Xe máy tông người đi bộ qua Quốc lộ 1, hai người tử vong

|
Hiện trường vụ tai nạn.
Theo đó, tai nạn xảy ra vào đầu giờ chiều 11/12, tại điểm mở dải phân cách trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp.
Thời điểm trên, một nam tài xế lái xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng đi từ miền Tây về TPHCM, khi xe tới địa điểm trên đã đâm phải một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang đi bộ sang đường.
Cú mạnh làm cả người đi bộ và tài xế xe máy tử vong tại chỗ.
Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp công an xã Tân Hương đã có mặt điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và điều tiết giao thông.
Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.