Lâm Y Thần mặc xuyên thấu

  Thứ bảy, 22/11/2025 20:07 (GMT+7)
Lâm Y Thần gây chú ý tại lễ trao giải Kim Mã 62 khi diện váy xuyên thấu táo bạo. Thiết kế voan mỏng, cổ V sâu và phom ôm sát giúp cô nổi bật trên thảm đỏ.

Theo HK01, tối 22/11, lễ trao giải Kim Mã lần thứ 62 đã diễn ra ở Đài Bắc. Tại sự kiện, Lâm Y Thần trở thành tâm điểm truyền thông khi xuất hiện với bộ trang phục xuyên thấu táo bạo.

Chiếc váy được thiết kế voan mỏng màu xanh, cổ V sâu và chất liệu trong suốt, khiến ngoại hình của cô trở nên nổi bật hơn trên thảm đỏ. Ngoài ra, kiểu dáng đuôi cá ôm sát kết hợp lớp vải mỏng nhẹ còn giúp Lâm Y Thần tôn trọn vóc dáng, mang lại vẻ đẹp gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch. Cô cho biết bộ trang phục lấy cảm hứng từ “nàng tiên cá” - sở thích của con gái.

Ở mùa giải năm nay, Lâm Y Thần được đề cử giải Nữ chính xuất sắc với phim Deep Silence. Trên thảm đỏ, cô sánh bước cùng Trương Hiếu Toàn – ứng viên giải Nam chính xuất sắc. Nam diễn viên diện vest tối màu và mang theo món đồ chơi con trai tặng làm bùa may mắn, tạo nên khoảnh khắc thú vị của cặp đôi.

Lâm Y Thần nổi bật ở thảm đỏ Kim Mã. Ảnh: TVBS.

Thảm đỏ Kim Mã 62 năm nay còn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Huỳnh Thu Sinh, Quế Luân Mỹ, Kha Vĩ Lâm... Dù vậy, Phạm Băng Băng - đề cử Nữ chính xuất sắc với Mother Earth - vắng mặt trên thảm đỏ, gây bất ngờ cho truyền thông.

Lâm Y Thần là diễn viên nổi tiếng của Đài Loan, Trung Quốc. Cô được khán giả yêu thích nhờ gương mặt đáng yêu, cách diễn xuất tự nhiên. Giai đoạn hoàng kim tại thị trường Đài Loan, người đẹp được xem là nữ hoàng phim thần tượng với những dự án ăn khách như Thơ ngây, Khu vườn bí mật, Thiên ngoại phi tiên, Nàng Juliet phương Đông, Gia tộc thần bí...

Lâm Y Thần có đời sống cá nhân kín đáo. Cô kết hôn với doanh nhân Lâm Vũ Siêu vào năm 2014 và hiện là mẹ của hai con, một gái và một trai. Nữ diễn viên từng tiết lộ phải phẫu thuật u tuyến yên năm 2009 nhưng đã hồi phục tốt và duy trì công việc ổn định. Sau khi lập gia đình, Lâm Y Thần hạn chế hoạt động hơn để dành thời gian chăm sóc con, thỉnh thoảng mới nhận dự án phù hợp. Hình ảnh đời tư giản dị, ít ồn ào giúp cô giữ được thiện cảm lớn trong mắt khán giả.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

