía Tạp chí điện tử Tri Thức, ông Nguyễn Thanh Hưng, Ủy viên Ban Biên tập, Phó tổng thư ký tòa soạn, nhấn mạnh giá trị của những câu chuyện cá nhân trong việc tạo nên bản sắc thành phố.

Theo ông, bản sắc của một thành phố không chỉ được nhìn thấy qua những công trình vĩ đại hay các dấu ấn lịch sử. Bản sắc còn ẩn trong những nếp sống đời thường, cách con người gặp gỡ, kết nối và lưu truyền ký ức qua nhiều thế hệ.

Viết câu chuyện, một Thành phố vì vậy không chỉ là cuộc thi tìm kiếm những bài viết hay. Giá trị của chương trình nằm ở sự chân thực, đa dạng trong cảm nhận và cách kể về TP.HCM của các tác giả.

"Đọc các bài viết gửi về, chúng tôi nhận ra một điều rằng, hóa ra, không cần phải sinh ra ở đây thì mới được gọi là người Sài Gòn. Bởi, chỉ cần một lần ghé chân, lỡ 'phải lòng' ly cà phê sữa đá, con hẻm nhỏ, hay nhận nghĩa cử của chú xe ôm, cô bán hàng tạp hóa - vậy, là đủ để thương, để nhớ", ông Nguyễn Thanh Hưng chia sẻ.

Mỗi bài viết có một góc nhìn riêng. Nhưng khi đặt cạnh nhau, những câu chuyện ấy tạo thành một bức tranh nhiều màu sắc về thành phố. Ông Hưng cũng cho rằng mỗi câu chuyện mở ra thêm một không gian đối thoại để cộng đồng cùng nhìn lại, tri ân và tiếp tục viết nên chương mới cho TP.HCM hôm nay.

Ông Nguyễn Thanh Hưng, Ủy viên Ban Biên tập, Phó tổng thư ký tòa soạn Tạp chí điện tử Tri Thức, phát biểu tại lễ trao giải.

Những người kể chuyện về thành phố

Với nhà văn Tống Phước Bảo, thành viên ban giám khảo, sức hấp dẫn của cuộc thi không chỉ nằm ở những câu chuyện của người sinh ra và lớn lên tại TP.HCM. Thành phố còn được nhìn từ ký ức của những người từng ghé qua, chữa bệnh, học tập, làm việc hoặc gắn bó với nơi đây trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời.

Theo ông, cuộc thi tạo điều kiện để nhiều đối tượng bày tỏ tình cảm với TP.HCM. Có người chỉ đến một đôi lần nhưng vẫn lưu giữ những ấn tượng sâu sắc về vùng đất này. Tựu trung, các tác phẩm làm nổi bật chất hào sảng, tinh thần trượng nghĩa và quá trình phát triển của thành phố sau 50 năm hòa bình.

“Tôi ấn tượng với cả Top 10 vì đây là 10 góc nhìn, 10 ký ức rất đặc sắc. Tuy nhiên, có 2 câu chuyện khiến tôi ấn tượng và xúc động nhất”, nhà văn Tống Phước Bảo chia sẻ. Đó là câu chuyện được kể bằng những tấm ảnh về hành trình trưởng thành của tác giả cùng sự phát triển của thành phố, và câu chuyện của một nữ độc giả trên 80 tuổi, trải dài từ thời chiến đến thời bình.

Tác giả Nguyễn Thị Bảo Huyền có mặt tại lễ trao giải, nhớ lại những ký ức đẹp về TP.HCM.

Ngay trước thềm lễ trao giải, sau khi vừa từ Lâm Đồng đến TP.HCM, tác giả đạt giải Nhì Nguyễn Thị Bảo Huyền có dịp đi taxi qua đường Bà Huyện Thanh Quan. Hai bên đường là những hàng me. Trời lúc đó đang mưa nên lá me chưa bay như trong ký ức mà bà từng viết, nhưng khung cảnh quen thuộc vẫn đủ khiến những kỷ niệm cũ trở lại.

Tác giả Bảo Huyền hiện là giáo viên trung học cơ sở, biết đến cuộc thi qua Facebook. Sau khi đọc thông tin, ký ức xưa bất chợt ùa về. Bà mở lại ca khúc Con đường có lá me bay và đặt bút viết.

Cảm xúc đến nhanh và mạnh, giúp bà hoàn thành bài dự thi trong khoảng hai tiếng. Sau khi viết xong, bà để bài đó một ngày, hôm sau đọc lại, chỉnh sửa một vài ý rồi gửi đi. Với bà, việc viết không bắt đầu từ một kế hoạch cầu kỳ mà từ một khoảnh khắc ký ức được đánh thức bởi âm nhạc.

Nếu phải chọn một từ để nói về TP.HCM hiện tại, tác giả Bảo Huyền chọn từ “chất”. Theo bà, đó là một thành phố năng động, trẻ trung và luôn đi đầu. Điều khiến bà trân trọng hơn cả là sau nhiều thay đổi, người dân nơi đây vẫn luôn nồng ấm nghĩa tình.

“Cảm ơn thành phố vì qua nhiều thay đổi nhưng người dân vẫn nghĩa tình, hào sảng. Tiếng gọi ‘cưng ơi’ thân thương của người Sài Gòn luôn làm ấm lòng người”, bà chia sẻ.

Hơn 1.000 tác phẩm, 100 câu chuyện được lựa chọn và những tác giả đến từ nhiều thế hệ, vùng miền cho thấy TP.HCM có thể được nhớ theo nhiều cách.

Đó có thể là một đường chân trời, một con đường quen, một căn nhà, một kỷ niệm gia đình hay một giai đoạn mưu sinh. Khi đặt cạnh nhau, những lát cắt riêng ấy tạo nên một câu chuyện lớn hơn về thành phố - nơi mỗi người đều có thể tìm thấy một phần ký ức của mình.

Lễ trao giải cuộc thi khép lại, nhưng những câu chuyện về TP.HCM vẫn được kể và tiếp tục lan tỏa, như lời ông Nguyễn Thanh Hưng bày tỏ: "Tôi mong rằng, với khởi đầu tốt đẹp của cuộc thi, chúng ta sẽ có thêm các sân chơi tiếp theo cho những người yêu Sài Gòn ở khắp mọi miền có cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình".