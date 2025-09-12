Lần đầu người Việt chờ ‘Apple Store mở cửa’ để đặt iPhone 17

Apple Store trực tuyến tại Việt Nam ngừng hoạt động trên toàn bộ thị trường nhóm 1. Đây là lần đầu người dùng trong nước có trải nghiệm chờ mua iPhone cùng lúc với thế giới.

Thông báo của Apple trên cửa hàng trực tuyến.

Chiều ngày 12/9 (giờ Hà Nội), Apple Store Online ở các thị trường nhóm 1 đồng loạt ngừng hoạt động để chuẩn bị mở đặt hàng vào tối cùng ngày. Đây là những khu vực đầu tiên bán iPhone trên thế giới vào đúng ngày 19/9 sắp tới.

Toàn bộ các thị trường nhóm 1 sẽ mở đặt hàng vào cùng lúc. Tùy theo múi giờ, thời gian đặt hàng trải dài từ nửa đêm đến rạng sáng hôm sau ở các nước.

Đây là năm đầu tiên thị trường Việt Nam được nâng cấp lên nhóm này, nên người dùng trong nước có trải nghiệm chờ trang trực tuyến mở cửa để đặt mua iPhone đồng loạt so với thế giới. Trên mạng xã hội, nhiều khách hàng, người kinh doanh chia sẻ ảnh chụp màn hình trang chủ Táo khuyết, gợi cảm giác như xếp hàng trước Apple Store trước đây.

Ở múi giờ GMT+7, Việt Nam thuộc nhóm có giờ mở đặt hàng thuận lợi nhất. Khách hàng có nhu cầu có thể bắt đầu mua máy sớm vào 19h ngày 12/9. Trong khi đó, New Zealand, quốc gia bán iPhone sớm nhất thế giới, lại mở web vào 0h ngày 13/9 theo giờ địa phương. Tại Mỹ, khách hàng phải dậy sớm vào 5h sáng (giờ Washington) để đặt mua iPhone 17 series.

Theo múi giờ các quốc gia, việc mở đặt hàng diễn ra ở nhiều thời điểm. Nhưng thực tế, các nước mở đặt sớm đều bắt đầu mua iPhone đồng thời. Đúng 19h tối 12/9, khi người dùng Việt Nam tham gia đặt hàng, khách hàng ở Australia, Nhật Bản, Anh hay Mỹ cũng có hoạt động tương tự.

Tuy nhiên, việc giao máy sẽ được thực hiện theo giờ địa phương. Khách hàng ở các nước có múi giờ sớm như New Zealand, Nhật Bản sẽ nhận máy sớm hơn, theo thông lệ là 8h (giờ địa phương), là sáng sớm ngày 19/9 theo giờ Việt Nam. Khách hàng Việt sẽ nhận máy sau vài giờ.

Tối 12/9, ngoài Apple Store Việt Nam, các đại lý chính hãng trong nước cũng chính thức mở đặt hàng iPhone 17. Những đơn vị này vẫn là địa điểm quen thuộc để khách hàng mua điện thoại Apple. Theo số liệu từ các đại lý lớn, hiện đã có hàng trăm nghìn lượt đăng ký nhận thông tin sản phẩm, từ sau thời điểm Táo khuyết công bố iPhone mới.

Tuy nhiên theo nguồn tin riêng của Tri Thức - Znews, lượng hàng cung ứng cho Việt Nam trong đợt đầu không nhiều. Các đơn vị phân phối nội địa phải “tranh giành” nguồn hàng với các quốc gia lân cận như Singapore, Thái Lan.