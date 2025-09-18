Lâm Thanh Mỹ và cảnh 18+ với Hữu Vi ở tuổi 20

Khế ước bán dâu đánh dấu lần thứ hai hợp tác giữa Lê Văn Kiệt và Lâm Thanh Mỹ sau Bóng đè. Bộ phim kinh dị sau 5 ngày phát hành ghi nhận con số doanh thu gần 14 tỷ đồng , xếp thứ ba trong bảng tổng sắp, theo thống kê từ Box Office Vietnam. Tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên rất được yêu thích của cây bút Thục Linh, bám theo hành trình của cô dâu trẻ tên Nhài (Lâm Thanh Mỹ), bị cuốn vào mớ bòng bong tà thuật quỷ quái nơi nhà chồng. Lần theo dấu vết, Nhài phát hiện âm mưu kinh hoàng bị chôn giấu suốt bao năm, được lên dây cót bởi thứ ma quỷ hiểm độc ẩn mình dưới hình hài một vị thần mà gia tộc này thờ cúng.