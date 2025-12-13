Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lặn biển bắt tôm nhí, một người đàn ông ở Quảng Ngãi tử vong

  • Thứ bảy, 13/12/2025 16:22 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Trong lúc lặn biển bắt tôm nhí tại khu vực Gành Bầu (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi), anh T. không may tử vong, nghi do chuột rút, kiệt sức.

Chiều 13/12, ông Ung Đình Hiền - Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc thương tâm khiến một người tử vong trong lúc lặn biển bắt tôm nhí.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, anh Đ.C.T. (37 tuổi) cùng hai người khác là anh Đ.N.V. (35 tuổi) và anh H.V.X. (32 tuổi, cùng trú thôn An Cường, xã Vạn Tường) rủ nhau ra khu vực Gành Bầu, bãi biển thuộc thôn An Cường để lặn biển bắt tôm nhí.

Thi thể anh T. được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Trong quá trình lặn, anh V. và anh X. lên bờ nhưng không thấy anh T. Nghi có chuyện chẳng lành, cả hai quay trở lại khu vực lặn để tìm kiếm và phát hiện anh T. đã tử vong dưới nước. Vụ việc được phát hiện vào khoảng 10h cùng ngày.

Nhận định ban đầu, nạn nhân có thể bị chuột rút, kiệt sức trong lúc lặn biển dẫn đến đuối nước. Được biết, anh T. là người từ tỉnh khác về làm rể và sinh sống tại địa phương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã Vạn Tường và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân, đồng thời hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

