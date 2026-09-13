TP.HCM rực rỡ trong đêm trao giải 'Viết câu chuyện, một Thành phố'

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Tối 12/9, trong không gian của Công viên 23/9 (TP.HCM), Lễ trao giải cuộc thi Viết câu chuyện, một Thành phố, do Tạp chí điện tử Tri Thức phối hợp cùng One Central Saigon tổ chức, đã diễn ra trong bầu không khí ngập tràn cảm xúc.
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Mở đầu phần trao giải, những đoạn trích từ các tác phẩm nổi bật được trình chiếu trên màn hình LED, các tác giả đoạt giải lần lượt được xướng tên. Giải Nhất thuộc về Nhật Đông, với phần thưởng là một MacBook Pro. Ba giải Nhì được trao cho Hoàng Bảo, Bảo Huyền và Cao Viết Khoa, mỗi tác giả nhận một iPhone 17 Pro. Sáu giải Ba thuộc về Kim Quyên, Phạm Thị Ngọc, Lộc Trần, Trần Trung Đức, Huỳnh Ngọc Huy Tùng và Nguyễn Xuân Kiệt, với phần thưởng AirPods 4. Ngoài ra, 90 tác giả khác nhận giải Khuyến khích cùng bộ quà tặng từ Masterise Group.
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Vượt qua hơn 1.000 tác phẩm, Chúng tôi nhìn nhau lớn của Nhật Đông giành giải Nhất. Tác giả cho rằng sức hấp dẫn của TP.HCM nằm ở khả năng kết nối những con người đến từ nhiều vùng miền. “Sức mạnh lớn nhất của thành phố này chính là tính kết nối”, Nhật Đông chia sẻ. Anh kỳ vọng những câu chuyện từ cuộc thi sẽ tiếp tục lan tỏa hình ảnh một TP.HCM hiện đại nhưng vẫn giữ được sự cởi mở và bao dung.
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Một trong những phần chia sẻ xúc động đến từ Trần Trung Đức, tác giả khiếm thị đoạt giải Ba. Đức cho biết điều khiến anh yêu thành phố này nhất chính là tình người. Do mắc bệnh về mắt từ khi mới sinh, trong 9 năm đầu đời, anh nhiều lần nhận được sự giúp đỡ của những người xa lạ. Đức cũng nhớ đến các sơ đã nuôi dạy mình, cô thợ cắt tóc chưa từng lấy tiền, những tô phở miễn phí hay những người sẵn sàng dắt anh qua đường mỗi khi đi xe buýt. “Đó là tình yêu mà Sài Gòn luôn dành cho tôi”, Đức chia sẻ trong tiếng vỗ tay của khán giả.
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Cũng mang đến một câu chuyện riêng về thành phố, Nguyễn Thị Bảo Huyền, giáo viên trung học cơ sở đến từ Lâm Đồng, giành giải Nhì. Bà biết đến cuộc thi qua mạng xã hội. Sau khi đọc thông tin, những ký ức về TP.HCM bất chợt ùa về, khiến bà mở lại ca khúc Con đường có lá me bay và bắt đầu viết. Bài viết của nữ giáo viên nằm trong số hơn 1.000 tác phẩm gửi về sau hai tuần phát động. Từ số bài dự thi này, Hội đồng Giám khảo chọn 100 tác phẩm nổi bật dựa trên ba tiêu chí: tính chân thực 40%, giá trị nội dung 40% và chất lượng trình bày 20%.
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Theo ông Nguyễn Thanh Hưng, Ủy viên Ban Biên tập, Phó tổng thư ký tòa soạn Tạp chí điện tử Tri Thức, các bài dự thi cho thấy nhiều lát cắt đa dạng về thành phố, từ ký ức tuổi thơ, sự thay đổi của không gian sống đến những câu chuyện rất đời thường về quán quen, hàng rong hay cách con người đối đãi với nhau. “Không nhất thiết phải sinh ra ở đây mới là người Sài Gòn. Suốt hàng trăm năm qua, TP.HCM vẫn giữ trọn sự bao dung, mở rộng vòng tay đón nhận và trở thành quê hương thứ hai của biết bao thế hệ từ khắp nẻo đường tìm đến”, ông Hưng chia sẻ.
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Đại diện đơn vị đồng hành, bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing thuộc tập đoàn Masterise, cho biết cuộc thi được tổ chức nhằm khơi gợi tình yêu và niềm tự hào về TP.HCM. “TP.HCM không chỉ phát triển nhờ quá trình hiện đại hóa, mà còn được bồi đắp bởi chính những con người đang ngày đêm tạo nên linh hồn cho thành phố”, bà nói với Tri Thức - Znews.
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Đông đảo người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động bên lề trong không gian ngập tràn cảm xúc của lễ trao giải Viết câu chuyện, một Thành phố trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Our Beloved Ho Chi Minh City.
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Bên cạnh lưu giữ ký ức qua tiếng nói của bao thế hệ từng gắn bó, sự kiện còn góp phần lan tỏa hình ảnh một TP.HCM hiện đại, cởi mở, nghĩa tình, nơi bất kỳ ai, dẫu từ nẻo đường nào tìm đến, cũng có thể bình yên tựa vào và gọi bằng hai tiếng "quê hương".
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