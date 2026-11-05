Làm sao kéo concert quốc tế về Việt Nam?

Doanh thu từ hoạt động biểu diễn trực tiếp đang tăng trưởng 2 chữ số, nhưng để tổ chức concert, doanh nghiệp phải tính đến lượng người hâm mộ cùng hàng loạt chi phí liên quan.

Chia sẻ tại phiên thảo luận "Những động lực tăng trưởng mới" trong khuôn khổ Hội nghị Fortune Southeast Asia 500 Summit mới đây, các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng doanh thu vẫn là mối quan tâm lớn của nhiều nhà sản xuất trong ngành giải trí.

Đáng chú ý, doanh thu hiện nay rất đa dạng, có thể đến từ các nền tảng phát nhạc trực tuyến hay thậm chí từ hoạt động biểu diễn trực tiếp và sản phẩm đi kèm.

Xây dựng cộng đồng người hâm mộ đủ lớn

Ông Kenny Ong, Giám đốc điều hành Sony Music Entertainment tại Malaysia, Singapore và Việt Nam, phân tích các buổi biểu diễn trực tiếp đang trở thành một nguồn doanh thu quan trọng của ngành công nghiệp âm nhạc. Bên cạnh đó, các sản phẩm liên quan đến nghệ sĩ và hoạt động kinh doanh hàng hóa đi kèm cũng tạo thêm cơ hội tăng trưởng.

"Doanh thu từ hoạt động biểu diễn trực tiếp đang tăng trưởng hai chữ số. Điều này cho thấy thị trường vẫn còn nhiều dư địa phát triển từ nền tảng phát nhạc và cả hoạt động kinh doanh khác trong hệ sinh thái âm nhạc", ông chia sẻ.

Ông Kenny Ong, Giám đốc điều hành Sony Music Entertainment tại Malaysia, Singapore và Việt Nam, phân tích thị trường giải trí tại Đông Nam Á. Ảnh: BTC.

Liên quan đến tác động kinh tế của các buổi biểu diễn quy mô lớn, ông Lee Williamson, Đồng chủ tịch Hội nghị Fortune Southeast Asia 500 Summit kiêm Giám đốc biên tập khu vực châu Á Fortune dẫn trường hợp concert của Taylor Swift. Theo ông, các buổi biểu diễn của nữ ca sĩ tại Singapore có thể tạo ra khoảng 200- 250 triệu USD cho nền kinh tế nước này.

Để phát triển những sự kiện có quy mô tương tự ở Đông Nam Á, ông Kenny Ong cho rằng cần xây dựng hệ sinh thái đủ lớn, trong đó có các sự kiện với nhiều quy mô khác nhau, từ 5.000 đến 10.000 khán giả. Việc đa dạng hóa quy mô sự kiện có thể giúp đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như duy trì chất lượng biểu diễn.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý chi phí tổ chức, thuế và các khoản chi liên quan đến hoạt động biểu diễn tại Đông Nam Á còn ở mức cao. Điều này hạn chế khả năng đưa nghệ sĩ từ quốc gia này sang quốc gia khác và duy trì các sự kiện thường xuyên.

Trước khi mở rộng hoạt động biểu diễn, đại diện Sony Music khuyến nghị doanh nghiệp cần tính đến việc xây dựng cộng đồng người hâm mộ tại từng thị trường. Khi có lượng khán giả đủ lớn và ổn định, các hoạt động bán vé và kinh doanh sản phẩm đi kèm mới có thể phát triển bền vững.

Chiến lược dài hạn để quảng bá văn hóa

Bà Esther Nguyễn, nhà sáng lập kiêm CEO POPS Worldwide, cũng nhận định Đông Nam Á hiện là một trong những thị trường sôi động và tiêu thụ nội dung mạnh mẽ trên thế giới.

Đơn cử, Indonesia và Việt Nam nằm trong nhóm 5 thị trường xem nội dung nhiều nhất trên YouTube. Bên cạnh đó, việc người trẻ ngày càng chịu chi đã tạo điều kiện thuận lợi để ngành giải trí phát triển.

Bà Esther Nguyễn, nhà sáng lập kiêm CEO POPS Worldwide, nhận thấy việc người trẻ ngày càng chịu chi đã tạo điều kiện thuận lợi để ngành giải trí Đông Nam Á phát triển. Ảnh: BTC.

Bổ sung góc nhìn, ông Kenny Ong cho rằng chính sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống tại thị trường Đông Nam Á giúp các sản phẩm âm nhạc dễ dàng được tiếp nhận và lan tỏa giữa các quốc gia trong khu vực.

Ở thời điểm hiện tại, sự phát triển của các nền tảng số cũng giúp nghệ sĩ tiếp cận khán giả quốc tế dễ dàng hơn. Nội dung giải trí hiện không còn bị giới hạn bởi yếu tố khu vực, đồng thời người nghe ngày càng có xu hướng tiếp cận nhiều thể loại âm nhạc và nội dung từ những thị trường khác nhau.

Ông Kenny Ong nhận định đây là cơ hội để các nghệ sĩ Đông Nam Á tiếp cận thị trường toàn cầu, thay vì chỉ phục vụ khán giả trong nước.

Tuy nhiên, để xây dựng được một ngành công nghiệp giải trí có sức cạnh tranh quốc tế, khu vực cần có chiến lược phát triển dài hạn. Kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy vai trò quan trọng từ chính sách hỗ trợ, cơ chế tài chính cho đến hoạt động quảng bá văn hóa trong việc đưa các sản phẩm sáng tạo ra thế giới.

Bà Esther Nguyễn nhấn mạnh việc phát triển nội dung giải trí cần gắn liền với quá trình quảng bá văn hóa.

"Việt Nam có nhiều giá trị văn hóa có thể khai thác để tạo sức hút với khán giả quốc tế. Khi nhu cầu tìm hiểu văn hóa được hình thành, âm nhạc và các sản phẩm giải trí có thể tiếp tục mở rộng thị trường", bà nói.

Nguồn vốn dài hạn và cơ chế hỗ trợ

Theo ông Sujey Subramanian, Trưởng bộ phận Doanh nghiệp khu vực châu Á - Thái Bình Dương của ICG, triển vọng đầu tư vào ngành giải trí Đông Nam Á còn lớn, nhưng các doanh nghiệp cần chứng minh được khả năng tạo ra doanh thu ổn định và mở rộng hoạt động.

Ông cho rằng nhà đầu tư thường tìm kiếm những mô hình kinh doanh có khả năng tạo ra dòng tiền lặp lại, thay vì chỉ dựa vào một sản phẩm hoặc dự án đơn lẻ. Yếu tố này cũng đặt ra yêu cầu đối với các doanh nghiệp giải trí trong việc xây dựng hệ sinh thái kinh doanh lớn mạnh.

Ông Sujey Subramanian, Trưởng bộ phận Doanh nghiệp khu vực châu Á - Thái Bình Dương của ICG, cho rằng ngành giải trí hiện là một lĩnh vực ngách đối với các quỹ đầu tư quy mô lớn. Ảnh: BTC.

Bên cạnh nguồn vốn, doanh nghiệp cũng cần có chiến lược phát triển dài hạn, bao gồm khả năng tiếp cận thị trường vốn và chuẩn bị cho các kế hoạch IPO khi đạt đủ quy mô.

Tuy nhiên, ông nhìn nhận không phải doanh nghiệp nào trong ngành giải trí cũng có thể nhanh chóng đạt đến quy mô phù hợp để niêm yết. Vì vậy, các cơ chế hỗ trợ từ chính sách và thị trường vốn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp phát triển.

Ông Subramanian cũng cho rằng ngành giải trí hiện vẫn là một lĩnh vực ngách đối với các quỹ đầu tư quy mô lớn. Điều này có thể nhận thấy thông qua việc thị trường còn phân mảnh và chưa có nhiều doanh nghiệp đủ lớn để đáp ứng yêu cầu đầu tư.

Dù vậy, khi thị trường tiếp tục phát triển và các doanh nghiệp đạt được quy mô lớn hơn, cơ hội đầu tư vào ngành giải trí Đông Nam Á có thể gia tăng.

Để tiến xa hơn trong ngành giải trí, các chuyên gia đồng thời lưu ý doanh nghiệp chú trọng đến vấn đề bảo vệ tài sản trí tuệ.

Theo bà Esther Nguyễn, việc nhận thức đầy đủ về giá trị của tài sản trí tuệ có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp trong ngành giải trí. Quyền sở hữu đối với nội dung, âm nhạc cùng các sản phẩm sáng tạo có thể trở thành nền tảng để doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh và thu hút vốn.

Bà dẫn ví dụ thực tế một doanh nghiệp âm nhạc tại Trung Quốc có hoạt động vận hành hiệu quả nhờ đội ngũ lãnh đạo được đào tạo về pháp lý. Tuy nhiên, đây là quá trình dài hạn và đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược phù hợp.

Hiện, POPS Worldwide đã triển khai các chương trình đào tạo để giúp nghệ sĩ hiểu rõ hơn về quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi của mình. Theo bà, Việt Nam cũng đã có những tiến bộ trong việc xử lý các hành vi vi phạm bản quyền, nhưng nhiều vấn đề vẫn còn tồn đọng và cần được giải quyết.

Dưới góc độ của mình, ông Kenny Ong cũng cho rằng bản quyền là một trụ cột quan trọng của ngành công nghiệp âm nhạc. Việc tuân thủ các quy định về bản quyền và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật sẽ góp phần gia tăng giá trị cho các sản phẩm sáng tạo.