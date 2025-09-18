Lâm Thanh Mỹ và cảnh 18+ với Hữu Vi ở tuổi 20

|
Khế ước bán dâu đánh dấu lần thứ hai hợp tác giữa Lê Văn Kiệt và Lâm Thanh Mỹ sau Bóng đè. Bộ phim kinh dị sau 5 ngày phát hành ghi nhận con số doanh thu gần 14 tỷ đồng, xếp thứ ba trong bảng tổng sắp, theo thống kê từ Box Office Vietnam. Tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên rất được yêu thích của cây bút Thục Linh, bám theo hành trình của cô dâu trẻ tên Nhài (Lâm Thanh Mỹ), bị cuốn vào mớ bòng bong tà thuật quỷ quái nơi nhà chồng. Lần theo dấu vết, Nhài phát hiện âm mưu kinh hoàng bị chôn giấu suốt bao năm, được lên dây cót bởi thứ ma quỷ hiểm độc ẩn mình dưới hình hài một vị thần mà gia tộc này thờ cúng.
Trong dự án kinh dị thứ hai của năm 2025 (sau Cám - Trần Hữu Tấn), Lâm Thanh Mỹ cho thấy sự nỗ lực. Cô có cảnh 18+ đầu tiên trên màn ảnh. Không chỉ vậy, nhân vật Nhài do Lâm Thanh Mỹ đảm nhận trải qua nhiều biến cố, từ việc bị chồng thờ ơ, lạnh nhạt đến khi sảy thai, đối diện với nhiều hiểm nguy rình rập.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nữ diễn viên 20 tuổi cho biết ban đầu, khi nhận kịch bản, cô đắn đo, chần chừ không muốn đảm nhận vai Nhài vì quá khó về mặt tâm lý. Ngoài ra, việc phải đóng những cảnh gần gũi với bạn diễn nam, cũng là điều Lâm Thanh Mỹ lo lắng. Song sau khi nói chuyện với đạo diễn, ê-kíp, cô quyết định thử sức.
"Những cảnh tình cảm hay mang thai, tôi đều không có trải nghiệm tương tự bên ngoài cuộc sống của mình. Vì vậy, tôi phải tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin, hỏi những người quen để bồi đắp cho vai diễn, nhân vật của mình", cô nói.
"Trước khi bước vào cảnh quay gần gũi với anh Hữu Vi, tôi hỏi đạo diễn cụ thể là mọi người sẽ quay thế nào, triển khai ra sao. Vì tôi rất sợ ảnh hưởng tới hình ảnh từ trước tới nay của mình. Ê-kíp hiểu những lo lắng của tôi và phân tích rằng phim kinh dị nên những góc quay sẽ an toàn, giữ sự thoải mái cho diễn viên", Lâm Thanh Mỹ chia sẻ.
Chia sẻ về đàn anh Hữu Vi, Lâm Thanh Mỹ nói cả hai không hợp tính cách, quan điểm. Tuy vậy, cả hai vẫn cố gắng trao đổi để hoàn thành các cảnh quay quan trọng. Khi phim ra rạp, khán giả nhận xét một phần vì yếu tố kịch bản hạn chế, diễn xuất của bộ đôi Hữu Vi - Lâm Thanh Mỹ đều có những đáng tiếc, chưa đủ thuyết phục.
Hiện tại, Lâm Thanh Mỹ đang theo học ngành Truyền thông. Nữ diễn viên cho biết ngành học cũng đang hỗ trợ cho cô trên hành trình theo đuổi nghệ thuật và phát triển hình ảnh cá nhân. Dù vậy, diễn xuất là đam mê lớn nhất của cô.
"Diễn xuất là công việc tôi làm tốt nhất hiện tại. Trong thời gian tới, tôi muốn thử sức với nhiều vai diễn, thể loại phim đa dạng hơn. Mỗi một bộ phim là một trải nghiệm mới với tôi trên hành trình này", Lâm Thanh Mỹ chia sẻ.
