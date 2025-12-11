Xe máy tông người đi bộ qua Quốc lộ 1, hai người tử vong

Ngày 11/12, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và người đi bộ băng qua đường, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, tai nạn xảy ra vào đầu giờ chiều 11/12, tại điểm mở dải phân cách trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp.

Thời điểm trên, một nam tài xế lái xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng đi từ miền Tây về TPHCM, khi xe tới địa điểm trên đã đâm phải một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang đi bộ sang đường.

Cú mạnh làm cả người đi bộ và tài xế xe máy tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp công an xã Tân Hương đã có mặt điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và điều tiết giao thông.