Một loạt quốc gia cấm trẻ em dùng mạng xã hội

Sau khi có hiệu lực ở Australia, các quy định kiểm soát trẻ em dùng mạng xã hội lan rộng tại nhiều quốc gia.

Đã 4 tháng từ khi Australia ban hành lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội. Đạo luật buộc các nền tảng như Facebook, Snapchat, Instagram phải chặn tài khoản dưới 16 tuổi, nếu vi phạm sẽ đối diện án phạt nặng.

"Các hạn chế nhằm bảo vệ thanh thiếu niên Australia khỏi áp lực và rủi ro, những vấn đề có thể xảy ra khi họ đăng nhập mạng xã hội", Julie Inman Grant, ủy viên An toàn điện tử (eSafety) của Australia cho biết.

Sau Australia, làn sóng cấm trẻ em dùng mạng xã hội đang đến nhiều quốc gia trên toàn cầu. Dù quy định và mức phạt khác nhau, các lệnh cấm đều nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe, tinh thần trẻ em khi sử dụng Internet.

Lan rộng khắp châu Âu

Pháp là quốc gia châu Âu đầu tiên theo bước Australia. Đầu năm nay, Hạ viện Pháp phê duyệt dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội. Quyết định xuất phát từ lo ngại bắt nạt trực tuyến, rủi ro về sức khỏe tinh thần.

Dự luật được Thượng viện Pháp thông qua ngày 31/3. Đây là bước tiến so với đạo luật năm 2018, vốn chỉ cấm học sinh 11-15 tuổi dùng điện thoại di động tại trường. Tuy nhiên, dự luật vẫn cần được hạ viện bỏ phiếu lần cuối do một số bất đồng với thượng viện.

Theo Sky News, chính phủ Pháp ủng hộ lệnh cấm diện rộng, trong khi thượng viện muốn linh hoạt điều kiện dựa trên danh sách nền tảng nguy hiểm. Ngày lệnh cấm chính thức hiệu lực đến nay chưa rõ ràng.

Lệnh cấm mạng xã hội với trẻ dưới 16 tuổi cũng được Thượng viện Anh ủng hộ. Đầu tháng 3, chính phủ nước này mở cuộc thăm dò ý kiến rộng rãi, nhằm tìm hiểu mong muốn của người dân về bảo vệ trẻ em trên Internet.

Ngoài cấm trẻ em sử dụng các app như TikTok hay YouTube, nhiều biện pháp mạnh tay cũng được chính phủ Anh xem xét, bao gồm hạn chế sử dụng mạng xã hội thâu đêm, chặn các tính năng như cuộn trang vô hạn, tự động phát video và cấm trẻ em dùng chatbot.

Một số quy định được chính phủ Anh thử nghiệm từ ngày 25/3, với khoảng 300 thanh thiếu niên tham gia trực tiếp. Mục tiêu nhằm đánh giá tác động đến giấc ngủ, cuộc sống gia đình và việc học tập của trẻ em.

Ngày 27/3, chính phủ Áo thông báo kế hoạch cấm mạng xã hội với trẻ dưới 14 tuổi. Phó thủ tướng Andreas Babler cho biết dự thảo luật sẽ được hoàn thiện trước tháng 6.

"Các biện pháp kỹ thuật hiện đại nhằm xác minh độ tuổi sẽ được áp dụng. Chúng cho phép người dùng xác nhận tuổi nhưng vẫn đảm bảo quyền riêng tư", Bộ trưởng Số hóa Alexander Proell chia sẻ.

Chính phủ Áo cũng lên kế hoạch thúc đẩy các chương trình giáo dục. Trẻ em sẽ được học cách sử dụng phương tiện truyền thông và đối phó với AI. Tuy nhiên, luật vẫn cần được quốc hội nước này phê chuẩn trước khi áp dụng.

Hồi tháng 2, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng cam kết áp dụng lệnh cấm mạng xã hội với trẻ dưới 16 tuổi. Chính phủ nước này cũng yêu cầu công tố viên điều tra các nền tảng do nguy cơ phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em tạo bởi AI.

Tại Đan Mạch, chính phủ cho biết sẽ cấm mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi. Cha mẹ có thể cấp quyền truy cập nếu con em đủ 13 tuổi.

"Điện thoại di động và mạng xã hội đang lấy đi tuổi thơ con em chúng ta", Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen lên tiếng. Dù vậy, bà không nêu rõ nền tảng nào sẽ bị ảnh hưởng.

Na Uy cũng tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về đề xuất cấm mạng xã hội cho trẻ dưới 15 tuổi, trừ game và nền tảng giáo dục. Trong khi đó, Đức cho phép thanh thiếu niên 13-16 tuổi dùng mạng xã hội nếu được cha mẹ cho phép.

Còn lại, Hy Lạp sắp công bố lệnh cấm mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi. Italy yêu cầu trẻ dưới 14 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ. Ba Lan đang chuẩn bị cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Bồ Đào Nha yêu cầu sự đồng ý rõ ràng của cha mẹ với trẻ từ 13 đến 16 tuổi. Slovenia cũng đang soạn thảo luật cấm trẻ dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội.

Động thái quyết liệt tại châu Á

Ngày 28/3, chính phủ Indonesia triển khai quy định cấm trẻ dưới 16 tuổi truy cập các nền tảng rủi ro cao, có thể khiến trẻ tiếp xúc nội dung khiêu dâm, lừa đảo và gây nghiện.

Bộ trưởng Truyền thông Indonesia Meutya Hafid liệt kê một số nền tảng rủi ro cao gồm TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live và Roblox.

Indonesia trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ban hành lệnh cấm, ảnh hưởng 70 triệu trẻ em trên cả nước. Rất ít nền tảng phản ứng trước động thái này.

"Đó không phải lựa chọn của chúng tôi. Đó là những gì luật pháp Indonesia yêu cầu", đại diện mạng xã hội X lên tiếng. YouTube của Google ủng hộ nỗ lực từ chính quyền.

Tại Trung Quốc, cơ quan quản lý không gian mạng triển khai chương trình đặc biệt, mang tên "chế độ vị thành niên", yêu cầu hạn chế việc truy cập ngay từ thiết bị. Thời gian sử dụng được kiểm soát nghiêm ngặt theo độ tuổi

Ngày 6/3, Karnataka trở thành bang đầu tiên của Ấn Độ thông qua luật cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, dù chưa có thời gian hiệu lực. Các bang lân cận như Goa và Andhra Pradesh cũng cân nhắc hạn chế tương tự.

Tháng 11/2025, Malaysia cho biết sẽ cấm mạng xã hội với người dùng dưới 16 tuổi, dự kiến triển khai ngay trong năm nay.

Bộ trưởng Truyền thông Fahmi Fadzil cho biết người dưới 16 tuổi không được mở tài khoản riêng, nhưng có thể truy cập tài khoản do cha mẹ quản lý. Theo báo chí địa phương, lệnh cấm dự kiến được ban hành sớm nhất vào tháng 7.

Nhen nhóm tại châu Mỹ

Năm 2023, Utah trở thành bang đầu tiên của Mỹ yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh. Các công ty mạng xã hội phải xin phép phụ huynh để cung cấp dịch vụ cho trẻ em. Nền tảng cũng phải xác minh người dùng đủ 18 tuổi.

Nhiều bang khác tại Mỹ cũng thông qua các luật tương tự. Tuy nhiên, tất cả phải đối mặt thách thức pháp lý tại tòa án về tự do ngôn luận.

Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trẻ em Trực tuyến của Mỹ cũng được áp dụng nghiêm ngặt. Đạo luật cấm các công ty thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Họ không được phép làm điều này nếu chưa có sự đồng ý của cha mẹ.

Tại Brazil, Quy chế Kỹ thuật số dành cho Trẻ em và Thanh thiếu niên có hiệu lực chính thức vào ngày 17/3. Quy định yêu cầu người dưới 16 tuổi phải liên kết tài khoản mạng xã hội với người giám hộ.

Luật pháp Brazil cũng cấm các tính năng gây nghiện trên mạng xã hội. Tính năng cuộn trang vô hạn bị loại bỏ. Đạo luật áp dụng cho mọi sản phẩm kỹ thuật số cho người dưới 18 tuổi. Danh sách này bao gồm mạng xã hội, trò chơi điện tử và nhiều ứng dụng giải trí khác.