Hành trình đưa câu chuyện riêng thành ký ức chung về TP.HCM

Cùng với Tạp chí điện tử Tri thức, One Central Saigon tổ chức thành công cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố", đưa những câu chuyện đáng nhớ đến với công chúng.

Sau hơn hai tuần tiếp nhận bài dự thi, cuộc thi Viết câu chuyện, một Thành phố khép lại bằng lễ trao giải tối 12/9 tại Công viên 23/9, nơi Top 100 tác phẩm được giới thiệu đến công chúng.

Hơn 1.000 câu chuyện gửi về từ nhiều thế hệ, vùng miền tạo nên một lát cắt đa dạng về TP.HCM sau 50 năm. Phía sau không gian vinh danh là vai trò đồng tổ chức của Tạp chí điện tử Tri Thức và One Central Saigon.

Đại diện Masterise Group: 'Thương' là cách người dân gắn bó với TP.HCM Từ hơn 1.000 bài thi, bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing thuộc tập đoàn Masterise, nhìn thấy những ký ức, trải nghiệm cùng hội tụ thành tình yêu chung dành cho TP.HCM.

Từ câu chuyện riêng đến không gian chung của thành phố

Tại lễ trao giải Viết câu chuyện, một Thành phố, Giải Nhất thuộc về tác giả Nhật Đông với tác phẩm Chúng tôi nhìn nhau lớn. Ba Giải Nhì được trao cho Hoàng Bảo, Bảo Huyền và Cao Viết Khoa. Sáu tác giả nhận Giải Ba gồm Kim Quyên, Phạm Thị Ngọc, Lộc Trần, Trần Trung Đức, Huỳnh Ngọc Huy Tùng và Nguyễn Xuân Kiệt. 90 tác giả khác nhận Giải Khuyến khích.

Vai trò tổ chức của Tạp chí điện tử Tri Thức và One Central Saigon trở nên rõ nét. Trong đó, việc lựa chọn Công viên 23/9 làm nơi diễn ra lễ trao giải và giới thiệu Top 100 tạo nên sự kết nối giữa câu chuyện của các tác giả với một không gian công cộng nằm giữa trung tâm thành phố.

Công viên 23/9 được hình thành trên khu vực từng là ga xe lửa Sài Gòn, trải qua nhiều thay đổi cùng quá trình phát triển đô thị. Việc đưa những câu chuyện về ký ức, đời sống và sự thay đổi của TP.HCM trở lại một không gian từng chứng kiến nhiều biến chuyển của thành phố giúp hành trình cuộc thi không dừng lại ở việc tìm ra người thắng cuộc.

Bà Thi Anh Đào, Giám đốc khối Marketing thuộc tập đoàn Masterise, chia sẻ ấn tượng cá nhân về các tác phẩm trong khuôn khổ cuộc thi. Ảnh: Duy Hiệu.

Chia sẻ tại lễ trao giải, bà Thi Anh Đào, Giám đốc khối Marketing thuộc tập đoàn Masterise, đại diện đơn vị tổ chức, cho rằng điểm đặc biệt làm nên TP.HCM không chỉ nằm ở vùng đất, mà còn được bồi đắp bởi “linh hồn” của những người đang sống tại đây. Đó không chỉ là những người sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, mà còn có những người từ nhiều nơi đến học tập, làm việc, lập nghiệp rồi chọn thành phố làm nơi gắn bó lâu dài.

Cũng theo bà Thi Anh Đào, kiến quốc không chỉ là xây dựng những công trình mới mà còn phải biết gìn giữ và phát huy các giá trị đã được hình thành trong đời sống. Những giá trị ấy không nằm ở những khái niệm xa xôi mà hiện diện trong nếp sống, ký ức và câu chuyện của người dân.

Nhìn vào những bài dự thi, bà đặc biệt ấn tượng với tinh thần hào sảng của vùng đất khai hoang. Thành phố được tạo nên bởi những con người từ nhiều nơi tìm đến, mỗi người mang theo một câu chuyện và tìm thấy cho mình một góc riêng.

Mỗi tác phẩm vì thế là một câu chuyện đời người riêng biệt, với những trải nghiệm và cảm xúc khác nhau. Nhưng theo bà, giữa sự đa dạng ấy vẫn có một điểm chung: Tình yêu dành cho thành phố.

Tập thể tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng ban giám khảo và ban tổ chức cuộc thi. Ảnh: BTC.

Bà đặc biệt nhớ đến cách một thí sinh sử dụng chữ “thương” - một từ rất đỗi miền Nam - để nói về mối quan hệ giữa con người và thành phố. Đó vừa là tình thương thành phố dành cho những người sống tại đây, vừa là tình thương người dân dành lại cho nơi họ chọn để gắn bó.

Từ góc nhìn đó, Viết câu chuyện, một Thành phố không chỉ là một cuộc thi tìm kiếm những bài viết xuất sắc. Đây còn là một phần trong hành trình đưa ký ức cá nhân ra khỏi phạm vi riêng tư, để trở thành chất liệu cho câu chuyện chung về thành phố.

Hơn 1.000 câu chuyện và hành trình tổ chức

Cuộc thi được Tạp chí điện tử Tri Thức và One Central Saigon đồng tổ chức, hướng tới dấu mốc 50 năm TP.HCM mang tên Bác. Ngay từ khi phát động, chương trình mở ra ba hướng để người tham gia kể câu chuyện của mình: sự thay đổi của TP.HCM trong 50 năm hội nhập và đổi mới; nhịp sống đời thường và tính cách con người thành phố; cùng những kỷ niệm trong quá trình trưởng thành, học tập và lập nghiệp tại đây.

Điểm đáng chú ý là cuộc thi không tìm kiếm những câu chuyện lớn hay các nhân vật đặc biệt. Người tham gia được khuyến khích bắt đầu từ trải nghiệm của chính mình - một ký ức, con đường quen thuộc, một người từng gặp, một giai đoạn lập nghiệp hay những thay đổi mà họ chứng kiến trong đời sống thành phố.

Đông đảo người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động bên lề lễ trao giải Viết câu chuyện, một Thành phố trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Our Beloved Ho Chi Minh City. Ảnh: BTC.

Sau thời gian phát động, hơn 1.000 tác phẩm được gửi về từ nhiều thế hệ và nhiều địa phương. Bên cạnh TP.HCM, bài dự thi còn được gửi từ Hà Nội, Quảng Trị, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hưng Yên, Đồng Nai, Huế và nhiều nơi khác. Đối tượng tham gia cũng trải rộng từ thanh thiếu niên, người trẻ mới bắt đầu sự nghiệp đến những người đã sống cùng thành phố qua nhiều thập niên.

Từ hơn 1.000 tác phẩm này, Hội đồng giám khảo lựa chọn 100 câu chuyện xuất sắc để giới thiệu tới công chúng. Việc giới thiệu Top 100 tại Công viên 23/9 tiếp tục mở rộng hành trình của các tác phẩm. Những câu chuyện vốn bắt đầu từ trải nghiệm cá nhân được đặt cạnh nhau trong một không gian chung, để công chúng có thể tiếp cận, đọc và nhìn thấy những cách khác nhau mà một thành phố được ghi nhớ.

Trong hành trình đó, One Central Saigon đồng hành cùng Tạp chí điện tử Tri Thức từ việc tổ chức cuộc thi đến đưa các tác phẩm bước ra không gian công cộng. Sự kết hợp này tạo nên một hành trình liền mạch, từ việc khuyến khích người dân kể câu chuyện của mình, tuyển chọn những tác phẩm tiêu biểu, vinh danh tác giả đến giới thiệu các câu chuyện ấn tượng với cộng đồng.

Như bà Thi Anh Đào kỳ vọng, giá trị của chuỗi hoạt động không nên dừng lại ở một cuộc thi hay một đêm trao giải. Những câu chuyện được kể có thể tiếp tục lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về TP.HCM, giới thiệu thành phố như một nơi chứa đựng ký ức, tình yêu và cả khát vọng vươn mình.

Hơn 1.000 bài viết được gửi về, 100 câu chuyện được lựa chọn và giới thiệu tại một không gian công cộng là những con số cho thấy sức lan tỏa của chương trình. Nhưng phía sau những con số ấy là những lát cắt rất nhỏ: một con đường, một căn nhà, một ký ức gia đình, một lần mưu sinh hay một người từng giúp đỡ ai đó giữa thành phố.

Khi được đặt cạnh nhau, những câu chuyện riêng tạo thành một bức tranh lớn hơn về TP.HCM - một thành phố được xây dựng không chỉ bằng những công trình mới, mà còn bằng ký ức, tình cảm và con người gắn bó với mảnh đất.