100 câu chuyện về TP.HCM được giới thiệu tại Công viên 23/9

Từ ký ức tuổi thơ đến hành trình lập nghiệp, Top 100 tác phẩm cuộc thi “Viết câu chuyện, một Thành phố” sẽ kể những lát cắt riêng về TP.HCM tại Công viên 23/9.

Lễ trao giải cuộc thi Viết câu chuyện, một Thành phố sẽ diễn ra lúc 18h ngày 12/9 tại Công viên 23/9 (TP.HCM) trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Our Beloved Ho Chi Minh City.

Cuộc thi do Tạp chí điện tử Tri thức và One Central Saigon đồng tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Sau thời gian tiếp nhận bài dự thi, chương trình ghi nhận hơn 1.000 tác phẩm được gửi về từ nhiều địa phương trên cả nước.

Giải Nhất thuộc về tác giả Nhật Đông với tác phẩm Chúng tôi nhìn nhau lớn. Ba Giải Nhì được trao cho Hoàng Bảo, Bảo Huyền và Cao Viết Khoa. Sáu Giải Ba thuộc về Kim Quyên, Phạm Thị Ngọc, Lộc Trần, Trần Trung Đức, Huỳnh Ngọc Huy Tùng và Nguyễn Xuân Kiệt. Bên cạnh đó, 90 tác giả nhận Giải Khuyến khích.

Một góc Công viên 23/9 rực rỡ trước lễ trao giải Viết câu chuyện, một Thành phố. Ảnh: BTC.

Tại sự kiện, Top 100 tác phẩm từ cuộc thi được giới thiệu tới công chúng trong không gian Công viên 23/9. Đây là những câu chuyện được viết từ nhiều điểm nhìn khác nhau, xoay quanh ký ức tuổi thơ, hành trình học tập và lập nghiệp, nhịp sống đời thường cùng những đổi thay của TP.HCM.

Các tác phẩm gửi về từ nhiều địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Huế, Cần Thơ, Quảng Trị, Vĩnh Long, Hưng Yên và Đồng Nai. Người viết thuộc nhiều độ tuổi và hoàn cảnh, từ những người sinh ra, lớn lên tại thành phố đến những người rời quê đến đây học tập, làm việc, rồi dần xem TP.HCM như một phần quê hương của mình.

Sự đa dạng trong câu chuyện và trải nghiệm giúp hình ảnh thành phố hiện lên qua những lát cắt gần gũi: một góc phố quen, một kỷ niệm gia đình, những năm tháng mưu sinh hay những thay đổi được nhận ra từ chính đời sống hàng ngày.

Công tác chuẩn bị không gian cho lễ trao giải đang gấp rút hoàn tất trước giờ G. Ảnh: BTC.

Các bài dự thi được Hội đồng Giám khảo đánh giá theo ba tiêu chí: tính chân thực chiếm 40%, giá trị nội dung 40% và chất lượng trình bày 20%.

Cơ cấu giải thưởng gồm một Giải Nhất với phần thưởng MacBook Pro; ba Giải Nhì, mỗi giải một iPhone 17 Pro; sáu Giải Ba, mỗi giải một AirPods 4; cùng 90 Giải Khuyến khích, mỗi giải gồm một bộ quà tặng từ Masterise Group.

Bên cạnh lễ trao giải, chuỗi sự kiện tại Công viên 23/9 còn có các hoạt động tương tác dành cho công chúng trong hai khung giờ 7h-9h và 16h-22h. Người tham dự có thể trải nghiệm các nội dung kết hợp công nghệ, check-in và những hình thức gợi mở ký ức về thành phố.

Hình ảnh TP.HCM rực rỡ xuất hiện sinh động trên màn hình LED tại không gian sự kiện. Ảnh: BTC.