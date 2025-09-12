Có cần khóa thẻ, đổi mật khẩu sau sự cố lộ dữ liệu CIC?

Sau sự cố tại CIC, đại diện Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh hệ thống ngân hàng và tín dụng của Việt Nam hiện vẫn an toàn, được bảo vệ chặt chẽ và vận hành ổn định.

Ứng dụng kiểm tra điểm tín dụng của CIC.

Chiều 11/9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) thông báo về sự cố lộ dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC).

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được thống kê, làm rõ.

Trả lời những câu hỏi về hành động người dùng cần làm sau sự cố lộ dữ liệu cá nhân, ông Vũ Ngọc Sơn, Đại diện Ban Công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho biết người dân không cần thiết đổi mật khẩu, khóa thẻ hay tài khoản ngân hàng.

“Qua đánh giá tình hình sơ bộ, hệ thống ngân hàng và tín dụng của Việt Nam hiện vẫn an toàn, được bảo vệ chặt chẽ và vận hành ổn định.

Người dân không cần thiết phải thực hiện các biện pháp như khóa thẻ, khóa tài khoản, đổi mã CVC/CVV hay thay đổi mật khẩu chỉ vì lo ngại dựa trên các thông tin không chính thức trên mạng”, ông Vũ Ngọc Sơn chia sẻ.

Đại diện NCA nhấn mạnh các hành động này không giúp tăng cường bảo mật, ngược lại còn có thể gây gián đoạn giao dịch, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày.

Trong thông báo ngày 12/9, NCA cũng cảnh báo nguy cơ đối tượng xấu lợi dụng sự kiện này để mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, phát tán mã độc hoặc chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng.

Kẻ xấu có thể gọi điện, nhắn tin giả mạo để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, mã xác thực CVV/CVC, mã bảo mật OTP... Trên thực tế, ngân hàng tuyệt đối không yêu cầu thực hiện các thao tác này qua kênh không chính thức.

Ngoài ra, người dùng không nên chia sẻ, phát tán các thông tin không chính thức, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, đặc biệt là thông tin liên quan đến loại, số lượng dữ liệu bị rò rỉ. Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

“Chỉ nên theo dõi, tiếp nhận thông tin chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền”, thông báo của NCA nhấn mạnh.