Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Làn sóng sa thải HLV hiếm có ở Premier League

  • Thứ hai, 19/1/2026 11:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 đang chứng kiến số lượng đáng báo động huấn luyện viên (HLV) bị sa thải.

Slot nguy cơ cao bị sa thải.

Chỉ trong hơn nửa đầu mùa giải, Ngoại hạng Anh tiếp tục trở thành "lò xay" khắc nghiệt, với 6 HLV bị các CLB sa thải, trở thành giải đấu hàng đầu châu Âu có nhiều thay đổi trên ghế nóng nhất.

Kỷ lục này được thiết lập sớm khi chỉ đến đầu tháng 11/2025, có 4 HLV bị sa thải, con số cao nhất ở giai đoạn tương ứng trong lịch sử giải đấu. Nuno Espirito Santo (Nottingham Forest), Graham Potter (West Ham United), Ange Postecoglou (Nottingham Forest) và Vitor Pereira (Wolves) đều bị sa thải chỉ sau 3 tháng đầu mùa.

Đến đầu năm 2026, làn sóng tiếp tục dâng cao với các quyết định sốc từ các CLB lớn, khi Enzo Maresca (Chelsea) và Ruben Amorim (Manchester United) phải rời đi vì chuỗi kết quả kém và mâu thuẫn nội bộ.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ chưa dừng lại. Nuno Espirito Santo có nguy cơ bị sa thải lần thứ hai (sau khi chuyển sang West Ham). Các HLV như Scott Parker (Burnley), Thomas Frank (Tottenham), hay Arne Slot (Liverpool), HLV Oliver Glasner (Palace) cũng có thể bay ghế.

Theo dự đoán từ The Times, Premier League mùa này có thể chứng kiến hơn một nửa các đội sa thải HLV, cân bằng kỷ lục cũ (14 vụ trải dài ở cả mùa 2022/23).

Palace, Burnley, West Ham, Wolves, Liverpool, Tottenham là những đội sẵn sàng sa thải HLV ngay trong tháng này. Lý do chính cho làn sóng này bao gồm áp lực kết quả khốc liệt từ chủ sở hữu, kỳ vọng cao từ người hâm mộ, và sự cạnh tranh khốc liệt ở cả top lẫn cuối bảng.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Man Utd 2-0 Man City Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.

Senegal nhận tiền thưởng kỷ lục

Senegal nhận được khoản tiền thưởng kỷ lục 10 triệu USD cho chức vô địch cúp châu Phi 2025, mức cao nhất trong lịch sử giải đấu.

4 giờ trước

Tường Linh

Ngoại hạng Anh Amorim

    Đọc tiếp

    Su that phia sau qua Panenka hong cua Diaz hinh anh

    Sự thật phía sau quả Panenka hỏng của Diaz

    2 giờ trước 11:09 19/1/2026

    0

    Edouard Mendy phủ nhận mọi nghi ngờ xoay quanh quả phạt đền hỏng ăn của Brahim Diaz và nhấn mạnh bản lĩnh, sự bình tĩnh giúp Senegal lên ngôi vô địch.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý