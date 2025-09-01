Lần đầu tái xuất 4 máy bay chở khách mang dấu ấn lịch sử của Việt Nam

Tucano -R không chỉ là những chiếc máy bay huấn luyện - thể thao, mà còn là lời khẳng định: Việt Nam đã và đang từng bước làm chủ công nghệ, tiến tới giấc mơ xây dựng ngành công nghiệp hàng không tự lực, tự cường và bay xa trên bầu trời thế giới.