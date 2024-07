Làm thuê cho Elon Musk khó đến mức nào?

CEO Linda Yaccarino của X tìm mọi cách thu hút các nhà quảng cáo quay trở lại và khôi phục hoạt động kinh doanh của nền tảng. Nhưng chủ nhân của nó, Elon Musk, thường can thiệp.

Cuối năm 2023, CEO của X (trước đây là Twitter) Linda Yaccarino liên hệ với người đại diện của Don Lemon để đưa ra lời đề nghị. Bà muốn đưa chương trình mới của cựu MC CNN lên nền tảng của mình vì hình ảnh và khả năng tiếp cận người xem của Lemon. Điều này giúp X có thêm ảnh hưởng đến chính trị và kết nối với các nhà quảng cáo.

Ngay sau đó, ông Lemon trở thành một trong những tên tuổi nổi tiếng đầu tiên ký vào kế hoạch của bà Yaccarino, nhằm giúp cứu vãn hoạt động kinh doanh quảng cáo đang sa sút của X bằng các chương trình video và TV.

Là chủ sở hữu nền tảng, Elon Musk đã đồng ý làm vị khách mời đầu tiên của Don Lemon.

Cuộc phỏng vấn được tổ chức tại trụ sở Tesla ở Austin, Texas và bắt đầu trong bầu không khí lúng túng. Musk thừa nhận rằng mình đã không hay biết đến Lemon khi ông còn dẫn chương trình 21h trên đài CNN. Sau đó, vị CEO dần trở nên thất vọng với những câu hỏi về chính trị và việc sử dụng ma túy. “Chuyện này khá riêng tư”, Musk nói khi Lemon hỏi ông về đơn thuốc ketamine mà Musk đã đăng trên X vào năm 2023.

Lemon còn nhắc đến tranh cãi về hành vi quấy rối tình dục tại Tesla và SpaceX. Musk nhướn mày. “Anh cứ nhét chữ vào miệng tôi”, ông phản đối. Đến khi Lemon hỏi về việc các nhà quảng cáo rời khỏi X, Musk lắc đầu: “Don, tôi phải nói rằng hãy chọn câu hỏi của một cách cẩn thận. Ông còn 5 phút nữa”. Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Musk đứng dậy khỏi ghế, đột ngột bắt tay người dẫn chương trình.

Ngày hôm sau, ông nhắn tin cho người đại diện của Don Lemon: “Hợp đồng đã bị hủy”.

Khủng hoảng mang tên Elon Musk

Linda Yaccarino, gia nhập X vào năm ngoái khi nó vẫn còn được gọi là Twitter và muốn nó trở thành “nền tảng của thế giới”. Ảnh: New York Times.

Một ngày sau khi Musk hủy hợp đồng, CEO Yaccarino đã gọi cho Lemon để tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Bà có vẻ tự tin rằng mình có thể hàn gắn mọi chuyện giữa hai người.

Song, Musk vẫn kiên quyết và cuối cùng Lemon bị xóa khỏi thỏa thuận. Thỏa thuận thất bại, kéo theo sự sụp đổ của một kế hoạch khác do bà Yaccarino tạo ra nhằm kiếm thêm doanh thu đắp lại vào khoản thiếu hụt.

Hết lần này đến lần khác, bà Yaccarino đã phải đối mặt với những tình huống tương tự, vì Musk luôn có ý muốn cản trở công việc của bà.

Nhiệm vụ của CEO Yaccarino để phục hồi và tái thiết hoạt động kinh doanh của X trong năm qua dần trở nên phức tạp bởi Musk rất coi thường ngành quảng cáo. Ông còn nhiều lần can thiệp vào những kế hoạch của bà, đồng nghiệp và bạn bè xung quanh cho biết.

Chẳng hạn như sau cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10/2023, bà Yaccarino đã nói với một số nhà quảng cáo lớn rằng bà và X sẽ hợp tác để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Chỉ trong tháng sau, ông Musk đồng tình với bài viết nhắc đến lý thuyết chống Do Thái ngay trên nền tảng.

Đến ngày 18/11, CEO Yaccarino kêu gọi các nhà quảng cáo quay lại X để thể hiện nền tảng thúc đẩy quyền tự do ngôn luận. Ngay sau đó, trong cơn nóng nảy và với Yaccarino ngồi cách đó vài bước chân, Musk đã lên sân khấu tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook của New York Times và có phát ngôn tục tĩu với các nhà quảng cáo, đuổi họ hợp tác với các công ty khác.

Trước đó, khi nắm quyền lãnh đạo vào ngày 6/6/2023, bà Yaccarino đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng. Các biện pháp cắt giảm chi phí khác thường của Musk đã dẫn đến một đống hóa đơn tiền thuê tòa nhà, tiện ích và phần mềm chưa thanh toán. Bà mang theo người cấp phó đáng tin cậy nhất của mình, giám đốc điều hành truyền thông Joe Benarroch, từ NBCUniversal để giúp giải quyết tình trạng lộn xộn này.

Trong những ngày đầu, bà Yaccarino đã đàm phán lại một hợp đồng rẻ hơn với Google Cloud, thanh toán chi phí cho cơ sở dữ liệu và phần mềm giúp công ty phát hiện và xóa thông tin lạm dụng tình dục trẻ em. Tại một trong những văn phòng quốc tế của công ty, bà còn phải thanh toán hóa đơn máy sưởi còn nợ. Trước đó, nhân viên phải mặc áo khoác trong phòng và cố gắng sưởi ấm không gian bằng lò nướng bánh pizza trong bếp.

Song, đến tháng 7/2023, Musk đã đổi tên Twitter thành X. Mặc dù đã công khai nói về việc muốn biến công ty thành X, một “ứng dụng có tất cả mọi thứ”, ông đột ngột thông báo về việc đổi tên mà không báo trước cho bà Yaccarino. Cuối cùng, CEO Yaccarino biết tin đổi tên từ các bài đăng mạng xã hội của Musk.

Giám đốc “chuyên đi xin lỗi” của Elon Musk

Nhưng dù thất vọng vì hành động của ông Musk, nữ CEO vẫn sẽ không thể hiện điều đó, ít nhất là không công khai. New York Times cho rằng dường như bà đã chấp nhận rằng đây là cách ông Musk làm việc và phải “cắn răng chịu đựng”. Hết lần này đến lần khác, bà Yaccarino đều lên tiếng bảo vệ hành động của ông Musk ở phía sau cánh gà.

Vài tuần sau khi ông Musk và bà Yaccarino xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện trong ngành, ông thông báo rằng ông vừa thuê giám đốc điều hành của NBC làm CEO. Ảnh: NBC.

“Dấu hiệu của một CEO giỏi không phải là bạn có thể tung ra bao nhiêu cú đấm mà là bạn có thể chịu được bao nhiêu cú đấm. Cô ấy là Muhammad Ali của giới CEO,” Ari Emanuel, giám đốc điều hành của công ty giải trí Endeavour, kiêm nhà đầu tư vào X, cho biết. Ông Emanuel cũng là bạn của Musk và thường xuyên nói chuyện với bà Yaccarino về X.

Trong những tháng gần đây, hoạt động kinh doanh của công ty mạng xã hội liên tục gặp khó khăn khi các nhà quảng cáo vẫn còn do dự hợp tác. Hãng nghiên cứu Emarketer ước tính năm ngoái, X đã mất khoảng 52% doanh thu quảng cáo tại Mỹ, giảm xuống còn 1,13 tỷ USD . Công ty dự đoán tốc độ lỗ của X sẽ chậm lại với mức giảm 2,5% trong năm nay.

Giám đốc điều hành X nói với nhân viên vào tháng trước rằng 65% nhà quảng cáo đã mở lại chiến dịch, mặc dù chi tiền ít hơn trước đây. Các tài liệu nội bộ New York Times thu thập được cho thấy trong quý II/2024, X kiếm được 114 triệu USD doanh thu tại Mỹ, giảm 25% so với quý đầu tiên và giảm 53% so với năm trước.

Công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu 190 triệu USD tại Mỹ trong quý III, nhờ chiến dịch quảng cáo liên quan đến Olympics, bóng đá và các chiến dịch chính trị. Nhưng mục tiêu đó vẫn sẽ đặt thu nhập hàng quý của công ty ở mức thấp hơn 25% so với năm ngoái.

Trải qua tất cả tình trạng hỗn loạn này, bà Yaccarino vẫn kiên định với vai trò của mình. “Công việc của tôi là dọn đường cho tất cả đều thành công và để X trở thành nền tảng của thế giới”, nữ CEO nói trong cuộc họp tại trụ sở hồi tháng 5.

Những người bạn của Musk đã tư vấn cho Yaccarino về cách bà nên trò chuyện với vị tỷ phú, thậm chí còn đề nghị làm trung gian cho hai người. Ảnh: New York Times.

Theo nguồn tin nội bộ, bà Yaccarino, đã tạo dựng mối quan hệ với ông chủ Elon Musk, thường xuyên trò chuyện bằng tin nhắn. Một số người bạn của ông Musk đã tư vấn cho bà cách để tương tác với vị tỷ phú tính tình thất thường này, hoặc thậm chí đề nghị làm trung gian cho hai người. Một số bạn bè và đồng nghiệp cũ của bà đã cầu xin bà nghỉ việc.

“Bạn phải biết điều này về Linda: Bỏ cuộc đồng nghĩa với thất bại và Linda không thể cho phép mình thất bại. Cô ấy đang kiếm tiền bằng danh tiếng của mình để trở thành giám đốc chuyên đi xin lỗi của Elon Musk”, Lou Paskalis, một người bạn, giám đốc quảng cáo lâu năm, từng chỉ trích quyết định đầu quân cho Elon Musk của Yaccarino, kết luận.