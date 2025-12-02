Lâm Vỹ Dạ hiện tại

Lâm Vỹ Dạ thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh gần đây. Nữ diễn viên ngày càng thay đổi về vẻ ngoài và phong cách thời trang. Trong một số khoảnh khắc, khán giả để lại bình luận: "Không nhận ra Lâm Vỹ Dạ" hoặc "Lâm Vỹ Dạ khác lạ quá". Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, nữ diễn viên tiết lộ từng giảm 14 kg trong thời gian ngắn để quay phim. Nhờ vậy, ngoại hình của cô trở thanh mảnh hơn trước.
Nữ diễn viên cũng chú trọng vào layout makeup, làm tóc và cách phối đồ. Bà xã Hứa Minh Đạt thích diện trang phục trẻ trung, năng động ở đời thường.
Hình ảnh thanh lịch, sang trọng của Lâm Vỹ Dạ khi tham gia game show hoặc dự sự kiện. Cô thoải mái lựa chọn những trang phục ôm sát hoặc cúp ngực để khoe vóc dáng. Trước đây, Lâm Vỹ Dạ nặng hơn 60 kg và từng có khoảng thời gian stress vì cân nặng. "Tôi cảm thấy hơi buồn về điều này. Lựa chọn trang phục khó khăn hơn, lúc ghi hình không được chỉn chu. Tôi không sợ lời khen tiếng chê. Đối với tôi, việc đầu tiên rất quan trọng là hình ảnh, diện mạo đẹp để cống hiến cho khán giả", cô nói.
Diễn viên từng tiết lộ phải tập Muay Thái, chạy bộ và thay đổi chế độ ăn. Lâm Vỹ Dạ giảm bớt hàm lượng tinh bột, đồng thời tăng cường chất xơ, vitamin và khoáng chất thiết yếu khác. Cô nhấn mạnh sự quyết tâm và nghiêm túc là 2 yếu tố giúp cô giảm cân thành công.
Ngoài công việc, Lâm Vỹ Dạ có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Hứa Minh Đạt. Cả hai trải qua 15 năm đồng hành và có hai người con trai. Lâm Vỹ Dạ nhiều lần dành lời có cánh cho chồng. Nữ diễn viên khen Hứa Minh Đạt trách nhiệm với gia đình và ủng hộ vợ trong mọi hoạt động. Khi Lâm Vỹ Dạ tham gia phim, ông xã là hậu phương, lo lắng cho các con để cô yên tâm, toàn tâm cho dự án.
