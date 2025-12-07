Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong các thế hệ

  • Chủ nhật, 7/12/2025 21:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

“Tổ quốc trong tim: The Concert Film" chinh phục khán giả không chỉ bằng chất lượng nghệ thuật, mà còn bằng khả năng truyền tải cảm xúc thiêng liêng về Tổ quốc, khơi dậy sâu sắc niềm tự hào và tình yêu đất nước.

To quoc trong tim anh 1

Các bạn trẻ hào hứng xem phim "Tổ quốc trong tim: The concert film"

Trong suốt thời gian công chiếu, nhiều cụm rạp CGV liên tục ghi nhận tình trạng "cháy vé" và hình ảnh sắc đỏ sao vàng phủ kín sảnh rạp đã trở thành một dấu ấn khó quên đối với một tác phẩm điện ảnh.

Điều này không chỉ khẳng định chất lượng nghệ thuật của bộ phim, mà còn cho thấy sức hút mạnh mẽ của tinh thần dân tộc và ý thức cộng đồng được khơi dậy.

Nhiều khán giả trẻ đã tìm thấy cơ hội bù đắp sự tiếc nuối khi không được tham gia chương trình trực tiếp tại sân vận động Mỹ Đình vào tối 10/8/2025.

Em Nguyễn Thị Thu Hiền, 21 tuổi ở Hà Nội cho biết: “Em không có vé xem trực tiếp chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim. Lần này, có cơ hội trải nghiệm phiên bản phim, em thực sự hồi hộp và mong muốn được nhìn tận mắt không khí concert thế nào”.

To quoc trong tim anh 2

Khung cảnh tại rạp CGV trong buổi chiếu phim "Tổ quốc trong tim: The concert film"

Sự háo hức này là minh chứng rõ ràng cho sức lan tỏa đặc biệt của chương trình, nơi tinh thần tự hào dân tộc được khuấy động qua từng khung hình và giai điệu.

Những khán giả tiếc nuối vì không thể tham dự buổi concert tại Mỹ Đình trước đó cũng đã cảm nhận được trọn vẹn tinh thần của sự kiện thông qua phiên bản điện ảnh.

Anh Nguyễn Duy Tùng (Hà Nội) bày tỏ cảm xúc tương đồng khi lý giải quyết định đến rạp. Anh cho biết mình rất tiếc vì đã bỏ lỡ buổi concert trực tiếp, nhưng sau khi xem phiên bản điện ảnh anh cảm nhận rõ rệt cảm xúc yêu nước như cuộn trào trong người. Anh cũng khẳng định rằng, nếu sau này có một sự kiện tương tự, anh nhất định sẽ tham gia.

Tác phẩm đã thành công trong việc kiến tạo sự lan tỏa tự nhiên của tình yêu Tổ quốc, bắc cầu kết nối cảm xúc giữa các thế hệ.

To quoc trong tim anh 3

Buổi chiếu phim đã vượt xa khuôn khổ của một hoạt động giải trí đơn thuần và trở thành một hiện tượng văn hóa hiếm có.

Chị Trịnh Vân Chi ở phố Cầu Giấy (Hà Nội) đã bày tỏ sự xúc động khi trải nghiệm một không khí đặc biệt tại rạp chiếu phim: “Khi xem Tổ quốc trong tim: The Concert Film, tôi có cảm giác như mình đang được xem trực tiếp concert. Được chứng kiến và cùng cất cao tiếng hát những bài ca Việt Nam với các bạn khác, tôi cảm nhận được tinh thần yêu nước mạnh mẽ của mọi người”.

Đáng chú ý, không chỉ có những người lớn, mà ngay cả các em nhỏ cũng bị cuốn hút vào bầu không khí tự hào dân tộc ấy.

Cháu Lã Thảo My, 10 tuổi, với khuôn mặt rạng rỡ sau buổi chiếu, chia sẻ: “Xem phim này cháu thấy rất hay và rất tự hào về Việt Nam. Cháu rất xúc động khi nghe các bài hát và xem các cô chú nghệ sĩ biểu diễn ạ”.

Những cảm xúc trong trẻo và chân thành này là minh chứng thuyết phục nhất cho sự lan tỏa tự nhiên và hiệu quả của lòng yêu nước. Dòng chảy cảm xúc liên tục được tiếp nối thông qua những khoảnh khắc âm nhạc tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng ý nghĩa sâu sắc.

Bà Mai Thị Hải Hồ (65 tuổi, Hà Nội) đã chia sẻ sau khi bước ra khỏi rạp: “Tôi đã nghe những bài hát này suốt cả đời, nhưng hôm nay, khi ngồi giữa rất nhiều người trẻ và thấy các cháu cùng hát cùng nhảy, tôi thực sự xúc động. Tôi cảm thấy tự hào vì tinh thần yêu nước vẫn còn nguyên vẹn trong lớp trẻ bây giờ.” Sự chứng kiến này là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về niềm tự hào dân tộc được kế thừa qua các sản phẩm văn hóa chất lượng.

“Tổ quốc trong tim: The Concert Film" đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa và tinh thần dân tộc.

Điểm đồng điệu trong chia sẻ của hàng nghìn khán giả chính là cảm giác được kết nối sâu sắc, được sống trong một cộng đồng chung, và được nhắc nhớ về tình yêu Tổ quốc - một giá trị cốt lõi, thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam.

Với ý nghĩa đó, buổi chiếu phim đã vượt xa khuôn khổ của một hoạt động giải trí đơn thuần và trở thành một hiện tượng văn hóa hiếm có, bộ phim đã thành công trong việc đưa khán giả vào một không gian cảm xúc chung, nơi mọi thế hệ cùng hát vang, cùng xúc động và cùng hướng về Tổ quốc bằng tất cả sự chân thành, qua đó khẳng định sức mạnh kết nối của điện ảnh và âm nhạc trong việc củng cố tinh thần dân tộc.

    

