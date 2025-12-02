Lâm Vỹ Dạ hiện tại

Hình ảnh thanh lịch, sang trọng của Lâm Vỹ Dạ khi tham gia game show hoặc dự sự kiện. Cô thoải mái lựa chọn những trang phục ôm sát hoặc cúp ngực để khoe vóc dáng. Trước đây, Lâm Vỹ Dạ nặng hơn 60 kg và từng có khoảng thời gian stress vì cân nặng. "Tôi cảm thấy hơi buồn về điều này. Lựa chọn trang phục khó khăn hơn, lúc ghi hình không được chỉn chu. Tôi không sợ lời khen tiếng chê. Đối với tôi, việc đầu tiên rất quan trọng là hình ảnh, diện mạo đẹp để cống hiến cho khán giả", cô nói.