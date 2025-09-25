Carlo Ancelotti gọi quãng thời gian ở Bayern Munich là “vết sẹo chưa lành”, nơi ông trải qua lần sa thải cay nghiệt nhất sự nghiệp, dù vẫn mang về danh hiệu quốc nội.

Carlo Ancelotti gọi quãng thời gian ở Bayern Munich là “vết sẹo chưa lành”.

Carlo Ancelotti là một trong những HLV thành công bậc nhất lịch sử bóng đá, người từng chinh phục Champions League cùng AC Milan và Real Madrid, gieo dấu ấn ở Chelsea, PSG hay nay tiếp tục cùng Real viết nên chương mới. Thế nhưng, trong cuốn tự truyện The Dream: How to Win the Champions League, nhà cầm quân người Italy dành những dòng cay đắng nhất cho Bayern Munich - nơi ông gọi là “lần sa thải tàn nhẫn nhất sự nghiệp”.

Ancelotti cập bến Bayern vào mùa hè 2016, thay thế Pep Guardiola với kỳ vọng đưa “Hùm xám” chinh phục châu Âu. Ngay mùa đầu tiên, ông giành Bundesliga cùng Siêu cúp Đức. Nhưng thay vì ghi nhận, Bayern coi đó chỉ là nghĩa vụ tối thiểu. Ancelotti ngầm hiểu: ở Allianz Arena, chỉ Champions League mới là thước đo duy nhất của thành công.

Thuyền trưởng người Italy còn đối diện một môi trường lãnh đạo khác biệt. Không phải một ông chủ giàu cá tính quyết định tất cả, mà là tập thể những nhân vật quyền lực như Rummenigge, Hoeness, Lahm - mỗi người một tiếng nói.

“Tôi không biết rốt cuộc ai có quyền lực cao nhất”, Ancelotti kể. Chính sự đa quyền này khiến HLV người Italy lạc lõng, khó tìm được điểm tựa.

Ancelotti từng nhận lệnh phải đọc trước toàn đội một bản “năm điều kỷ luật” từ ban lãnh đạo - việc ông cho là lố bịch với một tập thể dày dạn đẳng cấp thế giới. Ông vẫn thực hiện, nhưng cố ý nhấn mạnh rằng đó không phải sáng kiến của mình. Khoảng cách giữa thượng tầng và HLV ngày một rộng.

Đỉnh điểm đến sau trận thua PSG 0-3 tại vòng bảng Champions League ngày 27/9/2017. Đó là thất bại nặng nề nhất của Bayern tại đấu trường này sau 21 năm. Ngay trong đêm, Rummenigge tuyên bố phải “có hệ quả”. Chỉ ít giờ sau, Ancelotti mất việc. “Bạn không cần một ông chủ thất thường để bị sa thải. Các cổ đông cũng có thể làm điều đó” ông viết.

Ancelotti đã giành nhiều danh hiệu trong sự nghiệp.

Điều chua chát hơn cả, theo Ancelotti, là sự phủ nhận lạnh lùng: những danh hiệu quốc nội trở thành vô nghĩa trong mắt lãnh đạo Bayern, còn sự tôn trọng dành cho HLV bị gạt sang một bên. Ông từng bị Juventus, Chelsea, Real Madrid sa thải, nhưng với Bayern, đó là “cú đòn tàn nhẫn nhất”.

Sau Ancelotti, Jupp Heynckes trở lại, đưa Bayern vào bán kết Champions League rồi dừng bước trước… Real Madrid. Một vòng lặp trớ trêu, khi Ancelotti từng đưa chính Real lên đỉnh châu Âu và hiểu hơn ai hết sự khắc nghiệt của sân chơi này.

Câu chuyện của Ancelotti không chỉ là ký ức cá nhân. Nó phản ánh mô hình Bayern - một CLB không có ông chủ toàn quyền, mà là sự kết hợp của truyền thống, danh tiếng và quyền lực tập thể. Mô hình ấy mang đến sự ổn định về tài chính và bản sắc, nhưng đôi khi lại thiếu đi sự mềm mại cần thiết trong ứng xử với HLV.

Với Ancelotti, vết sẹo Munich vẫn còn đó, như minh chứng rằng ngay cả những nhà cầm quân lão luyện nhất cũng có thể gục ngã trước một hệ thống khắc nghiệt. Nhưng cũng chính từ những cú sốc ấy, ông mới chứng minh bản lĩnh - để rồi sau Bayern, Ancelotti vẫn trở lại Real Madrid, giành thêm Champions League và khẳng định chỗ đứng trong ngôi đền huyền thoại.