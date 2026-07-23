Việc Phó tổng thống JD Vance chào đón con trai thứ tư nối dài "làn sóng em bé" trong chính quyền Trump, nơi nhiều quan chức bảo thủ tích cực cổ vũ các giá trị gia đình.

Việc Phó tổng thống JD Vance chào đón con trai thứ tư nối dài "làn sóng em bé" trong chính quyền Trump. Ảnh: Reuters.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance và phu nhân Usha Vance vừa chào đón người con thứ tư, đánh dấu một cột mốc đặc biệt không chỉ với gia đình ông mà còn thu hút sự chú ý trong bối cảnh Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump đang chứng kiến "làn sóng em bé" hiếm thấy.

Sự kiện này được nhiều nhà quan sát xem là phản ánh rõ nét thông điệp đề cao giá trị gia đình và khuyến khích sinh con mà các chính trị gia thuộc phong trào MAGA theo đuổi, theo Kompas.

"Làn sóng em bé" tại Nhà Trắng

Theo thông báo của ông Vance, bé trai Alec Neel Vance chào đời sáng 19/7 (giờ địa phương) tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed ở bang Maryland.

Đây là người con thứ tư của vợ chồng Phó tổng thống Mỹ, sau Ewan (sinh năm 2017), Vivek (2020) và Mirabel (2021).

JD Vance, 41 tuổi, từng là lính thủy đánh bộ và lớn lên tại bang Ohio. Ông kết hôn với Usha Vance, con gái của những người nhập cư gốc Ấn Độ. Hai người gặp nhau khi theo học tại Trường Luật Đại học Yale và cùng tốt nghiệp năm 2013.

Bà Usha Vance, vợ của Phó tổng thống J.D. Vance có mặt tại trận đấu World Cup ngày 25/6. Ảnh: Reuters.

Sau khi đắc cử Thượng nghị sĩ Ohio năm 2022, ông Vance được ông Donald Trump lựa chọn làm ứng cử viên phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024 và hiện là nhân vật quyền lực thứ hai trong chính quyền Mỹ.

Sự ra đời của bé Alec cũng mang ý nghĩa lịch sử. Theo Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng, đây là em bé đầu tiên được sinh ra trong gia đình của một phó tổng thống Mỹ đương nhiệm sau hơn 150 năm.

Trong nhiều năm qua, JD Vance là một trong những gương mặt nổi bật của đảng Cộng hòa ủng hộ các chính sách hỗ trợ gia đình, tăng tỷ lệ sinh và phản đối phá thai.

Phát biểu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa năm 2024, Đệ nhị phu nhân Usha Vance cho biết khát vọng lớn nhất của chồng bà là trở thành một người chồng, người cha và xây dựng một gia đình gắn bó, ấm áp như điều ông luôn mong ước từ thuở nhỏ, theo Guardian.

Không chỉ riêng gia đình Vance, nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Trump cũng lần lượt đón con trong năm nay.

Trước đó, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và vợ Katie Miller đã chào đón người con thứ tư. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt và chồng Nicholas Riccio cũng vừa đón con thứ hai.

Ông Vivek Ramaswamy cũng vừa có thêm người con thứ ba, một bé gái, vào tháng 2, giữa lúc ông đang tranh cử chức Thống đốc bang Ohio, theo Straits Times.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng vừa chào đón con gái thứ 3 vào trong năm nay. Ảnh: @karolineleavitt.

Usha Vance, Katie Miller và Karoline Leavitt đều được xem là những gương mặt nữ tiêu biểu của phong trào MAGA.

Phát biểu tại cuộc tuần hành March for Life 2025 hồi tháng 1, JD Vance từng công khai bày tỏ quan điểm: "Tôi muốn nước Mỹ có nhiều trẻ em hơn".

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần thể hiện quan điểm khuyến khích sinh con. Khi vợ chồng ông Vance thông báo sắp đón thành viên mới hồi tháng 1, Nhà Trắng đã đăng trên mạng xã hội: "Chúng ta là chính quyền ủng hộ gia đình nhất trong lịch sử. Xin chúc mừng".

Gia đình trở thành một phần thông điệp chính trị

Trong thời gian giữ cương vị phó tổng thống, ông Vance thường xuyên xuất hiện cùng vợ và các con trong nhiều sự kiện, biến hình ảnh gia đình trở thành một phần trong thông điệp chính trị mà ông theo đuổi.

Truyền thông Mỹ nhiều lần ghi lại hình ảnh cả gia đình mặc đồ ngủ lên chuyên cơ Không lực Hai trong những chuyến công tác buổi tối hay chia sẻ những câu chuyện đời thường như cùng đọc sách cho các con trước giờ đi ngủ.

Kể từ khi Usha Vance công bố mang thai lần thứ tư, gia đình ông càng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Theo New York Times, Usha Vance, Katie Miller và Karoline Leavitt đã góp phần tạo nên một hình ảnh nhất quán về gia đình và việc sinh con trong Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump.

Katie Miller, vợ của Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng phụ trách chính sách Stephen Miller tại Nhà Trắng vào tháng 5/2025. Ảnh: Reuters.

Tờ báo cho rằng hình ảnh những nữ quan chức hoặc phu nhân quan chức mang thai, sinh con và tích cực chia sẻ cuộc sống gia đình đã trở thành biểu tượng trực quan cho phong trào pronatalist - xu hướng khuyến khích sinh con đang được nhiều nhân vật bảo thủ tại Mỹ cổ vũ.

"Tôi đang mang thai và đây là điều phụ nữ nên làm - đó là thông điệp họ chủ động truyền tải thông qua cách xuất hiện trước công chúng cũng như những phát biểu của mình", nhà bình luận Jill Filipovic, người dẫn podcast Week in Women, nhận định.