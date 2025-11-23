Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lần đầu tiên một tập đoàn tư nhân Việt Nam có tới 3 tỷ phú USD

  • Chủ nhật, 23/11/2025 13:13 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ba lãnh đạo Vingroup đồng loạt góp mặt trong hàng ngũ tỷ phú USD sau khi cổ phiếu VIC chạm đỉnh lịch sử và kéo vốn hóa tập đoàn tăng mạnh trong tuần qua.

Tài sản của chủ tịch Vingroup cùng 2 phó chủ tịch đều đạt mốc tỷ USD. Ảnh: VIC.

Kết thúc phiên 21/11, cổ phiếu VIC khép lại tuần giao dịch với chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp, tổng cộng gần 9%, đóng cửa tại mức đỉnh lịch sử 229.700 đồng/cổ phiếu. Đà tăng bền bỉ này đã đẩy vốn hóa của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam lên hơn 885.000 tỷ đồng, tức tăng ròng 72.000 tỷ chỉ trong một tuần.

Không chỉ củng cố vị thế doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thị trường, cú bứt phá của VIC cũng nâng thứ hạng của ông Phạm Nhật Vượng trên bản đồ tỷ phú USD toàn cầu.

Theo thống kê mới nhất của Forbes, Chủ tịch HĐQT Vingroup hiện nắm giữ 21,1 tỷ USD, xếp thứ 111 thế giới và là mức cao nhất mà một doanh nhân Việt Nam từng đạt.

Ông Vượng hiện chỉ còn cách nhóm 100 người giàu nhất hành tinh khoảng 1,2 tỷ USD tài sản. Riêng gần 390 triệu cổ phiếu VIC mà ông sở hữu trực tiếp, tương đương khoảng 10% vốn điều lệ, đã có giá trị lên tới 89.500 tỷ đồng.

Đà tăng của VIC cũng lan tỏa mạnh đến tài sản của các thành viên chủ chốt trong ban lãnh đạo.

ty phu, pham nhat vuong, vingroup anh 1

Thị giá VIC tăng 9% trong một tuần. Ảnh: TradingView.

Theo đó, bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT và là phu nhân của ông Vượng - đang nắm giữ 170,6 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,46% vốn. Quy đổi theo giá hiện tại, khối tài sản của bà đạt gần 40.000 tỷ đồng (khoảng 1,5 tỷ USD), tiếp tục củng cố vị thế là một trong những nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam.

Bên cạnh đó, bà Phạm Thúy Hằng - Phó chủ tịch HĐQT và là em gái bà Hương - cũng sở hữu hơn 114 triệu cổ phiếu VIC, trị giá khoảng 26.600 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD. Nhờ vậy, bà Hằng cũng chính thức gia nhập hàng ngũ tỷ phú USD tại Việt Nam.

Như vậy, ban lãnh đạo Vingroup hiện có 3 gương mặt cùng đứng trong nhóm tỷ phú USD, tất cả đều là những nhân vật gắn bó trực tiếp với Chủ tịch Phạm Nhật Vượng.

Mới đây, Tập đoàn Vingroup đã hoàn tất lấy ý kiến cổ đông thông qua 3 vấn đề, bao gồm kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, cổ đông Vingroup đã thông qua phương án phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phần VIC có quyền nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV này, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT Vingroup quyết định. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên, quyền nhận cổ phiếu phát hành sẽ không được phép chuyển nhượng.

