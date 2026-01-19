Làn sóng sa thải HLV hiếm có ở Premier League

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 đang chứng kiến số lượng đáng báo động huấn luyện viên (HLV) bị sa thải.

Slot nguy cơ cao bị sa thải.

Chỉ trong hơn nửa đầu mùa giải, Ngoại hạng Anh tiếp tục trở thành "lò xay" khắc nghiệt, với 6 HLV bị các CLB sa thải, trở thành giải đấu hàng đầu châu Âu có nhiều thay đổi trên ghế nóng nhất.

Kỷ lục này được thiết lập sớm khi chỉ đến đầu tháng 11/2025, có 4 HLV bị sa thải, con số cao nhất ở giai đoạn tương ứng trong lịch sử giải đấu. Nuno Espirito Santo (Nottingham Forest), Graham Potter (West Ham United), Ange Postecoglou (Nottingham Forest) và Vitor Pereira (Wolves) đều bị sa thải chỉ sau 3 tháng đầu mùa.

Đến đầu năm 2026, làn sóng tiếp tục dâng cao với các quyết định sốc từ các CLB lớn, khi Enzo Maresca (Chelsea) và Ruben Amorim (Manchester United) phải rời đi vì chuỗi kết quả kém và mâu thuẫn nội bộ.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ chưa dừng lại. Nuno Espirito Santo có nguy cơ bị sa thải lần thứ hai (sau khi chuyển sang West Ham). Các HLV như Scott Parker (Burnley), Thomas Frank (Tottenham), hay Arne Slot (Liverpool), HLV Oliver Glasner (Palace) cũng có thể bay ghế.

Theo dự đoán từ The Times, Premier League mùa này có thể chứng kiến hơn một nửa các đội sa thải HLV, cân bằng kỷ lục cũ (14 vụ trải dài ở cả mùa 2022/23).

Palace, Burnley, West Ham, Wolves, Liverpool, Tottenham là những đội sẵn sàng sa thải HLV ngay trong tháng này. Lý do chính cho làn sóng này bao gồm áp lực kết quả khốc liệt từ chủ sở hữu, kỳ vọng cao từ người hâm mộ, và sự cạnh tranh khốc liệt ở cả top lẫn cuối bảng.

