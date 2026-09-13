TP.HCM rực rỡ trong đêm trao giải 'Viết câu chuyện, một Thành phố'

Một trong những phần chia sẻ xúc động đến từ Trần Trung Đức, tác giả khiếm thị đoạt giải Ba. Đức cho biết điều khiến anh yêu thành phố này nhất chính là tình người. Do mắc bệnh về mắt từ khi mới sinh, trong 9 năm đầu đời, anh nhiều lần nhận được sự giúp đỡ của những người xa lạ. Đức cũng nhớ đến các sơ đã nuôi dạy mình, cô thợ cắt tóc chưa từng lấy tiền, những tô phở miễn phí hay những người sẵn sàng dắt anh qua đường mỗi khi đi xe buýt. “Đó là tình yêu mà Sài Gòn luôn dành cho tôi”, Đức chia sẻ trong tiếng vỗ tay của khán giả.